Riku Nieminen paljastaa Roope Salmiselle, mihin hänen ja Annika Poijärven avioliitto kaatui – ”Iso epäonnistuminen”

Näyttelijä Riku Nieminen kertoo Roopa Salmiselle Kolme käännekohtaa -podcastissa avioerostaan.

Riku Nieminen on näytellyt muun muassa Juice-elokuvassa Juice Leskistä.

Näyttelijä Riku Nieminen kertoo avioeron olleen yksi hänen elämänsä isoista käännekohdista. Niemisen ja ex-vaimo näyttelijä Annika Poijärven avioero astui voimaan vuonna 2020.

Nieminen puhuu aiheesta avoimesti Roope Salmisen juontajamassa Kolme käännekohtaa -podcastissa.

– Parisuhde alkoi, kun olin 19-vuotias ja kasvettiin aikuisiksi, tuli kaksi lasta ja silloin kun avioliittoon mennään, sen ajattelee kestävän loppuun asti, Nieminen kertoo podcastissa.

–Ihan hirveä moka siinä, että et onnistunut pitämään perhettä yhdessä. Vaikka kuinka kuka tahansa sanoo, että varmasti parempi näin ja teitte kypsän päätöksen, kun parisuhde oli siinä tilassa.

Näyttelijä kertoo käyneensä ex-vaimonsa kanssa pariterapiassa ennen päätöksen tekemistä.

– Todellakin käänsimme kaikki kivet sen suhteen, siltikin päädyttiin tähän ratkaisuun.

– Kyllä koen, että tämä on ollut iso epäonnistuminen itsellä siinä, että parisuhde on mennyt siihen pisteeseen asti, ettei sitä pystynyt enää korjaamaan sellaiseen tasoon, missä kummallakaan olisi ollut olo, että tämä on merkityksellistä ja tärkeää pitää yllä.

Nieminen kertoo romantiikan kadonneen avioliitosta loppua kohden.

Nieminen kokee avioeron vuoksi epäonnistuneensa.

Salminen kysyy Niemiseltä lisää epäonnistumisen tunteesta. Tuntuiko avioero epäonnistumiselta jonkin ulkopuolisen asian vuoksi, eli olisiko Niemisen pitänyt omasta mielestään pystyä parempaan jonkun muun kuin itsensä takia?

– Lasten, Nieminen vastaa oitis.

Näyttelijä pohtii sitä, että avioero vaikutti isosti lasten elämään. Niemisellä ja Poijärvellä on kaksi yhteistä lasta, jotka olivat eron aikaan alle 10-vuotiaita.

– Parisuhdetta olisi pitänyt nimenomaan vaalia, koska lapsille se (avioero) oli iso kriisi.

Nieminen toteaa, että heillä meni perheenä hyvin.

– Se oli vaan minun ja ex-vaimoni välinen dynamiikka, joka ei toiminut.

Ennen avioeroaan Nieminen ei ollut koskaan varsinaisesti kokenut epäonnistuneensa missään.

– Minulle tuli uusi identiteetin osa, että olen epäonnistunut jossain asiassa todella raskaasti ja voimakkaasti. Se väistämättä tuo sen, että täytyy reflektoida, mikä siihen ajoi ja mitä tapahtui.

Riku Nieminen tunnetaan myös Putouksesta.

Niemisen mukaan avioero muuttaa väistämättä asioita. Etenkin, kun on tottunut olemaan toisen kanssa jo 15 vuoden ajan.

– Ei voi olla vielä jälkiviisas, että oliko se paras mahdollinen ratkaisu vai olisiko kannattanut vielä vuoden niin sanotusti sinnitellä, Nieminen toteaa.

– En aktiivisesti ajattele tai haikaile mihinkään. Mutta ei voi tietää, mihin se sitten olisi lähtenyt siitä lutviutumaan, jos sitä vielä vuoden tai kaksi olisi jaksanut.

Pitkän avioliiton aikana eroakin ehti lopulta työstää jo ennen kuin varsinainen päätös tapahtui. Nieminen kertoo miettineensä asian nostamista pöydälle jo puolitoista vuotta aiemmin. Lopulta kuitenkin ex-vaimo otti asian esille ja päätös erosta tehtiin.

– Meillä on hyvät välit ja kommunikaatio toimii. Olen hyvin tyytyväinen ja onnellinen, miten se loppupeleissä meni.

Nieminen on nykyään uudessa parisuhteessa. Salminen kyselee Niemiseltä siitä, miten paljon entinen avioliitto vaikuttaa uusien romanttisten ihmissuhteiden muodostamiseen.

– Se on osa mua, että minulla on ex-vaimo, jonka kanssa olen yhteyksissä lapsieni asioista.

Nykyisen suhteen Nieminen kertoo menevän hyvin.

Parisuhteessa täytyy Niemisen mukaan pystyä puhumaan kaikesta avoimesti.

– Jos pystyy puhumaan kaikki ajatukset, kaikki tunteet ja pelot sen ihmisen kanssa, siitähän siinä oikeastaan on kyse. En ex-vaimoni kanssa jaa mitään tällaisia asioita, vaan jaan ne ihmisen kanssa, kenen kanssa valitsen jakaa elämääni ja arkeani tällä hetkellä.

Niin kauan kuin avoin kommunikaatio säilyy, Nieminen on tyytyväinen parisuhteensa puolesta.

– Tällä hetkellä on se onni, että voidaan puhua mistä vaan.