Vesa-Matti Loirin tiistaisissa hautajaisissa esiintyivät muun muassa Jenni Vartiainen ja Samuli Edelmann.

Siunaustilaisuus Johanneksenkirkolla on ohi ja näyttelijälegenda Vesa-Matti Loiri on päästetty viimeiseen lepoon. Hautajaisvieraat ovat siirtyneet Säätytalolle, jossa Loirin muistotilaisuus on alkamassa.

Kirkossa kuultiin useita kappaleita, joita esittivät monet Loirille läheiset henkilöt. Kirkon urkuja soitti pianisti Olli Ahvenlahti, joka oli Loirin pitkäaikainen ystävä. Tilaisuus avattiin kappaleella In a Sentimental Mood.

Ensimmäisen ohjelmanumeron päätyttyä kuultiin lyhyt Prosperon monologi, joka on Shakespearen Myrsky-näytelmästä. Kyseisen monologin luki Esko Salminen, joka esitti saman kohdan Loirille Laulu Rakkaudelle -ohjelmassa. Salmisen ääni kaikui voimakkaasti hiljaisessa kirkossa.

– Uneen päättyy tämä lyhyt elämämme, Salminen lausuu monologin lopussa.

Monologin jälkeen kaikki lauloivat yhdessä urkujen säestämänä virsi numero 30:n, eli Maa on niin kaunis -laulun.

Yhteislaulun jälkeen Cantores minores -kuoro esitti Pie Jesu -kappaleen, jota säestää flyygelin äärelle siirtynyt Ahvenlahti. Kyseinen kappale on Andrew Lloyd Webberin Requiem-teoksesta vuodelta 1985. Esityksen jälkeen siirryttiin kukkatervehdyksiin, joiden jälkeen jatkettiin musiikkiesityksiä. Väliaikainen -kappaleen esittivät yhdessä muusikko Jukka Perko saksofonilla ja säveltäjä Severo Pyysalo vibrafonilla. Kyseinen kappale oli Loirin pojan Ukko Loirin toivoma.

Kyseisen esityksen jälkeen oli siunaus ja puheet, joiden jälkeen jälkeen laulaja Jenni Vartiainen esitti Lenni-Kalle Taipaleen pianosäestyksellä kappaleen Ave Maria. Vartiainen ystävystyi Loirin kanssa kauan ennen vuoden 2014 Vain elämää -ohjelmaa, mutta laulajakollegat lähentyivät formaatin kuvausten aikana.

Vartiainen esiintyi alttarin edessä ja piti katseensa kirkon yläosassa ja välillä hän sulki silmänsä. Vartiaisen laulun kuvaillaan olleen kaunista ja tulkinnan voimakasta ja koskettavaa. Esityksen päätteeksi Vartiainen nyökkäsi Loirin omaisille, kuten moni muukin teki esimerkiksi kukkatervehdysten aikana.

Myöhemmin Loirin pitkäaikainen kollega Peter Lerche esitti kitaralla kaunissäveleisen kappaleen Suojelusenkeli. Esityksensä aikana Lerche istui alttarin vierellä.

Tilaisuuden toiseksi viimeinen esitys oli jopa hieman odottamaton. Loirin 1990-luvun alusta asti ollut ystävä Samuli Edelmann esitti Loirin toiveesta hittikappaleensa Peggyn paljon herkemmällä sovituksella. Ennen esitystään Edelmann kommentoi kappalevalintaa seuraavasti.

– Itse en olisi arvannut tätä kappaletta tarjoilla tähän tilaisuuteen, mutta kun maestro käski, niin käskyä on noudatettava, Edelmann kertoi.

Edelmann esitti kappaleensa arkun vieressä. Peggyn uusi sovitus oli paljon dramaattisempi. Esityksen aikana Edelmann piti katseensa visusti arkussa, eikä edes vilkaissut vieraisiin päin. Edelmannin tulkinnan kuvaillaan olleen voimakas ja kovalla tunteella laulettu edesmenneelle ystävälle. Esityksen jälkeen Edelmann huokaisi syvään ja käveli tunteikkaan oloisena takaisin paikalleen.

Tilaisuuden päätteeksi saattosoiton musiikkina soitettiin Eino Leinon Nocturne, joka tunnetaan myös Loirin tulkintana. Ennen kuin kappaleen soitto aloitettiin kirkon ovet avattiin ja arkun kantajat kävelivät arkulle. Kappaleen ensisoinnut alkoivat soimaan, kun arkunkantajat alkoivat kantamaan arkkua kirkon käytävää pitkin ulos. Vieraat olivat nousseet seisomaan ja kumarsivat tai niiasivat arkulle. Sointujen soidessa vieraat ja kantajat kyynelehtivät. Nocturne-kappaleen päätyttyä viimeisinä sointuina soivat enää kirkon kellot.