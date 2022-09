Brad Pittin taide ihastutti yleisöä Tampereella: ”Tämä on ihan fantastinen!”

Sara Hildénin taidemuseossa oli sunnuntaina reilusti enemmän yleisöä kuin tavallisesti.

Brad Pittin Self-inflictated gunshot wound to the house eli Itseaiheutettu ampuvahaava taloon puhutteli tamperelaista Kaija Rinnettä WE-näyttelyn avajaispäivänä Sara Hildénin taidemuseossa.

Sadan metrin juoksun lähtöviivalle ilmestyvä amatööri harvemmin saa pysäytettyä kellon alle kymmeneen sekuntiin. Kokeneelta alan huippuammattilaiselta yhdeksiköllä alkava tulos ei ole ihme.

Tasoeron huomaa jokainen kisaa seuraava.

Taide ei ole onneksi tulosurheilua. Teosten tulkinta ja taiteen arvottaminen on aina henkilökohtaista.

Ensimmäisen kerran töitään julkisesti esille tuova amatööritaiteilija voi siis lyödä laudalta arvostetun, kymmeniä vuosia kuvataidetta työkseen tehneen artistin.

– Tykätään Brad Pittin töistä oikeasti enemmän kuin tuon ammattitaiteilijan teoksista, tamperelainen Juha-Pekka Marttila, 42, kertoo IS:lle Sara Hildénin taidemuseossa.

Brad Pittin monipuoliset työt löytyvät taidemuseon alakerrasta.

Eikä Hollywoodin supertähtenä tunnettu Pitt ole ”kilpailussa” edes samalla viivalla näyttelyn ykkösveistäjän Thomas Houseagon kanssa. Kuten ei myöskään WE-näyttelyn kolmaskaan taiteilija, rocklegenda Nick Cave.

Houseagon näyttelystähän tässä varsinaisesti on kyse. Pitt ja Cave – Houseagon ystävät – ovat saaneet kahteen kerrokseen levitetyssä näyttelyssä töilleen omat vaatimattomat nurkkauksensa.

Oma ihmettelynsä on siinä, että Pitt ja Cave ovat kuvataiteilijoina ensimmäistä kertaa esillä juuri Tampereella. Mutta syyt ovat ilmeiset: Houseagoa oli odotettu pitkään juuri Sara Hildénin taidemuseoon – eikä näyttely olisi edes toteutunut ilman henkilökohtaisista ongelmista kärsineen taiteilijan saamaa tukea Pittiltä ja Cavelta.

Niinpä koko trio tuli töineen Tampereelle. Taiteilijat poistuivat avajaiskekkereiden jälkeen, mutta työt jäivät ihailtavaksi Särkänniemen huvipuiston kainaloon, Näsijärven rannalle.

Houseagon massiiviset veistokset ja maalaukset ovat maallikkotoimittajankin silmissä vaikuttavia. Mutta – pakkohan se on myöntää – kyllähän Pitt ja Cave kiinnostavat lähtökohtaisesti enemmän.

Näin tuntuu ajattelevan moni muukin, kun WE-näyttely avattiin sunnuntaina yleisölle. Pittin ja Caven töiden ympärillä oli välillä jopa ruuhkaa. Opastetulla kierroksellakin oli mukana noin 60 näyttelyvierasta. Usein määrä jää museossa alle 30:n.

– Näissä töissä on isoja merkityksiä, vielä kun vastakohtana on noin rauhallinen maisema taustalla. Tää on ihan fantastinen, tamperelainen Kaija Rinne, 68, ihastelee Pittin neliosaista Itseaiheutettu ampumahaava taloon -työtä.

Kaija Rinne ihastelee Brad Pittin luovuutta.

Pitt teki kyseiset työnsä erikoisella tavalla: ampumalla oikeita luoteja silikonista tehtyihin pelkistettyihin rakennusten pienoismalleihin.

– Talon sisällä tapahtuu jotain traagista, ammutaan – ja se, mitä talon tiiliseinien takana tapahtuu, on yllätys kaikille.

