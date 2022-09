Siivooja-Auri purskahti itkuun poikaystävänsä Samin täydellisestä yllätyksestä – viisi tunnettua naista paljastaa, miten he kihlautuivat

Ruusukimppu, polvistuminen, sormus, samppanjaa – ja tuplakosinta. Viisi naista kertoo kosinnastaan ja mitä kihlaus heille merkitsee.

”Olimme tunteneet vasta puoli vuotta”

Kirjailija Johanna Elomaa ja hänen poikaystävänsä Eero tapasivat Sydneyn lentokentällä jouluaattona vuonna 2019. Suurin osa syksystä oli oltu erillään sen jälkeen, kun seurustelu oli alkanut juhannuksen tienoilla.

Paljon matkusteleva Elomaa oli ennen kesäkuista kohtaamista sitoutunut viettämään syksyn Balilla vetämässä kirjoituskurssia. Mainosalalla toimiva Eero oli puolestaan aiemmin sopinut matkaavansa jouluksi Australiaan. Kesällä kuukauden tapailujen jälkeen rakastunut pari oli päättänyt, että erillään vietetyn syksyn jälkeen he juhlisivat yhdessä joulua ja uuttavuotta Australiassa.

Tuntui ihanalta, kun kesän suunnitelma toteutui. Joulua vietettiin Sydneyssä. Elomaa alkoi kuitenkin ihmetellä rakkaansa käytöstä.

– Eero oli tavallista vaitonaisempi ja käyttäytyi omituisesti. Tuntui kuin jokin olisi painanut hänen mieltään, Johanna Elomaa kertoo.

Illalla 27. joulukuuta nukkumaan mennessä hän otti asian puheeksi ihmetellen mistä oli kyse.

– Eero rupesi vähän kyynelehtimään, jolloin kauhistuin, että on sattunut jotain. Ensimmäisenä kysyin, onko hänellä vakava sairaus.

Eero kävi kaivelemassa laukkuaan ja polvistui sen jälkeen vuoteen viereen avaten sormusrasian.

– Hän sanoi, että haluaisi viettää loppuelämänsä kanssani.

Kosinta yllätti Elomaan.

– Mutta tiesin kyseessä olevan ihana, suuresti tunteva ja herkkä ihminen. Tähän ikään mennessä on nähnyt kaikenlaista, joten olin varma. Siitä saakka on ollut sormus sormessa.

Myönteisen vastauksen jälkeen Elomaa kuuli, miten kosintaa oli valmisteltu hänen tietämättään.

Eero oli hankkinut sormuksen valmiiksi Suomessa. Hän oli kysellyt Johannan mieltymyksiä tämän hyvältä ystävältä, ja käynyt tämän kanssa hankkimassa valkokultaisen, timantilla koristellun sormuksen.

Eero oli selvittänyt sormuksen koon, kun rakastavaiset tapasivat lokakuussa lyhyellä lomalla Bangkokissa.

– Hän lensi Suomesta katsomaan minua, minä lensin Balilta Bangkokiin. Nukkuessani sormukseni olivat yöpöydällä ja hän oli ottanut niistä mitan.

Tarkoitus oli ollut kosia Sydneyn upeiden ilotulisten aikana vuoden vaihtuessa, Elomaa sai kuulla.

– Tunteellisena luonteena hän ei pystynyt käyttäytymään normaalisti ja pitämään yllätystä uuteenvuoteen asti. Hän keksii yleensäkin yllätyksiä, mutta tämä on ollut niistä suurin.

Ihmissuhteita luotaavan Kenelle naakat laulavat -romaanin juuri julkaisseen Elomaan tarkkanäköisyys aikaisti kosintaa.

– Osaan lukea häntä hyvin, vaikka hän tekeekin sen helpoksi. Eero on niin rehellinen, että hänelle olisi ollut liikaa pitää salaisuutta vielä monta päivää. Arvostan hänessä tuota piirrettä.

Kyse oli isommastakin muutoksesta kuin vain kosinnan aikaistumisesta. Elomaa on oleskellut ulkomailla pitkiä aikoja, ja hänen oli tarkoitus jatkaa itsenäistä elämää. Tulevan sulhasen tapaaminen muutti suunnitelmat.

– Olin päättänyt elää sinkkuna, mutta molemmille tuli salamarakastuminen. Minulla menivät jalat alta.

Joulukuisen kihlauksen jälkeen pari muutti yhteen seuraavana kesänä. Ensimmäisestä kohtaamisesta oli tuolloin kulunut vuosi.

Elomaan mielestä kihlaus ei sinänsä muuttanut elämää, mutta toi lisäturvaa ja vakautta.

– Tuntuu ihanalta ajatukselta, että joku oikeasti haluaa vain minut ja haluaa olla vain minun kanssani. Kihlaus luo suhteeseen varmuutta.

