Kuvat: Ystävykset Brad Pitt ja Nick Cave Suomessa – tämä vierailusta tiedetään

Brad Pitt ja Nick Cave olivat Suomessa Ilta-Sanomien tietojen mukaan jo perjantaina.

Tampere pääsi lauantaina yllättämään, kun huhut supertähtien, Oscar-palkitun näyttelijän Brad Pittin ja arvostetun rockmuusikon Nick Caven läsnäolosta kaupungissa osoittautuivat tosiksi.

Kaksikko tuo Suomessa ensimmäistä kertaa julkisesti näytteille taidettaan Sara Hildénin taidemuseossa. He pitävät näyttelyyn yhdessä maailmankuulun kuvataiteilijan Thomas Houseagon kanssa.

Nick Cave toi Tampereelle 17 keraamista figuuria.

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen kertoi Ilta-Sanomille lauantaina, että Houseagon näyttelyä on yritetty saada Tampereelle kymmenisen vuotta.

Aamulehti kertoo, että aloite Nickin ja Pittin tulosta mukaan näyttelyyn tuli nimenomaan Houseagolta.

– Olimme pitkään halunneet tehdä Houseagon näyttelyn, joten olisimme olleet hyvin iloisia, jos koko talo olisi ollut täynnä hänen taidettaan. Se on se, joka on tehnyt meihin vaikutuksen. Mutta kun suunnitelma eteni ja saimme kuvamateriaalia, päätimme lähteä mukaan. Olemme seisseet idean takana, sanoo näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen Aamulehdessä.

Hänen mukaansa museo luotti Houseagon arvioon uudentyyppisestä näyttelystä, jossa mukana olisivat myös hänen ystävänsä. Soikkosen mukaan tärkeintä on laadukas taide.

– Se on ykkösjuttu ennemmin kuin sosiaalisesti kiinnostavat seikat.

Näyttely on nähtävillä Sara Hildénin taidemuseossa sunnuntaista ensi vuoden tammikuuhun.

Thomas Houseago on yhdysvaltalais-brittiläinen kuvanveistäjä, joka toi Tampereelle myös maalauksiaan.

Nick Cave toi näyttelyyn keraamisia figuureja ja Brad Pitt veistoksia.

– Musiikin ja elokuvataiteen saralla tunnetuiksi tulleet Cave ja Pitt tuovat nyt ensimmäistä kertaa ikinä näytteille kuvataidettaan – teoksia, jotka ovat syntyneet dialogissa Thomas Houseagon kanssa, kuvataan Sara Hildénin taidemuseon tiedotteessa.

Nick Cavelta on näyttelyssä 17 figuuria. Ne ovat 15–50 senttiä korkeita hahmoja, jotka Cave on muotoillut ja viimeistellyt vuosina 2020–2022. Nick Cave on jakanut kuvan yhdestä teoksestaan myös Instagram-sivuillaan.

Brad Pittin veistoksia puolestaan nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa esillä julkisesti. Brad Pittin on kerrottu tutustuneen kuvanveistoon Houseagon opastuksella tämän Los Angelesin studiolla.

Nick Cave ja Brad Pitt saapuivat Suomeen ilmeisesti jo perjantaina.

Nick Caven vaimo, yrittäjä ja näyttelijä Susie Cave täytti vuosia perjantaina, ja Instagram-tilinsä tarinat-osiossa hän on jakanut kiitokset syntymäpäiväjuhlistaan.

Julkaisu viittaa vahvasti Suomeen, sillä Susie Cave on lisännyt siihen Suomen lipun, ja pöydällä on kukkia Aalto-maljakossa.

– Thank you my beautiful Nick, my sis Bell, TH and BP for making me so happy on my birthday day, lukee tekstissä.

Nimikirjaimet TH ja BP viitannevat Thomas Houseagohon ja Brad Pittiin.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin Brad Pitt söi perjantaina ravintola Näsinneulassa aivan Sara Hildénin taidemuseon vieressä. Ravintola ei vahvista asiaa.

– Me emme valitettavasti voi antaa kenestäkään asiakkaasta mitään tietoja. En pysty kommentoimaan asiaa, sanoo ravintola Näsinneulan hovimestari Sami Rainio.

Asiasta oli Rainion mukaan tullut jonkin verran kyselyitä.

– Suuntaisin kysymykset Sara Hildénin taidemuseolle, hän totesi lauantaina iltapäivällä.

Eläköitynyt Hanasaaren kulttuurikeskuksen ohjelmajohtaja Maria Romantschuk puolestaan kertoi perjantaina nähneensä ja kuvanneensa Nick Caven tamperelaisessa hotelli Tammerissa.

– Satuin näkemään hänet aulabaarissa istuessa ja kädessäni oli samalla hetkellä kännykkä. Otin kuvan, kun muutenhan kukaan ei uskoisi. Tarkoitus oli lähettää se lapsille, hän kertoi Ilta-Sanomille lauantaina.

Maailmantähtien paluuaikataulusta ei ole annettu tietoa julkisuuteen.

Museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen kertoi Ilta-Sanomille aiemmin lauantaina, että museo odottaa Houseagon osallistuvan lauantai-iltana järjestettävään kutsuvierastilaisuuteen, joka pidetään hyvin pienelle porukalle.

Hän ei kommentoinut Ilta-Sanomille sitä, odotetaanko tilaisuuteen Brad Pittiä tai Nick Cavea.

– Meillä on oma vieraslista, jossa on kotimaisia ja sitten taidekentän ihmisiä, jotka ovat Thomas Houseagon gallerian yhteyshenkilöitä, Hjorth-Röntynen kertoi.

Brad Pittiltä voi nähdä Tampereella esimerkiksi talonmuotoisia veistoksia.

Sekä Nick Cave että Brad Pitt ovat hyviä ystäviä Thomas Houseagon kanssa. Pitt on nähty aiemminkin ystävänsä näyttelyiden avajaisissa, mutta nyt hän on ensimmäistä kertaa mukana omilla töillään.

Nick Cave kertoo blogissaan omistaneensa ystävälleen Thomasille jopa laulun. Cave kertoo, miten sekä hän että hänen taiteilijakollegansa olivat kärsineet luomisen tuskasta.

– Tein Thomasin kanssa sopimuksen. Jos hän maalaisi minulle taulun, minä kirjoittaisin hänelle laulun, Cave kirjoittaa.

Vielä samana iltana Cave kertoo kirjoittaneensa kappaleen White Elephant.

Uutista korjattu kello 20.42. Uutisessa mainittiin aikaisemmin, että museonjohtaja olisi kommentoinut asiaa Ilta-Sanomille sunnuntaina. Hän kommentoi lauantaina iltapäivällä.

