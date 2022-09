Dannyn julkisuutta välttelevä pikkuveli pelmahti tähden 80-vuotisjuhliin – tältä näyttää Amerikassa asuva Pekka Lipsanen

Dannyn ainoa veli Pekka Lipsanen muutti valtameren taakse lähes 50 vuotta sitten.

Laulaja, yrittäjä ja musiikkineuvos Danny juhlisti torstaina 22. syyskuuta 80-vuotissyntymäpäiviään Helsingin Kaivohuoneella. Paikalle juhlistamaan tähden pyöreitä vuosia ja menestyksekästä uraa oli lentänyt Amerikasta asti Dannyn pikkuveli Pekka Lipsanen, 77.

Veljeksillä on ikäeroa vain kolme vuotta. Pekka Lipsanen nauraa, että pian hänelläkin pamahtaa ikämittariin numero 80. Tästä huolimatta nuorempaan Lipsaseen ei ole iskenyt minkäänlainen ikäkriisi.

Vaikka Lipsanen asuu ulkomailla, ei tuhansien kilometrien välimatkalla ole hänen mukaansa ollut vaikutusta veljesten väleihin. Veljekset ovat pysyneet säännöllisissä yhteyksissä siitä asti, kun Lipsanen muutti pois Suomesta vuonna 1973.

– Olemme edelleen veljekset kuin ilvekset, eikä se siitä muutu, Lipsanen kiteyttää.

– Varsinkin tämän viimeisen vuoden aikana, kun on ollut tämä korona, olen yrittänyt soittaa hänelle ainakin kerran viikossa ja tutkia hänen kuntoaan ja terveydentilaansa, Lipsanen lisää kommentoimatta Dannyn terveydentilaa enempää.

Pekka Lipsanen on asunut Amerikassa jo vuodesta 1973.

Pekka Lipsanen uskoo, että heidän veljessuhteensa lujuuteen on vaikuttanut erityisesti se, että he ovat eläneet ajanjakson lapsuudessaan kahdestaan. Lipsasten vanhempansa erosivat, isä lähti kolmeksi vuodeksi Brasiliaan ja myöhemmin äiti muutti Helsinkiin etsimään töitä. Tuolloin Kauppahuone Lipsasen talossa asuneet sukulaistädit pitivät 7- ja 4-vuotiaita veljeksiä hieman silmällä.

Tämän tarinan myötä Lipsanen kiteyttää, että heidän veljeytensä on aina ollut syvä, eikä sitä voi mikään muuttaa.

– Voin sanoa näin, että ei meistä tämän läheisempiä veljeksiä voi tulla. Vaikka on kilometrejä välissä, olemme aina valmiina auttamaan toisiamme, kun sitä tarvitaan. Se on ollut oikein helppoa, Lipsanen toteaa.

Pekka Lipsanen kuvailee hänen ja Dannyn välin olevan tänäkin päivänä erittäin läheiset.

Pekka Lipsasen on myös ollut helppoa seurata veljensä uraa ulkomailta käsin. Hän kunnioittaa Dannyn uraa, jonka eteen tähti on tehnyt kovasti töitä.

– Voimia vain hänelle, koska hän on tehnyt niin paljon töitä. Se on hyvin kunnioitettava asia. Onhan tässä 50 vuotta pyörähtänyt ja hän on pystynyt tekemään sen aikana niin paljon asioita, kuten tehdä musiikkia ja soittaa uusia ihmisiä alalle, Lipsanen sanoo.

Pekka Lipsanen puki veljensä syntymäpäiväjuhliin valkoisen Harley-Davidson Motor Companyn paidan, siniset housut ja ruskeat kengät.

Vaikka Lipsanen ei osaa nimetä yhtä erityisen hauskaa muistoa Dannystä, kertoo hän erään tärkeän asian heidän veljeydessään.

– Meillä molemmilla liikkuu keveästi huumori, eikä siitä ole pulaa, Lipsanen tokaisee.

Hän tarkentaa, että heidän huumorinsa on harmitonta, eikä se loukkaa tai kritisoi ketään.

– Se on sellaista hullua huumoria. Sellaista niin sanotusti Mad-magazine -huumoria. Lisäksi se on ollut aika vapaata ja kivaa.

– Huumori elättää, Lipsanen lisää lopuksi.