Yhdessäolo on sen verran vakaalla pohjalla, ettei se Elomaan mielestä edes vaatisi naimisiinmenoa.

– Koen, että suhteemme on sinetöity kihlauksella. En näe, että sitä välttämättä tarvitsisi tehdä todemmaksi häillä.

Häät tullaan silti viettämään.

– Ajankohtaa ei ole vielä sovittu, mutta pienimuotoiset häät lähimmille ovat joskus lähitulevaisuudessa, Elomaa sanoo.

”Päätökseni oli impulsiivinen, mutta oikea”

Pirkko Mannola ja Göran Stubb ovat olleet yhdessä kuusi vuotta.

– Karkauspäivänä 2016 olimme syömässä simpukoita helsinkiläisessä ravintolassa Göranin (Stubb) kanssa. Göran sanoi minulle, että sulla on seuraava mahdollisuus kosia neljän vuoden kuluttua ja silloin minä heti kosin, näyttelijä Pirkko Mannola kertoo.

– Päätökseni oli impulsiivinen, mutta tuntui oikealta, että lähdemme polkua yhdessä eteenpäin. Emme olleet olleet vielä kauaa yhdessä, mutta oli hyvä olo ja olin onnellinen, että olin kohdannut tällaisen ihmisen. Meillä oli myös yhteinen tausta. Göran oli tullut leskeksi vuotta ennen kuin minä ja olimme olleet molemmat kauan aikaa yksin. Haluun mennä eteenpäin vaikutti myös se, että meillä on jo tämän verran ikää.

– Alussa meillä oli hääsuunnitelmia, mutta ajan myötä ne tuntuivat turhalta järjestelyltä. Näin on hyvä.

”Kosinta oli elämäni romanttisin hetki”

Vihreiden europarlamentaarikko Alviina Alametsä, 29, ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Jaakko Mustakallio, 35, kihlautuivat marraskuun alussa viime vuonna. Mustakallio kosi romanttisesti Kyproksella rakkaudenjumalattarelle omistetulla rannalla.

Alametsällä oli Kyproksella työtapaamisia.

– Jaakko halusi työmatkalle mukaan. Myöhemmin siihen selvisi syy, Alviina Alametsä kertoo.

– Hänellä oli suunnitelma, jota hän toteutti määrätietoisesti vaihe vaiheelta. Jaakko näkee vaivaa ja keksii aina kaikkea erityistä. Se on kiva ominaisuus.

Suunnitelman kulmakiviin kuului tieto, että Alametsä pitää uimisesta. Siksi hänet oli matkan aikana helppo saada mukaan retkelle rakkaudenjumalatar Afroditen kivelle, joka sijaitsee jumalattaren synnyinseuduksi nimetyllä rannalla.

– Kun Afroditen kiven ympäri ui kolme kertaa, tarinan mukaan tapaa elämänsä rakkauden.

Pariskunta kävi uimassa maamerkin ympäri kolme kertaa.

– Olin jo suuntaamassa takaisin rannalle, mutta Jaakko houkutteli kovasti tulemaan vielä luokseen kohtaan, jossa hän oli.

Alametsä teki niin, ja silloin alkoi tapahtua.

– Jaakko polvistui veden alla olleelle kivelle ja kaivoi kihlasormukset uimahousujensa taskusta. Kosinta oli elämäni romanttisin hetki, Alviina sanoo.

Kihlaus tapahtui illansuussa, ja pari jäi vielä rannalle katsomaan auringonlaskua.

– Olo oli hyvä ja onnellinen, keskityimme siihen hetkeen, Alametsä muistelee.

– Kosinta tuli täytenä yllätyksenä. Varsinkin, koska hän oli vähän aiemmin jekuttanut minua oikein kunnolla.

Muutama viikko ennen matkaa oli tullut ohimennen puheeksi avioitumiseen liittyvä asia, jolloin Jaakko oli sanonut, ettei hän ole ollenkaan varma, haluaako koskaan naimisiin.

– Myöhemmin selvisi, että hän hämäsi tarkoituksella, kun keskustelussa sattui tulemaan sopiva tilaisuus. Hänellä oli ollut tuolloin jo sormuksetkin hankittuna, mutta se oli vielä viimeinen jekutus häneltä.

Kosinnan aikaan seurustelua oli takana pari vuotta.

– Ystäviä olimme jo pidempään. Olimme olleet yhtä aikaa töissä eduskunnassa. Olin Pekka Haaviston avustajana, ja mieleen on jäänyt, kuinka avulias Jaakko oli aina minua kohtaan, Alametsä kiittelee.

Kumpikin oli tuolloin tahoillaan parisuhteessa, mutta molemmilla tilanne muuttui myöhemmin. Paremmin alettiin tutustua, kun kumpikin oli ehdolla vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

– Jaoimme tuntemuksia ja kokemuksia. Siinä matkan varrella se loksahti.

