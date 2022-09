Cheyenne Järvinen julkaisi paljonpuhuvia kuvia bikini fitness -vartalostaan – paljastaa, miten rajuja oireita äärimmäinen kisadieetti aiheutti

Cheyenne Järvinen ärähtää kritisoijilleen Instagram-tarinoissaan.

Bikini Fitness -kilpailija Cheyenne Järvinen, 28, ilmoitti jättäneensä Oulu Open -kisat välistä, koska hän on päättänyt keskittyä hyvinvointiinsa. Järvisellä on kisavalmennusta on takana jo liki 2 vuotta ja hän sijoittui syyskuun alussa kehonrakennuksen SM-kisoissa, eli hänen debyyttikisassaan, kuudenneksi.

Torstaina 16. syyskuuta Järvinen avasi päätöksensä taustoja Instagram-tilillään, kun hän avautui fitness-kisadieetin ja kuntokuurin synkemmästä puolesta. Järvinen julkaisi tilillään kuvia, joissa näkyi kahdessa vuodessa tapahtunut muutos hänen kehossaan. Kyseisissä kuvissa näkyvä kehonmuutos on dramaattinen.

Järvinen kertoo julkaisussaan muun muassa, miten aloittaessaan hän painoi 59kg ja nykyään hän painaa 49kg, mikä on saman verran kuin 18-vuotiaana.

Järvinen kertoo myös, että kuurin aikana hänellä oli lihomisen pelkoa, haasteita kehonkuvansa kanssa, syömishäiriökäytöstä sekä huonoa oloa omassa nahassaan.

Mikäli linkki ei näy, voit katsoa koko julkaisun täältä.

– Fitness ei kuulu kaikille eikä tulisi kuulua. Kisakunto ei ole terveellinen kunto, Järvinen muun muassa toteaa julkaisussaan.

– Kehon riutuessa energiaa ei yksinkertaisesti ole. Jopa arjen perustoiminnot tuntuivat haastavilta: en jaksanut välillä käydä edes suihkussa tai harjata hampaita. Mielialat heittelivät hulluna. Kiukutti. Nälkä on läsnä ihan koko ajan: nälkä ennen ruokaa, syömisen jälkeen, ruokien välissä. Unettomuutta ja heräilyä nälän takia, Järvinen lisää.

– En keksi yhtäkään hyvää syytä, miksi kenenkään pitäisi verrata itseään tällaiseen tai ihannoida tällaista. Tämä on todella epäterveellistä, epänormaalia ja toksista touhua oman terveyden ja hyvinvoinnin kustannuksella.

Järvinen kehottaakin kaikkia body fitness -kisaamisesta kiinnostuneita harkitsemaan tarkkaan ennen kuin ryhtyy moiseen harrastukseen.

– Mulle tämä ei ollut kaiken kovan työn arvoista. Toivon, että olisin nähnyt edes yhden tällaisen postauksen ennen kuin harkitsin kisaamista. Mieti ja harkitse siis pitkään ennen kuin päätät lähteä kisaamaan. On myös muita tapoja haastaa itseään. Oman kunnon kehittäminen ilman kisatavoitteita on ihan helvetin hienoa sellaisenaan! Kisaamisen ei pitäisi olla mikään todiste pystyvyydestä tai hyvästä kunnosta, Järvinen toteaa lopuksi.

Kritiikkivyöry raivostutti Järvisen

Järvisen julkaisu on herättänyt sosiaalisessa mediassa ristiriitaista keskustelua. Vaikka suurin osa kiitti Järvistä rohkeasta ja tärkeäaiheisesta julkaisusta, on osa myös kritisoinut body fitness -kilpailijan kertomusta suuresti. Järvinen päättää ottaa suorasanaisesti kantaa saamiinsa kritiikkeihin Instagram-tarinoissaan.

– Jaan kokemukseni kisaprepistä ja sitten tulee valmentajia ja muita kisaajia pätemään, että ”ei minulla ainakaan mennyt noin, hanki pätevämpi valmentaja” ja ”ei tämä vain sovi kaikille”. Aika selkeästi minulla lukee postaukseni alussa caps lockilla, että ”mitä bikini fitness vaati minulta”, ei ”tätä bikini fitness on oikeasti jokaisella”, Järvinen painottaa.

– En arvosta sitä, että vihjataan, että vika olisi minussa, tai että valmentajani olisi huono. Asioita voidaan tehdä eri tavalla, mutta se ei poista sitä faktaa, että kisakunto ei ole terve tai ihailtava kunto, tai että kisakuntoon pääseminen vaatii paljon, Järvinen lisää.

– Joku kisaajakin kommentoi, että ”nälkä on ystävä, jonka avulla päästään yhdessä maaliin”. Toi, jos mikä kuulostaa häiriintyneeltä ajatukselta, Järvinen toteaa.

Myöhemmissä Instagram-tarinoissaan Järvinen kertoo vielä tarkemmin, mitä tunteita hänen julkaisustaan seurannut negatiivinen vastaanotto hänessä herättää.

– Olen vähän hämmentynyt siitä, miten fitnesskuplassa on postaukseeni reagoitu. Ja miten paljon puolustelun tarvetta tämä on herättänyt. Miten juuri minun oma henkilökohtainen kokemus on otettu jotenkin todella henkilökohtaisesta ja ehkä hyökkäävänä? Kiinnostavaa, Järvinen kommentoi.

Suuresta kritiikkivyörystä huolimatta Järvinen suhtautuu itse julkaisuunsa ja siitä seuranneeseen keskusteluun hieman optimistisemmin.

– Uskon myös, että minun tämän päiväinen postaukseni oli todella tervetullut. Se, millaista keskustelua ja tunteita tämä aihe on herättänyt, kertoo minusta siitä, että tällaista keskustelua tarvitaan lisää, Järvinen lisää.

– Ikävämmät reaktiot ja se, miten henkilökohtaisesti oma kokemukseni on otettu, kertoo minusta todella paljon. Kisaamisen parissa on paljon toksista kulttuuria ja se on näyttäytynyt tänään erittäin vahvasti niin kommenttiosiossa kuin DM:ssäni. En tosiaan osannut odottaa tällaista paskamyrskyä ja tilanteen eskaloitumista, Järvinen jatkaa.

Järvinen myös korostaa, että hän halusi kertoa kisamatkastaan somessa mahdollisimman aidosti ja rehellisesti. Lisäksi hän kertoo yrittäneensä parhaansa, että hän voisi jakaa kokemuksensa mahdollisimman vastuullisesti. Lopuksi Järvinen kertoo, että hänen tiensä jatkuu tästä eteenpäin vain ylöspäin.

– Minulle on tärkeämpää terveyteni, hyvinvointini, hyvän olon tunne sekä onnellisuus. Palautuminen ja eheytyminen on minulla nyt prioriteettinä, Järvinen toteaa.

– En päättänyt, että minulle tulisi haasteita, mutta niitä tuli ja nyt niihin reagoidaan tilanteen vaatimalla tavalla, Järvinen lisää.

Mikäli linkki ei näy, voit katsoa Järvisen Instagram-kuvan bikini fitness -kisoista täältä.