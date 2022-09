”Hyvin harras ja arvostava tunnelma”, kuvailee Sarianne Soikkonen lauantain tunnelmia Sara Hildénissä.

Maailmantähdet Brad Pitt ja Nick Cave ovat jättäneet taakseen syksyisen Tampereen ja jonollisen uteliasta ihmispöhinää taidemuseo Sara Hildénin oville. Tiedon vahvistaa puhelimitse museon näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen.

Takaisin maailmalle karkasi myös mieskolmikon varsinainen korkeakulttuurin konkari, kuvanveistäjä Thomas Houseago.

Kerrataanpa vielä, mikä johdatti herrat Suomeen.

– Houseago on käynyt meillä kahdesti, kun olemme viritelleet hankettamme, ei tässä muodossa vaan nimenomaan hänen näyttelynään, Soikkonen taustoittaa.

Ennen Tampereen avajaisia taiteilijan yksityiselämässä mylläsi raskas kausi. Ylös kuopasta auttoivat taiteilijakollegat ja läheiset ystävät Pitt ja Cave. Soikkosen mukaan museoväki oli jo pitkän aikaa mielinyt Houseagon teoksia näytille, mutta järjestelyt edellyttivät ystävien tukea.

– Hänelle tämä on ollut matka hankalasta elämänvaiheesta takaisin valoon.

Brad Pitt esitteli teoksiaan Sara Hildénin taidemuseossa ennen iltajuhlaa.

Tampereella taiteilija on valjastanut inspiraationsa lähteiksi pohjoisen luonnon järvinäkymineen. Soikkosen mukaan hän halusi varta vasten pitää näyttelyn juuri Sara Hildénissä. Avajaispäivänä projektin herkkäluontoisuus oli käsinkosketeltavaa.

– Hyvin harras ja arvostava tunnelma; mukava ja intiimi juttu lähinnä yhteistyökumppaneille ja taiteilijoille sekä heitä sankoin joukoin tukemaan tulleille ystäville. Sääkin suosi ihmeellisellä tavalla, Soikkonen kuvailee.

– Oli huomattavan kaunista, että he (kansainväliset vieraat) saapuivat tänne hyvin kauas niistä keskuksista, joissa he asuvat ja halusivat tulla tukemaan ystäviään. Siinä on jotain todella lämmittävää.

Illalla järjestetty avajaistilaisuus oli tarkoin valitulle vierasjoukolle.

Avajaisvieraat ovat kuvailleet suomalaiseen korkeakulttuuriympäristöön sukeltaneiden Pittin ja Caven olemusta jännittyneeksi. Tuhatpäisiä yleisöjä villinneet julkkikset tunnustivat itsekin arastelevansa omaa taidettaan vilkuilevia silmäpareja.

– Tämä oli molemmilta ensimmäinen ulostulo kuvataiteen saralla. Sellainen hetki on tietenkin hyvin intiimi ja jännittävä. Kun he tulivat tekemään tänne pieniä viimeistelyjä, tosi nopeasti tunnelma oli kuitenkin kotoisa ja lämmin – arvostava puolin ja toisin, Soikkonen sanoo.

Vieraslistalla ollut Tampereen kaupunginvaltuutettu Brigita Krasniqi (vihr) kertoi lauantaina Ilta-Sanomien haastattelussa, että Pittin saapuessa paikalle kaikki tuntuivat jännittyvän ja suorastaan ryntäävän kohti Atlantin takaista vierasta. Hän myös paljasti kuunnelleensa hetken Pittin sananvaihtoa muiden kanssa.

– Hän kertoi käyneensä saunassa ja että tykkää Suomesta ja että häntä jännitti, kun hänen taidettaan oli esillä.

Ylelle Pitt totesi ystävysten yöpyvän järvimaisemissa ja viettäneen lauantain vastaista yötä nuotion äärellä. Nick Caven vaimo, yrittäjä ja näyttelijä Susie Cave täytti vuosia perjantaina. Instagram-tilinsä tarinat-osiossa hän on jakanut kiitokset syntymäpäiväjuhlistaan Suomen lipulla varustettuna.

Tampereen apulaispormestari Matti Helimo (vihr) oli hänkin mukana illan tilaisuudessa.

– Kaikki kolme olivat erittäin vaikuttuneita Tampereesta kulttuurikaupunkina ja pitivät näyttelyä erinomaisena. Keskusteltiin myös yksittäisistä teoksista, kuten Brad Pittin kanssa hänen vaikuttavasta teoksestaan, jossa henkilö puristaa päätään, Helimo viestitti Ilta-Sanomille.

Pormestari Anna-Kaisa Ikoselta iltajuhla jäi väliin, sillä hän oli samaan aikaan Elämäni biisi -ohjelman kuvauksissa.

Taiteilijat Nick Cave, Thomas Houseago ja Brad Pitt lauantaina kuvatussa yhteiskuvassa Tampereella.

Suuremmalle yleisölle näyttely avautui Tampereella tänään sunnuntaina kello 10.

Tuntia myöhemmin Soikkonen toteaa Ilta-Sanomille, että väkimäärä vaikuttaa lupaavalta. Uteliaiden kasvojen lisäksi näytillä olevia teoksia mulkoilevat kameroiden linssit.

– Uskoakseni tämä on tällainen syksyn kohokohta monelle. Varmasti näyttelyä tullaan katsomaan kauempaakin.

Miltä maailmanlaajuinen kiinnostus sitten on tuntunut Sara Hildénissä? Siihen Soikkonen vastaa, että Tampereella tapahtuu.

– Voin toki sen tunnustaa, että mehän olemme aika pieni instituutio, eli meitä on kuvataidepuolella 20 henkeä. Kun näyttelyn teema on We, niin meitä oli myös paikallinen We, joka toimi todella hyvin. Meille tämä oli iso juttu.

Iltalehden tavoittaman tuttavan mukaan Pittin ja Caven matka jatkui Tampereen jälkeen lentoteitse Eurooppaan.