Kummankin mielestä kihlaus on lupaus avioliitosta.

– Häitä olemme suunnitelleet ensi kesälle, mutta hääpaikka on vielä auki. Kolmea paikkaa on käyty katsomassa, mutta päätöstä ei ole tehty, Alametsä kertoo.

”En ole koskaan ollut mikään häätyyppi”

Auri Kananen ja Sami Salminen avioituvat ensi kesänä.

– Olemme seurustelleet kumppanini Samin kanssa puolisentoista vuotta. Tapasimme Tinderissä. Ensimmäisillä treffeillä annoin hänelle kotisiivouksen synttärilahjaksi, siivouskuningatar Auri Kananen kertoo.

– Tammikuussa 2022 lähdimme yhtenä viikonloppuna ex tempore ajamaan kaupunkilomalle ja päädyimme Hämeenlinnaan. Ajattelin, että vietämme viikonloppua ilman suunnitelmia. Kävimme keilaamassa, kävelemässä ja saunoimme. Sen jälkeen Sami yllättäen kosi. Hän kertoi, miten hyvä kanssani on ollut ja puhui aika pitkään. En edes muista kaikkea! Sitten hän – tietysti – polvistui. Kun hän otti sormuksen esiin, aloin itkeä, koska en osannut yhtään odottaa sitä. Seuraavana päivänä Sami puhui asiasta isälleni.

– Itselleni ikimuistoisinta oli kosinnan yllätyksellisyys. En osannut yhtään odottaa sitä. En ole koskaan ollut mikään häätyyppi, mutta tässä sitä ollaan! Avioidumme kesällä 2023.

”Eero oli polvistunut sängyn viereen timanttisormus kädessään”

Noora Hautakangas ja Eero Ukkonen kihlautuivat oltuaan yhdessä kolmisen vuotta.

Noora Hautakankaan, kierrätysmuotiin erikoistuneen Relove-yrityksen omistajan, kihlaus on sinetöity kahdella kosinnalla.

Hän kihlautui avomiehensä Eero Ukkosen kanssa maaliskuussa 2017, jolloin yhdessä oltiin oltu kolmisen vuotta. Kosinta tapahtuu usein yllättävässä tilanteessa, ja niin tosiaan kävi Hautakankaankin kohdalla.

– Meillä oli hirveä riita. En enää edes muista syytä. Jokin naurettava pikkujuttu oli yltynyt isommaksi kinasteluksi, Noora Hautakangas kertoo.

Sanaharkkaa ei sovittu ennen nukkumaan menoa. Seuraavana aamuna Hautakangas heräsi yllätykseen.

– Avatessani silmät Eero oli polvistunut sängyn viereen timanttisormus kädessään. Hän kysyi, mennäänkö naimisiin.

Hetki oli Hautakankaan mielestä ihana.

– Herkistyimme molemmat. Eikä ollut epäilystäkään, ettenkö olisi vastannut myöntävästi.

Tilanteen romanttisuutta himmensi edellisen päivän kinastelu.

– Omassa päässään sitä oli miettinyt kosintaa sillä tavalla romanttisesti, ettei siihen yhteyteen sopinut riitely.

Hautakangas kertoi kihlatulleen, että kosintaa edeltäneet tapahtumat harmittivat.

– Esitin toivomuksen, että voisinkohan mahdollisesti saada uuden kosinnan jonain romanttisempana hetkenä.

Sovittiin, että ollaan jo kihloissa, mutta Noora antaa sormuksen takaisin ja se palautuu sormeen jossain sopivassa kohtaa.

Reilun kuukauden kuluttua pari lähti lomalle Thaimaahan. Uusintakosinta tuli matkan aikana.

– Se tapahtui todella romanttisesti.

Ukkonen oli järjestänyt rannalle tarjoillun illallisen.

– Ihana ateria, johon kuului paljon kynttilöitä, ruusuja ja ruusun terälehtiä. Siinä tähtitaivaan alla hän polvistui toistamiseen. Sain kaksi kosintaa, Noora nauraa.

Hän myöntää miettineensä jälkeenpäin, oliko pikkumaista haluta tuplakosintaa.

– Molemmat kosinnat olivat ihania. Eerokin sanoi myöhemmin, että tuntui hyvältä tehdä se noin. Sinetöidä kihlaus vielä toistamiseen.

Naimisiin menoa on mietitty ja muutaman kerran päätetty, että seuraavana vuonna on häiden aika. Aina on tullut jotain, yhteisen yrityksen laajentumista tai koronaa, mikä on viivyttänyt suunnitelmien toteutumista.

– Eivät häät ole mikään pakollinen juttu. Voi olla, että meille riittää kihlaus.

Jos kuitenkin päätetään avioitua, kyseessä tuskin tulevat olemaan kesähäät.

– Olen miettinyt kunnon talvihäitä lumikinosten ympäröimänä, Noora sanoo.