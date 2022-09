Johanna Oras omistaa kolme valtavaa sähkölämmitteistä taloa, mutta ei aio luopua yhdestäkään – näin hän varautuu kauhistuttavaan talveen

Johanna Oras on jo pitkään miettinyt, että heillä on vähän liikaa kiinteistöjä. Kolme sähkölämmitteistä taloa, joista kaksi on todella isoja.

Johanna ja Reijo Oras mökillään. Sähkön hinta mietityttää Oraksia, sillä he ovat kolmen kiinteistön omistajia.

Onneksi tulisijoja on viisi kappaletta, taidemaalari Johanna Oras sanoo sähkön hintaa miettiessään.

Johanna asuu miehensä Reijo Oraksen kanssa Koskella. Ison talon sähkölämmitteinen päärakennus on noin 500 neliötä. Sähkölasku on kova tavallisinakin aikoina.

Ennen Ukrainan sotaa sähkön kulutus Koskella oli muutama 10 000 kilowattia vuodessa eli 5000-6000 euroa vuodessa.

– Se tulee nyt nousemaan, Johanna Oras sanoo.

Tulisijat laskevat reippaasti kustannuksia. Talven puuvarastot täytettiin hyvissä ajoin. Omalta tontilta kaadettiin mäntyjä ja vaihdoksi saatiin koivuklapeja.

Halkopinoja riitti myös Sääksjärvellä sijaitsevalle kesämökille. Orakset käyvät siellä joulukuuhun asti.

– Sen jälkeen mökki on kolme kuukautta kylmillään, Johanna Oras sanoo.

Mökin ateljeessa, taidemaalarin työhuoneessa, on ilmanlämpöpumppu. Ateljeen lämmittämistä on pitänyt miettiä uudelleen, kun sähkön hinta on noussut.

– Pitää lisätä vaatetusta ja alkaa pitää villapaitaa. Olen tottunut, että ateljeessa on aika lämmin, kun teen istumatyötä, Johanna Oras kertoo.

Kaikeksi onneksi Johannan mies Reijo Oras onnistui kesällä 2021 neuvottelemaan hyvät sähkösopimukset vuoden 2023 syyskuun loppuun. Silloin sodasta ei vielä tiedetty.

– Siinä kävi hyvä tuuri.

Pariskunta omistaa Punkaharjulla ison puukartanon, jossa on yli 300 neliötä lämmitettävää tilaa. Kesäisin päärakennuksessa toimii Taidekartano Johanna Oras.

– On vaikea ajatella, mistä kiinteistöstä luopuisi ensimmäisenä. Koski on kiinnekohta ja koti, Punkaharjulta tulee pääosa tuloista ja järvenranta-ateljee on akkujen latauspaikka.

– Täytyy kärvistellä ja katsoa, mihin tämä maailman tilanne menee.

Punkaharjun taloa ei voi laittaa talveksi kylmilleen. Siinä on matala peruslämpö ja ilmanlämpöpumput.

– Ison osan kuluista tekee kohtuuttoman suuret sähkön siirtosummat, Johanna Oras sanoo.

Viime aikoina Oraksilla on kiristetty lämmityksestä. Osa huoneista on ollut viileämpänä. Tavoitteena on mahdollisimman vähäinen sähkönkulutus. Makuuhuoneessa oli ennen 20 astetta, nyt 17. Isoissa huoneissa pidetään 14 asteen lämpötilaa entisen 17 sijasta.

– Lämmitämme puilla uuneja ja pidämme huoneita vilpoisena. Kun asuu vanhassa talossa, villasukat on oiva keksintö. Täytyy hommata vanhan ajan villakerrastot.

Tällä hetkellä suunnitelmissa ei ole luopua yhdestäkään talosta.

– Nyt ei kannata myydä. Nyt vaan sinnitellään.