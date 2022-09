Haluatko miljonääriksi -pelaaja ottaa kymppitonnien riskin – tiedätkö itse vastauksen olympiakysymykseen?

Kun oljenkorret on käytetty, ottaa Haluatko miljonääriksi -pelaaja Ilpo Raittinen suuren riskin.

Juttu sisältää juonipaljastuksia.

Jännitystä, riskejä, tuuria ja tietotaitoa on luvassa lauantai-illan Haluatko miljonääriksi? -jaksossa, kun helsinkiläinen liikennetekniikan opiskelija Ilpo Raittinen, 28, on pelaajana. Raittinen vastasi jännittävässä 60 000 euron kysymyksessä tuurilla oikein ja lähti itsevarmana tavoittelemaan 200 000 euron voittopottia.

Ohjelman juontaja Antti Holma, 39, esittää Raittiselle kysymyksen, että ”kuka on Suomen kaikkien aikojen menestynein ampuja olympiatasolla”. Vaihtoehdoiksi Holma luettelee Kalle Jalkasen, Pentti Linnosvuon, Satu Mäkelä-Nummelan ja Juha Hirven. Jos Raittinen vastaa oikein kysymykseen, voittopotti kasvaa 140 000 euroa, mutta väärin vastatessaan 60 000 euron voittopotti sulaa 10 000 euroon.

– Olympialaisia opettelin jonkin verran, mutta en aivan tähän asti, Raittinen hymähtää.

Raittinen pohtii, jättääkö hän kisan tähän, vai vastaako kysymykseen Satu Mäkelä-Nummelan, jonka tietää voittaneen viime vuosina olympialaisissa.

– Nyt toivotaan, että olisi jätetty oljenkorret käyttämättä aiemmin, Raittinen virnistää ja päättää jatkaa.

– Kyllä nyt on vielä sen verran adrenaliinit tulilla, että riskinottoon ruvetaan ja hyväksytään se, että menetetään 50 tonnia, jos näin käy, tai saadaan 140 tonnia tai enemmän. Eli syteen tai saveen me lukitaan vaihtoehto c eli Satu Mäkelä-Nummela, Raittinen sanoo.

Ilpo Raittinen miettii tarkkaan vastausvaihtoehtojaan.

Antti Holma kehuu Raittisen kylmän viileää pelitaktiikkaa.

– Sä oot uskomaton tyyppi. Rauhallinen riskinottaja, Antti sanoo.

– Tää on ihan tyhmää, Ilpo vaikertaa.

– Tää on upeeta, Antti kannustaa.

Raittisen vastaus lukitaan ja jännitys tiivistyy. Tunnelma on jopa hyvinkin piinaava, kun Antti paljastaa hitaasti oikean vastauksen.

– Suomen kaikkien aikojen menestynein ampuja olympiatasolla on – Pentti Linnosvuo, se meni väärin!

– Sitten niin! Raittinen toteaa.

– Mutta miten mahtavaa pelaamista! Antti hehkuttaa.

Vaikka 200 000 euron potti meni Raittiselta sivu suun, lähtee hän silti kilpailusta 10 000 euroa rikkaampana.

Ilpo Raittinen vastasi väärin olympiakysymykseen.

Haluatko miljonääriksi? -ohjelmaa voi seurata lauantaisin kello 21 Nelosella tai Ruutu+-suoratoistopalvelusta.

Nelonen ja Ilta-Sanomat ovat molemmat osa Sanoma-konsernia.