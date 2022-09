Brigita tapasi Brad Pittin Tampereella ja kysyi kuolemattoman kysymyksen: Kuka sä olet?

Tampereen kaupunginvaltuustossa vaikuttava Brigita Krasniqi pääsi Brad Pittin kanssa yhteiskuvaan illan juhlissa.

Tampereen pimenevä ilta sai osakseen tähtiloistetta, kun maailmantähdet Brad Pitt, Nick Cave ja ylistetty taiteilija Thomas Houseago avasivat yhteisen taidenäyttelynsä Sara Hildénin taidemuseossa.

Normaalisti Särkänniemen alueella sijaitseva museo on huvipuistoalueen rauhallisinta laitaa, mutta lauantai-iltana näki, että jotain poikkeuksellista oli meneillään.

Paikalla oli paljon vartijoita, ja sisääntulijoita tarkastettiin. Alueelle ei ollut ulkopuolisilla asiaa.

Sara Hildénin museon museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen kertoi Ilta-Sanomille aiemmin lauantaina, että museo odotti taiteilija Houseagon osallistuvan lauantai-iltana järjestettyyn kutsuvierastilaisuuteen, joka pidettiin hyvin pienelle porukalle.

Hän ei kommentoinut Ilta-Sanomille sitä, odotettiinko tilaisuuteen myös näyttelyn kahta muuta tähteä, Brad Pittiä tai Nick Cavea.

– Meillä on oma vieraslista, jossa on kotimaisia ja sitten taidekentän ihmisiä, jotka ovat Thomas Houseagon gallerian yhteyshenkilöitä, Hjorth-Röntynen tyytyi kertomaan.

Yksi kutsun paikalle saaneista oli tamperelainen vihreiden valtuutettu Brigita Krasniqi parhaan ystävänsä Alisa Jasharin kanssa.

Krasniqi tiesi, että illalla juhlistettiin näyttelyä, jossa on teoksia myös Brad Pittiltä, mutta hän ei silti täysin uskonut, että Oscar-palkittu näyttelijä todella tulisi paikalle.

– Join roséviiniä siinä, kun yhtäkkiä alkoi kuulua sana, että hän tulee, Krasniqi sanoo.

Hän kuvailee, miten yleisö reagoi Pittin saapumiseen.

Kaikki tuntuivat jännittyvän ja suorastaan ryntäävän kohti tähteä. Hän itse ei uskaltanut aluksi katsoa edes kunnolla kohti.

– Saatoin alkaa jopa vähän vinkumaan, Krasniqi naurahtaa.

Hän kuunteli ystävineen hetken, mitä Pitt keskusteli muiden kanssa.

– Hän kertoi käyneensä saunassa, ja että tykkää Suomesta, ja että häntä jännitti, kun hänen taidettaan oli esillä.

Lopulta Krasniqi ystävineen kokosi rohkeutensa ja lähestyi tähteä.

– Kysyin, että kukas sä olet, ja hän vastasi, että Brad Pitt.

Kutsuvierastilaisuudessa juhlistettiin sunnuntaina yleisölle avautuvaa taidenäyttelyä.

Pitt osoittautui Krasniqin mukaan erittäin ystävälliseksi ja rennoksi, vaikka jännitys oman taiteen vastaanotosta todennäköisesti olikin aitoa.

– Kerroin, että olen kuntapolitiikassa Tampereella, ja hän kehui kaupunkia ja kiitti.

Kutsuvierastilaisuudessa oli kielto kuvata taiteilijoita, mutta Brad Pitt suostui silti pyynnöstä ilomielin kuvaan. Krasniqin mukaan hän toimi samoin monen muun suomalaisen juhlavieraan kanssa.

– Minusta tuntuu, että kaikki hänen kanssaan puhuneet melkein tärisivät.

Krasniqi kuvailee kutsuvierastilaisuutta yleisesti rennoksi ja miellyttäväksi.

– Sara Hildén on hyvä ja kotoisa paikka. En tuntenut kovin monia muita yleisöstä, siellä oli myös kansainvälistä porukkaa, hän kertoo.

Myös Nick Cave oli Krasniqin mukaan tilaisuudessa.

– Jäi sellainen fiilis, että olen aina tiennyt, että Tampere on the place to be Suomessa ja kaupunki, joka on vetovoimainen. Tänään sisäistin aidosti sen, että me ollaan myös sen, että me ollaan näkyvä kaupunki myös maailmalla. Ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, kasvavana suurena kansainvälisenä kaupunkina, Krasniqi iloitsee.

Noin kello kahdeksan aikaan illalla kutsuvieraita alkoi poistua tilaisuudesta. Useammat vieraat kertoivat pois lähtiessään Ilta-Sanomille kohdanneensa Brad Pittin ja Nick Caven paikalla.

Brad Pitt ja Nick Cave olivat viettäneet Tampereella aikaa ilmeisesti jo perjantaina, mutta maailmantähtien paluuaikataulusta ei ole annettu tietoa julkisuuteen.

Thomas Houseagon, Brad Pittin ja Nick Caven näyttely avautuu yleisölle sunnuntaina ja on avoinna tammikuulle asti.