Paljon taidenäyttelyissä käyvä Rinne kertoo olevansa ”amatööristi kiinnostunut” kuvataiteesta.

– Nämä työt toimivat ideana tosi hyvin ja ovat koskettavia.

– Pitt ja Cave kuuluvat tähän näyttelyyn, sillä he nostivat Houseagon takaisin elämään. Houseagon maalaus, jossa on mukana Pittin kitara, kertoo myös siitä.

Caven keramiikkatöistä Rinne ei ole niin innostunut.

– Tarina on hyvä, mutta veistoksista tulee enemmän mieleen matkamuistot jenkeistä. Ne ovat niin viimeisteltyjä.

Kaisa Liuttu ja Juha-Pekka Marttila pitivät erityisesti taustalla näkyvästä Brad Pittin teoksesta Aiming at you I saw me but it was too late this time eli Kun tähtäsin sinuun näin itseni mutta tällä kertaa oli myöhäistä.

Juha-Pekka Marttilan kanssa näyttelyyn tullut Kaisa Liuttu, 39, ihastui myös enemmän Pittin kuin Caven töistä.

– Olen aika yllättänyt siitä, miten syvällisiä nämä Pittin teokset ovat. Huomaa, että hän on pohdiskellut paljon asioita. En odottanut näin hienoja töitä, Liuttu sanoo.

– Pitt on käsitellyt töissään entisiä suhteitaan, sitä, että on aikaisemmin vahingoittanut muita. Hän on tutkiskellut itseään ja ajatellut voivansa muuttua, Marttila miettii.

Liuttu ja Marttila olisivat tamperelaisina taiteen ystävinä tulleet todennäköisesti katsomaan näyttelyn joka tapauksessa. Tieto siitä, että supertähdet olivat viikonloppuna kaupungissa, sai heidät kuitenkin aikaistamaan tuloaan.

– Eihän sitä voinut tietää, vaikka olisivat vielä täällä. Jos olisi vaikka nähnyt heistä vilauksen, Marttila naurahtaa.

Yleisö eteni jonossa ihaillen Nick Caven paholaisen elämänkaaresta kertovaa 17-osaista posliiniveistossarjaa The Devil – A life.

Helsinkiläiset Katri Suhonen, 42, ja Antti Tietäväinen, 47, poikkesivat Tampere-käynnillään myös taidemuseoon. Heidän suosikkinsa on Nick Cave, jonka 17 teoksen keramiikkasarja herätti lisää kunnioitusta taiteilijaa kohtaan.

– Cave on kyllä aika monilahjakas tyyppi joka saralla, mitä hän tekee, pari Caven kirjaakin lukenut Tietäväinen ihastelee.

Kaksikko on tänä vuonna käynyt kahdesti Caven keikallakin: Flow’ssa ja Viron Haapsalussa.

– Harvapa harrastetaiteilijaksi haluava alkaa ekana tekemään posliiniveistoksia, jotka jäljittelevät jotain 1800-luvun viktoriaanisen ajan uskonnollisia töitä, Mutta Cave on vienyt työnsä ihan eri tasolle, Suhonen ihmettelee.

– Maalaaminen tai vaasien teko olisi ekana ajatuksena ymmärrettävämpi, Tietäväinen jatkaa.

Antti Tietäväistä ja Katri Suhosta ihastuttivat Nick Caven veistosten yksityiskohdat.

Suhonen ja Tietäväinen ihastelivat etenkin sitä, miten yksityiskohtaisia ja valmiita Caven teokset ovat.

– Hienoa, että Cave on heti ajatellut isoa kokonaisuutta ja lähtenyt tekemään jotain sarjallista eikä mitään pientä ja kokeilevaa. Tai mistä me tiedetään, kuinka kauan hän on posliiniveistoksia harrastanut, Suhonen miettii.

– Sinänsä nämä teokset ovat aika oopperasta!

Thomas Houseago – WE with Nick Cave & Brad Pitt 18.9.2022 – 15.1.2023 Sara Hildénin taidemuseossa. Avoinna ti–su 10–18. www.sarahildenintaidemuseo.fi