Podcast: Mikael Gabrielia hävettää, miten hän aluksi suhtautui isyysuutiseen: ”Egoni murskaantui”

Mikael Gabriel tunnustaa, ettei ole ylpeä siitä, mitä hän alkuun ajatteli isyydestä.

”Mitä jos lapset kasvattavatkin meitä, eikä toisinpäin?”

Kyseistä kysymystä pohditaan Lasten kasvattamat -podcastissa, jonka juontajina toimivat duudsoneista tuttu Jukka Hildén, 42, ja toimittaja Marja Hintikka, 44. Podcastin idea on olla keskusteluohjelma, jossa vieraina ja juontajina ovat aikuiset, joita heidän lapsensa ovat kasvattaneet.

Podcastin avausjaksossa vieraan penkkiin istahtaa yksi Suomen menestyneimmistä räppäreistä Mikael Gabriel, 32. Artistilla on jo puolitoista vuotta kokemusta isyydestä, kun hän sai esikoisensa puolisonsa Triana Iglesiasin, 40, kanssa. Heidän tyttärensä Uma syntyi uudenvuodenaattona 31. joulukuuta 2020 eli noin neljä vuotta sen jälkeen, kun Gabriel ja Iglesias menivät kihloihin.

Vaikka Gabriel onkin onnellinen tyttärensä syntymästä, hän myöntää, ettei hän ennen sitä suhtautunut isyyteen kovinkaan positiivisesti.

– Minulla oli hirveästi kaikkia pelkotiloja siitä, loppuuko oma elämäni, mikä oli ehkä sellaista egokeskeistä, Gabriel muistelee podcastissa.

Gabriel kertoo ymmärtävänsä, mistä hänen egokeskeisyytensä oli peräisin. Onhan hän aina ollut artisti, jonka tekemiseen liittyy egous todella isosti. Gabriel eli egohahmonsa kanssa noin 16 vuotta ja hän jopa antoi sille myös enemmän valtaa.

– On siis aivan luonnollista, että menin myös ego edellä isyyteenkin. Egoni murskaantui miljooniksi palasiksi, kun näin ensimmäistä kertaa sen ihmisen (vauvan). Kaikki muuttui silloin, Gabriel sanoo.

Vaikka Gabriel on kertonut Iglesiasin perhetoiveesta jo vuonna 2018 Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa, ei räppäri ole ennen avautunut ensisuhtautumisestaan isyyteen. Gabriel myöntää podcastissa, että kuultuaan Iglesiasin positiivisesta raskaustestistä, ei hänen reaktionsa ollut kovinkaan positiivinen.

– Minulla se ego otti uutisen vastaan ja ensimmäinen reaktioni oli jopa ”luotaan pois työntävä”, Gabriel paljastaa.

– Minua ehkä nolottaa se nyt ja siksi jopa mietin, että voinko edes sanoa niin. Silloiset fiilikseni olivat täysin päinvastaiset verrattuna siihen, mitä ne ovat nykyään, Gabriel lisää.

Gabriel tiedostaa, että sen aikaisista ajatuksista kertominen saattaisi antaa hänestä ”kusipään” kuvan. Gabriel kuitenkin varovaisesti paljastaa, että hän murehti tuolloin muun muassa, että pääsisikö hän enää ikinä baariin, vai joutuisiko hän vaihtamaan vaippoja koko loppuelämänsä ajan.

Mikael Gabriel joutui kamppailemaan oman egonsa kanssa, kun hän sai tietää olevansa pian isä.

Nykyään rap-artisti tiedostaa, että hänen sen aikainen reaktionsa varmasti satutti hänen puolisoaan. Gabrielin ego otti nopeasti räppärin mielen haltuun ja alkoi syöttämään ajatuksia, ettei hän mukamas edes halunnut lasta.

– Ensimmäinen ajatukseni oli, että ”karkaa, pakene”. Mutta sitten se ei kuitenkaan mennyt niin, Gabriel kertoo.

Gabriel kuvailee kaiken muuttuneen heti, kun hän sai lapsensa syliinsä.

– Ehkä tähän myös liittyy jollain tavalla oma suhde isääni, ja miten hän on ollut mukana elämässäni. Tai pikemminkin, kuinka vähän hän on ollut elämässäni. Ehkä senkin takia minulla nousi ajatus siitä, että ”no minun mallini isyydestä on se, ettet ole paikalla”, Gabriel pohtii.

Gabriel kertoo podcastissa siirtyneensä nyt egokeskeisestä elämästään aikuisuuteen ja iloitsevansa isyydestä.

– Se, mitä tunnen sisälläni, kun katson sitä ihmistä silmiin, on selittämätön. Se on ehkä, miten sen selittäisin. Ei ole mitään sanoja kuvailemaan sitä, mitä se rakkaus on. Rakkaus ei ole tarpeeksi suuri sana kuvailemaan sitä tunnetta, Gabriel toteaa.

