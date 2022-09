Dannyyn yhdistetty Helmi Loukasmäki nähtiin tähden 80-vuotisjuhlissa – kertoo syksyn suunnitelmistaan laulajalegendan kanssa

Helmi Loukasmäen nähtiin keskustelevan juhlissa muun muassa Dannyn ex-kumppanin Erika Vikmanin kanssa.

Ikoninen laulaja Danny kutsui 80-vuotisjuhlatilaisuuteensa ystäviään, kollegojaan ja sukulaisiaan ympäri maailmaa. Kyseisissä juhlissa nähtiin myös aloitteleva artisti Helmi Loukasmäki, 22, jonka on kohuttu seurustelevan Dannyn kanssa.

Virallista varmistusta kaksikon suhteelle ei kuitenkaan ole. Loukasmäki pitää tiukasti kiinni siitä, ettei heidän väleistään saada nytkään enempää tietoa.

– Meillä on erittäin hyvät, lämpimät ja läheiset välit. En kommentoi sen enempää, Loukasmäki toteaa napakkaasti.

Loukasmäki kuitenkin paljastaa, että kolmen vuoden aikana hänelle on tullut paljoin muistoja Dannystä. Erityisesti yksi asia Dannyn ja hänen yhteisissä hetkissä nousee tärkeäksi.

– Kyllä se yhteinen aika ja ajanvietto on tärkeintä. Siinä oppii paljon, Loukasmäki sanoo.

Juhlia varten Helmi Loukasmäki pukeutui mustaan mekkoon ja koristeli asunsa kultaisella kaulaketjulla ja punaisilla kynsillä.

Loukasmäki puhuu Dannystä kauniilla sanoilla ja toteaa, ettei nuorekkaan ja hyväkuntoisen Dannyn ikinä uskoisi olevan 80-vuotias. Lisäksi Loukasmäki kuvailee, miksi Danny on hyvä ihminen.

– Hän on niin sydämellinen, kannustava ja luotettava sekä kaikin puolin rakastettava mies.

Helmi Loukasmäki julkaisi kesällä ensimmäisen sinkkunsa, joka kantaa nimeä Moi moi vain. Aloitteleva artisti lupaa, että lisää musiikkia on tulossa vuoden loppuun mennessä. Lisäksi Loukasmäki paljastaa, että hänet tullaan näkemään myös Danny 80 vuotta – Kunniakierroksella -juhlakiertueella.

– Mahdollisesti myös esiinnyn joissakin konserteissa ja olen Dannyn apuna ja tukena siellä, Loukasmäki sanoo.

– Lisäksi aion tehdä omaa musiikkia ja kehittää itseäni, Loukasmäki tarkentaa syksyn suunnitelmistaan.

Juhlissa Loukasmäen nähtiin keskustelevan muun muassa laulajatähti Erika Vikmanin, 29, kanssa, joka tunnetaan Dannyn ex-kumppanina. Vaikka Loukasmäen ja Vikmanin tämänhetkisistä väleistä on kirjoitettu paljon, aloitteleva musiikkilupaus ei halua asiaa juuri kommentoida.

– Niitä on puitu aika paljon mediassa, että en mielelläni kauheasti kommentoisi niitä. Mutta meillä on todella hyvät välit ja olemme hyviä ystäviä. Ei mitään draamaa, Loukasmäki kiteyttää.

Aiemmin julkisuudessa on kerrottu, että Vikmanilla, Loukasmäellä ja Dannyllä olisi ollut jonkinlainen kolmiodraama. Danny kuitenkin kumosi kyseisen väitteen Instagram-julkaisussaan alkuvuonna.

– Heippa, en voi vahvistaa ajatusta kolmiodraamasta, koska mitään draamaa ei ole, Helmi, alunperin yhteistyökumppanini, on hieno ja mitä mainioin lähimmäinen, joka on ja on ollut paikalla ja jatkanut yhteistyötämme ja elämäämme pyynnöstäni. Hän on ahkera, lahjakas, osaava ja vastuullinen kanssaihminen. Helmi ei ole elämässäni vasten tahtoani, joten kysymys ei ole mistään roikkumisesta, tai siitä, että jokin paikka olisi luovutettava, kuten pahaa ilmapiiriä luova henkilö tahtoisi, Danny kirjoitti julkaisussaan.

