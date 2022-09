Lasse Norres koki suuren tragedian teini-ikäisenä, kun perhe sai lääkäriltä pysäyttävän tiedon – 10 päivää myöhemmin tapahtui pahin mahdollinen

Musiikin ja viihteen monitoimimies Lasse Norres täyttää keskiviikkona 70 vuotta. Hän juhlii Afrikassa, ja melkoisen matkan Dingon managerina ja tv-juontajana tunnettu vantaalainen on tehnyt elämässäänkin. Tavaramerkiksi muodostuneen hymyn takaa löytyy nuoruuden tragedia.

Saattaa tulla yllätyksenä, että Lasse Norres täyttää jo 70 vuotta. Hän touhuaa edelleen aktiivisesti monella rintamalla: aikoinaan Dingon pr-miehenä tunnettu Norres tiedottaa yhä bändin solisti Neumannin ja monen muun ajankohtaisista musiikkikuvioista, istuu Vantaan kaupunginvaltuustossa (kok.) ja vilahtaa mediassa tuon tuosta viihdealan asiantuntijana.

Tällä hetkellä hän ei sentään juonna tv-ohjelmia tai tee radio-ohjelmia kuten joskus takavuosina.

Mutta olivat hommat mitä tahansa, Norres tunnetaan ikuisesti hymyilevänä ihmisenä, joka vastaa puhelimeen aina, kun se soi.

Syntymäpäivänään, keskiviikkona 21. syyskuuta 2022 hän ei kuitenkaan aio luurin tarttua tai olla mitenkään tavoitettavissa, mutta siitä tuonnempana.

Selvitetään ensin, mistä Norreksen energisyys ja kohtelias hyväntuulisuus kumpuavat.

Lasse Norres tunnetaan hymystään, mutta hänen elämäänsä mahtuu myös tragedioita.

TYTTÖLUKIOSTA? Ehkäpä, sillä Helsingin Töölössä ja Katajanokalla lapsuutensa asunut Norres vietti koulupiirijaon takia lukiovuotensa Helsingin tyttölukiossa. Noin 300 oppilasta noin 30 oli poikia.

– Se oli teini-ikäiselle pojalle paratiisi, Norres muistelee – ja hymyilee erittäin leveästi.

Tarinoita koulusta riittää. Kuten vaikkapa se, kuinka Norres huomasi päässeensä muiden suosioon, kun pisti kiusaajalleen kampoihin. Tämän jatkoksi hän tajusi, että muiden oppilaiden naurattaminen kartuttaa sosiaalista pääomaa nopeammin kuin opinnoissa pärjääminen.

– Olin ollut luokkani kolmen parhaan oppilaan joukossa aina, mutta sitten yhdessä lukukaudessa arvosanat romahtivat niin, että jäin luokalleni. Vanhempani olivat järkyttyneitä.

Mutta tämä tapahtui ennen Tyttölukiota. Sen Norres suoritti lopulta niin, että hänestä tuli sukunsa ensimmäinen ylioppilas hyvin arvosanoin.

Valitettavasti Norreksen äiti ei nähnyt poikaansa valkolakissa.

ÄITI KUOLI keväällä 1971. Hän oli saanut päänsärkyihinsä diagnoosiksi aivokasvaimen vain kymmenen päivää aikaisemmin. Kun Anni Norres kuoli, Lasse-poika oli 18-vuotias.

– Sen jälkeen olimme viikot systerin kanssa kahdestaan himassa, kun faija matkusti kaupparatsuna kaikki viikot maanantaista lauantaihin, Norres kertoo.

Kasvatus loppui, kuri loppui. Ja Norreksen sisaruksista tuli tuttu näky kaupungin yössä. Kotona ei maltettu olla edes lauantai-iltaisin, vaikka isä oli juuri tullut kotiin.

Norres omaksui vallitsevaksi olemuksekseen jatkuvan hyväntuulisuuden. Kun hymyili, pärjäsi. Kun hymyili leveämmin, pärjäsi paremmin.

Ehkä kyse oli vastareaktiosta, sillä raskaan sarjan menetyksiä riitti äidin kuoleman jälkeenkin. Muun muassa isovanhempien kuolemat olivat kovia kolauksia.

– Minusta tuntui, että olin jatkuvasti hautajaisissa, kun muut ikäiseni olivat häissä.

