Tässä on Suomen ”seuratuin” futisottelu Aston Gilla-FC FightBack – katso suorana ISTV:ssä perjantaina!

Jos jalkapallo-ottelun pelaajien someseuraajien määrät lasketaan yhteen, Suomen kaikkien aikojen ”seuratuin” ottelutapahtuma on epäilemättä Aston Gillan ja FC FightBackin kohtaaminen. Molemmissa joukkueissa pelaa somevaikuttajia ja muita julkisuuden henkilöitä. ISTV näyttää Bolt-areenalla Helsingissä pelattavan ottelun suorana lähetyksenä perjantaina 23.9.2022 kello 16 alkaen.

Vaikuttajaottelu on ainutkertainen hyväntekeväisyystapahtuma. Aston Gilla on Palloliiton harraste vitosessa pelaava joukkue, mutta Pekka Hyysalon manageroima FC FightBack on koottu yksinomaan Legends Weekendin tapahtumaa varten ja esiintyy nyt siis ensimmäistä kertaa yleisön edessä.

Aston Gilla on somepersoonien tänä kesänä perustama joukkue, johon ovat liittyneet mukaan mm. JVG:n Jare Brand ja Ville Galle. Joukkueessa pelaavat mm. Roni Bäck, Jaakko Parkkali, Olli Litmanen, Roope Rannisto, Joona Puhakka, Ilari Mettälä, Ege Zulu, Mikael Sundberg, Max Blomfelt, Joonatan Väisänen, Tuomas Mönkkönen sekä Brand ja Galle.

FC FightBack on perustettu Manchester Unitedin ja Suomen legendojen kohtaamisen esiottelua varten. United Legends-Finland All Stars pelataan heti Aston Gillan ja FC FightBackin ottelun jälkeen.

FC FightBackia manageroi Pekka Hyysalo. Hän on saanut kerättyä joukkueeseensa näyttävän pelaajiston. Joukkueessa pelaavat mm. Heikki Sorsa, Markku Koski, Jeffrey Lawman, Kim Herold, Dan Tolppanen, Antti Luusuaniemi, Tuukka Ritokoski, Marce Rendic, Roope Salminen, Juha Perälä, Minna Marlo, Siim Liivik, Lassi Hurskainen ja Kalle Lindroth.

Monikameratuotantona kuvattava vaikuttajaottelu näkyy suorana lähetyksenä ISTV:ssä artikkelin yllä olevassa videoruudussa perjantaina 23.9.2022 kello 16 alkaen, jolloin lähetys käynnistyy asiantuntevalla studio-osuudella. Itse ottelu alkaa kello 16.30.

Ottelun selostaa Tapio Suominen.

Lähetyksen alustava aikataulu on seuraava:

Klo 16.00 Aston Gilla – FC FightBack studio

Klo 16.30 Aston Gilla – FC FightBack

Klo 17.30 Legends Match studio

Klo 18.00 The Legends Match: United Legends - Finland All Stars

Lisätiedot Legends Weekendistä löytyvät tapahtumajärjestäjän sivuilta tästä.