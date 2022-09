Seurapiirijulkkis Paris Hiltonin koira kateissa – julkaisi sydäntäsärkevän ilmoituksen

Paris Hilton on koiransa katoamisen jälkeen turvautunut muun muassa lemmikkietsivän ja lemmikkimeedion apuun.

Paris Hiltonin pieni chihuahua on kadonnut Beverly Hillsissä.

Seurapiiritähti Paris Hilton, 41, julkaisi sosiaalisessa mediassa sydäntäsärkevän ilmoituksen: hänen pieni Diamond Baby -niminen chihuahuansa on kadonnut.

Hilton kertoo julkaisussa koiran kadonneen keskiviikkona 14. syyskuutta. Beverly Hillsissä kadonnut koira on todennäköisesti päässyt livahtamaan, kun Hiltonin kuvausten vuoksi ihmiset ravailivat ovista edestakaisin.

Hän on julkaissut etsintäkuulutukset Instagram-tilillään ja lemmikeilleen tarkoitetulla Hiltonpets-tilillä.

– Perheeni ja ystäväni ovat auttaneet etsinnöissä ja olemme käyneet koputtelemassa kaikilla ovilla, mutta emme silti ole löytäneet koiraa, Hilton kirjoittaa surullisena.

Hän kertoo myös palkanneensa lemmikkietsivän, koirakuiskaajan ja lemmikkimeedion avukseen. Seuraavaksi koiraa yritetään paikantaa lämpökameran avulla.

– Kaikki, jotka ovat ikinä kadottaneet rakastamansa lemmikin, ymmärtävät tuskani. Sydämeni on särkynyt ja olen itkenyt, olen niin surullinen ja masentunut.

Hilton rakastaa tunnetusti koiriaan. Hän kertookin Diamond Babyn olevan hänelle kaikki kaikessa.

– Olimme erottamattomat, hän oli paras ystäväni ja aina vierelläni.

Tunnettu seurapiiritähti kertoo julkaisussa myös vältelleensä asian julkaisemista sosiaalisessa mediassa.

Hän pelkää koiransa turvallisuuden puolesta nyt, kun ihmiset tietävät sen olevan karkuteillä.

– Olen kuitenkin epätoivoinen ja mitä enemmän aikaa kuluu, sitä pienemmät mahdollisuudet löytymiseen ovat.

Hilton lupaa koiransa löytäjälle suuren löytöpalkkion.

Paris Hilton on kuuluisa siitä, että hän on kuuluisa. Hän oli isosti esillä julkisuudessa etenkin 2000-luvun alkupuolella.

Paris Hilton on yhdysvaltalainen seurapiirijulkkis. Hän kuuluu miljonäärisukuun, joka on perustanut Hilton-hotelliketjun.

Hilton on tehnyt töitä mallina, laulajana ja näyttelijänä. Hän tähditti The Simple Life -tosi-tv-ohjelmaa 2000-luvun alussa yhdessä Nicole Richien kanssa. Vuonna 2006 hän julkaisi kappaleen Stars Are Blind.

Viime vuoden marraskuussa Hilton avioitui liikemiesrakkaansa Carter Reumin kanssa. Heidän hulppeat häänsä kestivät kolme päivää, eikä järjestelyiden kanssa säästelty. Häiden vieraslistalla oli useita julkisuudesta tunnettuja henkilöitä.