Lasse Norres on tehnyt poikkeuksellisen uran viihdemaailmassa.

ISÄN ISÄ Johan Norres näytti osaltaan tietä musiikin pariin. Hänellä oli Helsingissä jo 1920-luvulla yhtye, jonka on Lasselle kerrottu olleen ”Suomen ensimmäinen jazz-orkesteri”.

Seuraa tarina, joka vaikutti Lasse Norrekseen niin voimakkaasti, että hän liikuttuu sitä kertoessaan edelleen. Norres maustaa tarinaa luonnehdinnalla Johan Norreksen poikkeuksellisesta herrasmiesmäisyydestä ja lumovoimasta: jäätyään leskeksi vuonna 1971 Johan Norres aloitti päivittäiset vierailut Helsingin Rööperistä Hietaniemen hautausmaalle.

– Kun isoisä teki kuolemaa Malmin sairaalassa, menimme isän ja setäni kanssa tapaamaan häntä, Norres kertoo.

– Isoisä kulki matkan joka päivä kävellen, solmio kaulassa, hattu päässä ja hopeavartinen kävelykeppi kädessä. Joka päivä, oli sää mikä hyvänsä. Olin joskus mukana ja oli aivan uskomatonta, kun hautausmaan portille saavuttua linnut ja oravat tulivat saattamaan isoisää koko matkan isoäidin haudalle saakka.

Kuulostaa Disneyn Lumikilta, mutta jatko kuulostanee Francis Ford Coppolan Kummisedältä.

– No siellä Malmin sairaalassa isoisä kutsui luokseen ensin sedän, sitten isän ja heidän jälkeensä minut. Isoisä sanoi, ettei hänen pojissaan ole mitään vikaa, mutta ei heistä ole suvun päämiehiksi. ”Sinä olet nyt Lasse suvun johtaja – ja minä lähden Mamman luokse.” Ihmettelin, että hän puhuu, mutta isoisä laittoi kädet ristiin rinnalleen ja sulki silmänsä. Kuulin hänen viimeisen henkäyksensä.

Jälki jäi.

– En pelkää kuolemaa. Mutta jos kysyt miltä tuntuu täyttää 70 vuotta niin vastaan, että ei kovinkaan mukavalta. En ole huolestunut tulevasta itseni kannalta, mutta mietin, että pärjäähän perheeni sitten minun jälkeeni?

– Onneksi olen saanut nähdä lasteni kasvavan aikuisiksi. Ja hyvä saavutushan se on, että olen päässyt tähän asti. Elämäntapani eivät tosiaankaan ole olleet suositelluimmasta päästä. Mutta mitä kaikkea olenkaan saanut kokea!

Pertti ”Nipa” Neumann, Lasse Norres ja Petri ”Peppi” Peltola vuonna 1992. Neumann ja Peltola lauloivat Norreksen kunniaksi hämähäkkimiehen, joka ilahdutti päivänsankaria.

TÄHTIARTISTIEN, suomalaisten ja ulkomaisten rinnalla Norres on noussut suomalaiseksi julkisuuden henkilöksi itsekin.

Tarinoita riittää, ja ne Norres kokosi samoihin kansiin Paavo Nurmen kirjoittamaan elämäkertakirjaansa Kuunaama (Mistake Media, 2015).

”Kuunaama” on muuten Remu Aaltosen Lasse Norrekselle antama lempinimi.

Hän aloitti siis toimittajana – ja haastatteli ensimmäiseksi kansanedustaja Veikko Vennamoa, oman aikansa julkkispopulistia.

1970-luvun puolivälistä lähtien Norres on musiikkitöiden osalta vaikuttanut levy-yhtiöissä ja tiedottajana. Ensimmäisinä vuosina hänen käsiensä kautta kulki muun muassa Katri Helenan ja Kari Tapion levyjä, joilla on useita 1970-luvun suomalaisen iskelmän ikivihreitä.

1980-luvun puolivälissä hän manageerasi Dingoa ”niin, että tukka lähti”.

