IS esitti 8 tiukkaa kysymystä 80 vuotta täyttävälle Dannylle: ”Mikä on parhain oppimasi seksivinkki?”

80 vuotta täyttävä Danny paljastaa myös muun muassa elämänsä suuren rakkauden.

Helsingin Kaivohuone täyttyi torstaina 22. syyskuuta sadoilla kutsuvierailla. Juhlavasti pukeutuneet julkkikset, lähiomaiset ja ystävät saapuivat juhlistamaan 80 vuotta täyttävää Dannyä. Kaivohuoneen tiloissa Danny tervehti juhlavieraitaan hieman vasen jalka ontuen, mutta silti leveä hymy kasvoillaan.

Mutta ennen kuin juhlavaatteet oli silitetty ja hajuvedet suihkittu kaulalle, Danny sai erään erityisen hauskan syntymäpäiväonnittelupuhelun.

– Eräs ystäväni soitti minulle aamulla ja sanoi, että ”oletko sinä se mies, joka on ikinuori, mutta millä helvetillä sä olet myös 80”, Danny naurahti.

– Mutta minä olen se mies ja olen onnellisesti saanut elää nämä päivät ja toivon, että luoja antaa vielä lisäaikaa, Danny lisäsi.

Moni juhlavieras olikin sitä mieltä, ettei nuorekasta ja reipasta Dannyä uskoisi 80-vuotiaaksi. Siitä huolimatta Dannyn suusta kuului monesti sanat ”lisäaika” ja ”jos selviän”, muttei avannut niiden tarkoitusperää. Sen sijaan Danny korosti olevansa kiitollinen siitä, että kutsuvieraat olivat saapuneet paikalle.

– Annan sille suuren arvon, että tänne tulee kohta 600 henkeä, jotka haluavat tulla tervehtimään minua. Onhan se suurenmoista, Danny totesi.

Danny juhli tummiinpukeutuneena ja koristeli asunsa kultaisilla koruilla.

Dannyllä riittää sekä elämän- että musiikkialan kokemusta. Hän on 58-vuotisen uransa aikana muun muassa vienyt suomalaista musiikkia ulkomaille esiintymällä 22 maassa. Syksyn aikana Danny kiertää Suomea Danny 80 vuotta – Kunniakierroksella -juhlakiertueella, joka kestää joulukuun puoleenväliin saakka. Mutta mitä suunnitelmia laulajalla on sen jälkeen?

– Jos selviän sinne saakka, ajattelin, että viettäisin kaksi kuukautta Thaimaassa lepäillen. On ollut jopa puhetta, että sen jälkeen tekisimme Pirkko Mannolan kanssa jotain pientä yhteistyötä. Koska hän oli niin ihana tuttavuus, kun kiertelimme muun muassa hänen, Kai Lindin ja Lasse Liemolan kanssa kiertueella, Danny avasi.

– En sano, etteikö vielä voisi tehdä jotain, mutta mieluisia mahdollisuuksia näyttäisi olevan tulevaisuudessakin, jos selviän tästä kiertueesta, Danny lisäsi.

Ilta-Sanomat kysyi laulajalegendalta myös kahdeksan elämään liittyvää kysymystä 80-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Tarinoita täynnä oleva Danny ei vastauksissaan pidätellyt, vaan korjasi hieman asentoaan ja vastasi rohkeasti kaikkiin kysymyksiin.

Parhain ja huonoin vuosikymmen?

– 1980-luku oli jokseenkin aika mielenkiintoinen, koska silloin ostin huvilani Raumalta ja lopetin Danny-show’n kirjoittamisen. Olin kirjoittanut show’ta jo vuodesta 1965 vuoteen 1980 saakka ja päätin pitää tauon, koska isäni nukkui pois.

– Antoisin vuosikymmen on taas ollut minun kohdallani tietysti 1960-luku, koska silloin tein ensimmäisen levyni. Kerran minulla oli peräti 8 hittiä samaan aikaan Top 100 -soittolistalla ja se oli ihan mykistävää menestystä siihen aikaan.

Elämäsi suurin pettymys?

– Hankala kysymys. Ehkä se liittyy lapsuuteen, kun jouduin lähtemään 10-vuotiaana pois sukuni asuintiloilta Porista ja muutin Helsinkiin. Se oli suurin muutos elämässäni.

Elämäsi suurin rakkaus?

– Ainakin... No, menimme Liisan kanssa naimisiin vuonna 1972 ja hänen kanssaan saimme kolme upeaa lasta. Kunnioitan häntä edelleen, koska hän on äärimmäisen vastuullinen ja hieno ihminen. Liisa on ollut merkityksellisin, koska olin hänen kanssaan 34 vuotta naimisissa.

Parhain oppimasi seksivinkki?

– Anna, älä pelkästään ota.

Palkitsevin asia ikääntymisessä?

– Lisääntyvät elinvuodet ja tulla ystävien huomioiduksi.

Parhain musiikkiyhteistyö?

– Armin kanssa teimme hienoja asioita yhdessä. Ja tietysti, kun aloitin urani The Islanders -yhtyeen kanssa. Se oli ratkaiseva kulmakivi urallani.

Pelottavin tilanne, josta selvisit?

– Jotkut kolarit, jotka ovat melkein vieneet henkeni, mutta joista olen saanut jatkaa elämäni matkaa, Danny sanoo pilke silmäkulmassaan.

Viisain elämänohjeesi, jonka antaisit nuorelle Dannylle?

– Elä, älä ole. Yritä, ja kun onnistut, iloitse siitä.