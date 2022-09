Haluatko miljonääriksi? -kilpailija kysyy apua yleisöltä – reaktio on yllättävän jäätävä

Antti Holman juontamassa Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa nähdään yllättävä käänne.

Yksi pelaaja on jälleen haastavien kysymysten äärellä Haluatko miljonääriksi? -ohjelmassa. Lauantain jaksossa juontajan Antti Holman, 39, vastapäiseen tuoliin istahtaa helsinkiläinen liikennetekniikan opiskelija Ilpo Raittinen, 28.

Tuurilla ja tiedolla oikeita vastauksia saaneen Raittisen itsevarma asenne saa kolhauksen 13. kysymyksen kohdalla. Holman kysymys kuuluu, että ”minkä Giuseppe Verdin oopperan kantaesitys oli jouluaattona 1871”. Vaihtoehtoina ovat Aida, Otello, Don Carlos ja La Traviata.

– Jonkin verran olen oopperassa käynyt ja muun muassa tämän Aidan katsomassa. Tiedän, että se on Verdin säveltämä, mutta näistä muista en osaa sanoa. Joten kysymys on, luotanko siihen, että tietäisin, jos nämä muut olisivat Verdin oopperoita – luulen, että siellä on myös muita vaihtoehtoja, Raittinen pohtii.

– Olisin ehkä osannut nimetä, että Otello ja Don Carlos olisivat saattaneet olla myös oopperoita, mutta en, että kenen säveltämiä. Nyt on aika lailla siinä rajalla, otanko riskin Aidan kanssa vai onko yleisöltä kysymisen paikka, Raittinen sanoo.

Ilpo Raittinen ja Antti Holma.

Raittinen miettii vastausvaihtoehtoja tarkkaan, sillä oikein vastatessaan hän voittaa 60 000 euroa. Pähkäiltyään hetken Raittinen haluaa varmistaa tietonsa ja päättää siksi käyttää viimeisen oljenkortensa, eli kysyä yleisöltä. Valinnan jälkeen Holma pyytää kaikkia, jotka uskovat tietävänsä vastauksen kysymykseen, nousemaan ylös. Piinallisen pitkän odotuksen jälkeen kukaan ei nouse seisomaan.

– Säännöt menee sillä tavalla, että jos yleisöstä ei löydy vastaajia, niin sitten yleisöstä ei löydy vastaajia, Holma toteaa.

– Se on sitten näin, Raittinen huokaa.

Viimeinen oljenkorsi meni siis Raittisen kohdalla hukkaan ja hän joutuu vastaamaan kysymykseen omin avuin.

Lue lisää: Nobel-aiheisella kysymyksellä olisi voittanut Haluatko miljonääriksi? -kisassa 200 000 euroa – olisitko tiennyt vastauksen?

Haluatko miljonääriksi? -ohjelmaa voi seurata lauantaisin kello 21 Nelosella tai Ruutu+-suoratoistopalvelusta.

Nelonen ja Ilta-Sanomat ovat molemmat osa Sanoma-konsernia.