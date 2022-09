Rosanna Kulju lausui suorat sanat ”hustler babes” -ilmiöstä – ”Oikein oksennan”

Somevaikuttajana tunnettu Kulju kertoi lisäksi Miss Suomi -finaaligaalan punaisella matolla, mitä hän seuraavaksi aikoo urallaan tehdä.

Missinä ja somevaikuttajana tunnettu Rosanna Kulju vihjasi Miss Suomen finaaligaalan punaisella matolla ISTV:ssä tulevaisuuden urasuunnitelmistaan.

Hän kertoo nyt virallisesti jättäneensä ”missihommat” taakseen.

– Nyt kun oon about pari vuotta tehnyt audiota ja myöskin radiota niin se on se mun juttu. Tää on tää klassinen, että isoja juttuja tulossa, mutten voi vielä paljastaa. Ihan vielä ei voi paljastaa, kun ei ole nimiä paperissa.

ISTV:n juontaja Ville Riste kysyi Kuljulta, mitä mieltä hän on pinnalle nousseesta hustler babes -ilmiöstä. Ilmiössä nuoret naiset houkuttelevat liittymään suosittelemaansa verkostomarkkinointiyhteisöön esittelemällä sosiaalisessa mediassaan luksuselämää, matkustelua, vapautta päivätyöstä ja jopa miljoonaomaisuutta.

Lue lisää: Suomalaiset ”hustler babesit” hämmentävät Tiktokissa – ”Heidän ympärilleen on muodostunut kultti”

– Mitä oon seurannut mediasta ja sosiaalisesta mediasta koko hommaa, niin aika hurjaa. Kaikkea ei kannata tehdä rahan eteen, Kulju kertoo.

– Meillä on niin suorituskeskeinen yhteiskunta nykyään, että mä ihan oikein oksennan sanasta ”bosslady”. Kuka haluaa olla bosslady, kun voit tehdä asioita balanssissa?

Kuljun mukaan asia mietityttää myös sen takia, että ilmiö voi koskettaa omaa lähipiiriä.

– Systeri on 18-vuotias, ja joskus kun lapsenkin haluaa tähän maailmaan, niin miettii mihin ollaan menossa.

Vuoden 2015 Miss Helsinki -kisan voittanut Kulju kertoo saapuneensa finaaliyleisöön kannustamaan viime vuoden Miss Helsingin voittanutta ystäväänsä Oona Komia. Kulju luotsasi Miss Helsinki kisaa vuodet 2017–2021.