Kansainvälisistä kontakteista mainittakoon vaikkapa se, että juuri Norres junaili Stray Catsin Suomeen heti yhtyeen läpimurron jälkeen 1980-luvun alussa saamaan uransa ensimmäisen kultalevyn. Ja se junailu oli värikäs reissu: liki rajatonta edustustiliä hallinnoinut Norres vietti Lontoossa yli viikon puhumassa bändin managerin ymmärtämään Suomen-reissun kannattavaksi.

Lasse Norres vuonna 1985.

Ajan hengen mukaan vapaa-aikana meno oli reipasta. Päihteitä kului ja lopulta Norres päätyi Stray Catsin kanssa Tramps-yökerhoon, jossa bailasivat samaan aikaan muun muassa Rolling Stonesin Mick Jagger ja Keith Richards sekä Miss Universum, myöhemmin muun muassa Baywatch-sarjan näyttelijänä tunnetuksi tullut Shawn Weatherly.

Kuinka ollakaan, Norres rohkaistui hakemaan vähän aikaisemmin ”maailman kauneimmaksi valittua” Weatherlyä tanssimaan.

– Sain kohteliaat pakit, Norres muistelee elämäkerrassaan.

Ja entä Remu? Hänen kanssaan Norres on oikeastaan samaa perhettä, sillä legendaarisen rumpalin velipuoli Ari Aaltonen ja Norreksen Terhi-sisko olivat yhdessä kymmenen vuoden ajan ja saivat poikalapsen.

– Sehän on mulle kuin veli. Lasse on fiksu jätkä, joka on seilannut urallaan koko paskan läpi. Sillä on huikee lanttu, Remu Aaltonen luonnehtii Norresta Kuunaama -kirjassa.

Lasse Norres vihittiin Helsingissä Sari Poutiaisen kanssa vuonna 2002. Tilaisuuteen osallistui myös pariskunnan yhteinen poika Nikolas.

MUSIIKKIMIEHENÄ Norres tunnetaan, mutta hän viihtyy monissa eri porukoissa. Kaupunginvaltuutettu hän on ollut vuodesta 2008, ja politiikasta hän on päättänyt jäädä eläkkeelle, kun kuluva vaalikausi päättyy 2025.

Hän toimii aktiivisesti yrittäjäjärjestöissä. Ja tapaa säännöllisesti muun muassa kaveripiiriä, joka muodostui vuonna 1967 Helsingin Sokos-tavaratalon kahvilaan.

– Olin 15, ja me saman ikäiset nuoret aloimme tavata Sokoksella joka päivä koulun jälkeen. Meitä tuli paikalle eri kouluista. Pidämme yhteyttä edelleen, Norres kertoo.

Olennaista on, että piirit eivät juurikaan sekoitu.

– Piirejä on niin paljon, ja kaikissa on omat juttunsa, Norres sanoo.

– Musiikkialan jutut kiinnostavat tietysti monia. Remu on läheinen kaveri, ja vaikkapa Dannyn ja Paula Koivuniemen kanssa olen tehnyt töitä. He ovat duunikavereita. En pidä heitä tähtinä. Mutta vaikka kertoisin heistä kuinka värittömästi tahansa, saattaa kuulostaa siltä, että leuhkin heidän tuntemisellaan, vaikka siitä ei ole koskaan kysymys. Siksi en mieluummin yleensä puhu heistä mitään.

Lasse Norres juhlistaa syntymäpäiväänsä tällä kertaa Afrikassa.

SYNTYMÄPÄIVÄNÄÄN Norres matkustelee Sari-vaimonsa kanssa ”jossain päin Afrikkaa”.

– Olen jossain, missä puhelin ei toimi. Tai en ainakaan vastaa, jos joku soittaa, Norres sanoo – eikä tällä kertaa vain hymyile, vaan räkättää vuosikymmenten tupakoinnin käheyttämää nauruaan.

Tarinoita olisi jäljellä vielä paljon, mutta kerrotaan yksi. Norres selittäköön oman suhteensa Afrikkaan:

– Vuosina 1983–1993 kävin Afrikassa vähintään kerran vuodessa. Useimmin Kenian Mombasassa, hän aloittaa.

– Yksinkertaisesti rakastuin Afrikkaan. Siellä ihmiset ovat täynnä lämpöä, elämäniloa ja toisistaan välittämistä. Siellä kukaan ihminen ei kysy, mitä teet elääksesi. Eikä kukaan kysy, oletko varakas vai et. Minulle kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.