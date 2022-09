Harva pystyisi Hollywoodin halutuimpaan rooliin – James Bond -elokuvien tuottajat avautuvat uuden 007-tähden löytymisen haasteista

Tulevan James Bond -näyttelijän täytyy olla valmis uhraamaan vuosia elämästään 007-roolia varten.

Uuden Bond-näyttelijän etsintä on kesken.

Maailman tunnetuimman vakoojan näytteleminen olisi iso kunnia monelle näyttelijälle. Todennäköisesti se olisi yksi Hollywoodin isoimmista rooleista, mutta se myös vaatii siihen sitoutuvalta näyttelijältä paljon.

James Bond -elokuvien tuottajat Barbara Broccoli ja Michael G. Wilson kertovat Varietyn haastattelussa, että tulevan 007-näyttelijän täytyy sitoutua rooliin 10–12 vuodeksi.

– Eivät kaikki ole valmiita siihen. Oli vaikeaa saada Daniel Craig siihen, ja hän oli vasta kolmekymppinen siihen aikaan, Wilson kommentoi.

Tuottajien mukaan useat nuoret näyttelijät ajattelevat haluavansa näytellä ikonista vakoojaa, mutta moni ei pystyisi sitoutumaan sen vaatimuksiin.

– Moni ajattelee, että olisi hauskaa tehdä yksi Bond-elokuva. Se ei toimi niin, Broccoli nauraa.

Tuottajat Michael Wilson ja Barbara Broccoli sekä näyttelijä Christoph Waltz.

Wilson myös muistuttaa, että uuden Bondin luominen on iso investointi elokuvien tuotantoyhtiö Eon Productionsille.

Uuden näyttelijän palkkaaminen ei siis ole helppo ja yksinkertainen tehtävä.

– Eikä kyse ole vain siitä, että palkkaisi uuden näyttelijän elokuvaan. Kyse on elokuvien suunnan uudelleenkeksimisestä. Mihin haluamme viedä sen? Mitä haluamme tehdä sen hahmon kanssa?

– Ja näiden jälkeen täytyy selvittää, kuka olisi siihen uuteen suuntaan sopiva henkilö, Broccoli puolestaan kertoo.

Monien eri näyttelijöiden nimet ovat nousseet esiin, kun uuden 007:n henkilöllisyyttä on spekuloitu. Erityisesti Tom Hardyn ja Idris Elban huhuiltiin olevan mahdollisesti seuraava Bond-näyttelijä.

Koodinumero 007 annettiin No time to Die -elokuvassa eteenpäin Lashana Lynchin (vas.) näyttelemälle hahmolle. Sen myötä osa spekuloi, voisiko seuraava Bond-näyttelijä olla nainen.

Erityisesti Elban ajateltiin yhdessä vaiheessa olevan jo lähes varma valinta.

IS uutisoi elokuussa, että Elba olisi kieltäytynyt tuotantoyhtiön roolitarjouksesta. Näyttelijä itse vahvisti elokuvansa The Harder They Fall ensi-illassa, ettei hän tule olemaan seuraava James Bond.

– Fanit ja Barbara halusivat Idriksen, mutta hän haluaa luoda jotain itselleen, lähde kertoi The Sunille.

Viimeisin Bond-näyttelijä Daniel Craig esitti ikonista hahmoa viidessä elokuvassa vuosina 2006–2021.

Sitä ennen vakoojan roolissa on nähty muun muassa Pierce Brosnan, Sean Connery ja Roger Moore.