Donald Trumpilla uusi harrastus oman kartanonsa tiskijukkana – soittolista hämmentää

Donald Trumpin Mar-a-Lago-kartanon yksityisklubin jäsen kuvailee Yhdysvaltain ex-presidentin tyypillistä dj-keikkaa.

Mar-a-Lago-kartanorakennuksesta voi tiettyinä iltoina kuulla ihmisten juhlivan discomusiikin tahtiin. Yksityisklubin jäsenet kokoontuvat viettämään iltaa, jossa valojen himmetessä ja musiikin soidessa lujempaa tietää juhlien kohokohtahetken alkavan. Nimittäin tuolloin paikalle on saapunut illan tiskijukka, joka on itse rakennuksen omistaja ja Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump, 76.

Kyseessä on Trumpin uusi harrastus, josta hän on kertonut avoimesti jo alkuvuodesta. Mar-a-Lago -kartanon yksityisklubin yksi jäsenistä kertoo The Guardian -julkaisussa, että Trump on vaalitappionsa jälkeen päättänyt tuoda dj:nä enemmän discotunnelmaa Palm Beachin lomakohteen iltoihin. Yksityisklubin jäsen jopa paljastaa, miten Trumpin dj-keikat yleensä alkavat.

– Joka ilta suunnilleen kello 21.30, kun hän istuu pöydässään, oli se sitten ulko- tai sisätiloissa, hänelle tuodaan kannettava tietokone, josta hän valikoi kappaleensa, klubin jäsen kertoo.

– Se on tavallaan huvittavaa, koska hän valikoi joka ilta samat 10 kappaletta, klubin jäsen lisää.

Trumpin soittolistaan kuuluu lähteen mukaan kappaleita aikakaudelta, jolloin hän itse biletti New Yorkissa muun muassa kuuluisassa Studio 54 -klubilla. Trumpin soittolistalla on muun muassa muutama kappale Elton Johnilta sekä Whitney Houstonin The Greatest Love of All -biisi. Yksi Trumpin oma suosikki hänen soittolistaltaan on The Village People -yhtyeen hitti Y.M.C.A.

Business Insider -julkaisun mukaan Trump on viime maaliskuussa kertonut the NELK Boys -tubettajien Full Send -podcastissa, miksi juuri kyseinen kappale on hänen suosikkinsa.

– Tiedättekö, mikä saa yleisön tanssimaan? Y.M.C.A., jota he kutsuvat ”homoseksuaalien tunnuskappaleeksi”. Y.M.C.A. saa ihmiset nousemaan ylös ja tanssimaan, Trump kertoi.

– Ihmiset rakastavat, kun soitan sitä, Trump lisäsi.

Illan lopuksi Trump yleensä soittaa How Great Thou Art -kappaleen, joka oli soittolistojen kärjessä, kun Elvis Presley versioi sen. Kyseisen kappaleen tiedetään olleen Trumpin isän Fred Trumpin suosikki. Yksityisklubin jäsen kertoo yhden hauskan piirteen ”dj-Donald Trumpista”.

– Joskus hän jopa tanssii kappaleilleen. Hän on dj-pöytänsä takana ja tanssii istuen, yksityisklubin jäsen paljastaa.

Donald Trumpin omistama Mar-a-Lago -kartano, jossa Yhdysvaltainen entinen presidentti toimii ajoittain dj:nä.

Guardian huomauttaa, että hätkähdyttävää bileilloissa on myös se, että samalla, kun Trump tanssittaa vieraitaan ja itseään, Trumpin Valkoisesta talosta viemät salaiset dokumentit lojuivat laittomasti kartanon kaapeissa ja juhlien lähellä olevissa huoneissa. Turvallisuusviranomaiset ovat aiemmin esittäneet huolensa paikasta, jonka uskotaan olevan vakoojien kiinnostuksen kohde.

Trumpin klubin jäsenkunta on nimittäin värikästä ja kansainvälistä.

– Klubiin kuuluu nyt paljon sellaisia ihmisiä, joita siellä ei ennen ollut. Jonkin verran kiinalaisia. Ehkä joitakin uusia arabitaustaisia, Guardianin lähteenä toimiva jäsen kuvailee.