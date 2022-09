Niko Saarinen suree Outi-äidilleen sinkkuelämäänsä – vanhempi vastaa huumorilla

Sometähtien sinkkuelämää -sarjan jaksossa myös selviää, miksi Niko Saarinen herkistyy äitinsä vierailun jälkeen.

Julkkisten deittailuelämään syvennytään taas Sometähtien sinkkuelämää -sarjassa. Tällä kertaa radiojuontaja Niko Saarinen, 35, saa vieraakseen äitinsä Outi Mykkäsen. Äiti ja poika makoilevat vatsallaan Saarisen sängyllä ja keskustelevat syvällisesti radiojuontajan sinkkuelämästä.

Pohdintojen keskellä äiti kertoo olevansa sitä mieltä, että Saarisen pitäisi ajatella enemmän itseään, eikä vain töitä. Saarinen haastaa asiallisesti äitinsä ajattelua heittämällä ilmoille yhden kysymyksen.

– Jos jäisin työttömäksi, niin uskotko, että silloin minulle tulisi ihmissuhde?

– Ei, mutta oletko sitten vain liian ranttu (valikoiva)? Mykkänen kysyy, johon Saarinen vastaa kieltävästi.

– Vaikka pitäähän sitä vähän ranttu ollakin, Mykkänen toteaa kesken keskustelun.

Niko Saarinen keskustelee sängyllä äitinsä Outin kanssa sinkkuelämästään.

Äiti kehottaa poikaansa olemaan armollinen itselleen, mutta vinkistä huolimatta Saarinen ei muutu yhtään toiveikkaammaksi. Saariselle iskee jopa ajatus siitä, että hän olisi liian ruma kelvatakseen jollekin miehelle. Saarisen äiti yrittää kääntää poikansa mielentilan optimistisemmaksi hieman humoristisella tavalla.

– S**tana, kun en minäkään ole mikään kaunein ruusu, Mykkänen nauraa.

Saarinen kertookin ihmettelevänsä, miten hänen äitinsä on onnistunut löytämään itselleen miehen, mutta hän ei.

– En siis tarkoita, että olisit ruma, vaan ihmettelen, että miten sinä aina löydät itsellesi ihmisiä ja vielä niin vanhalla iällä, Saarinen sanoo.

Mykkänen ryhtyy pohtimaan poikansa kanssa asiaa ja kertoo, että hän onnistui löytämään nykyisen miehensä, vaikka hän ei missään ravintoloissa edes käy. Mykkänen ujuttaakin keskusteluun vanhan viisauden ja toteaa, että sielunkumppani tulee silloin, kun se on tullakseen.

Tähän Saarinen sanoo, että hänestä tuntuu, ettei hän koskaan saa itselleen kumppania. Saarinen jopa pohtii syitä, miksi hän ylipäätänsä on edelleen sinkku.

– Minusta tuntuu, että se on tuo julkisuus, joka vaikuttaa ihmisiin niin paljon, Saarinen päättelee.

– Onhan se totta, kun ihmiset muodostavat mielipiteensä vain sen perusteella, mitä he näkevät julkisuudessa. He eivät tajua sitä, että sinähän olet ihan erilainen todellisuudessa, Mykkänen vastaa.

Niko Saarinen avaa deittielämäänsä uudessa tosi-tv-ohjelmassa.

Äiti yrittää kannustaa poikaansa sanomalla, että tämän tulisi vain olla kärsivällinen ja antaa ajan kulua. Saarinen kuitenkin on sitä mieltä, ettei hänen ikäisellään ole enää tarpeeksi aikaa löytää kumppania.

– Haluan, että voisimme mennä kumppanini kanssa Linnanmäelle, eikä s**tana verenluovutuspalveluun. Oikeasti! Haluan kokea nuoruusvuosia, enkä mennä kumppanini kanssa mihinkään lonkkaklinikkalääkäriin ensitreffeille, Saarinen toteaa, johon hänen äitinsä vain nauraa.

Mykkäsen vierailun jälkeen ilta pimenee ja Saarinen istuu asunnollaan miettien äitiään. Saarinen alkaa itkeä, kun hän edes ajattelee, että hän jäisi aivan yksin, kun hänen äitinsä joskus menehtyy.

– En edes pysty ajattelemaan elämää ilman äitiä, eikä minun onneksi ehkä tarvitsekaan. En tiedä, helpottaisiko minua yhtään, jos minulla olisi toinen ihminen, jonka kanssa jakaisin kaiken, Saarinen avautuu kyynelehtien.

Niko Saarinen itkee tv:ssä, kun hän puhuu äidistään.

Saarinen jatkaa kertomalla, miten hirveää on, ettei hän ole kiireidensä takia ehtinyt näkemään äitiään.

– Haluaisin viettää hänen kanssaan kaikki hetket ja nauttia niistä, koska hän on minulle maailman tärkein ja rakkain ihminen. Hän on aina ollut sitä, Saarinen kertoo pyyhkien samalla kyyneliään.

Lopuksi Saarinen ylistää äitiään ja sanoo olevansa tälle koko elämänsä velkaa.

– Äitini on kyllä ollut voimanainen. Hän periaatteessa hylkäsi kaikki unelmansa, kun hän sai minut niin nuorena. Hän teki kaiken mitä halusin, jotta olisin onnellinen, Saarinen kertoo.

Saarisen lisäksi sarjassa etsivät rakkautta Sini Sabotage, Esko Eerikäinen ja Henny Harjusola. Sarjassa on nähty ilon ja surun hetkiä siitä asti, kun avausjaksossa julkkissinkut julkaisivat avoimen deitti-ilmoituksen. Sarjassa on 15 jaksoa, joista on tähän mennessä ilmestynyt 14.

