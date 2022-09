Elina Kanerva otti toisen tatuoinnin Ilkka Kanervan muistolle – aihe molemmille tärkeä

Ilkka Kanervan kuolemasta tuli eilen kuluneeksi viisi kuukautta.

Elina ja Ilkka Kanerva ehtivät olla yhdessä yli 20 vuotta. He osallistuivat vuonna 2019 Tuttu Juttu Show’hun.

Ilkka Kanervan leski Elina Kanerva on muistanut jälleen edesmennyttä rakastaan tatuoinnilla.

Kanerva kertoi asiasta yksityisellä Instagram-tilillään. Hän julkaisi kuvan vasemmasta käsivarrestaan, jota koristaa klassinen tatuoinnin aihe, ruusu. Ruusun varteen on kirjoitettu pystysuunnassa kaunokirjoituksella nimi Ilkka.

– Meille ruusu oli se meidän juttu ja monella tapaa merkityksellinen. Sen vuoksi koin tärkeänä sen ikuistamisen – I will never forget you [en tule koskaan unohtamaan sinua], Kanerva kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Kuvan yhteydessä Kanerva myös muistuttaa toisesta asiasta.

– Tänään tuli kuluneeksi 5 kk rakkaan mieheni poismenosta, hän kirjoittaa.

Kokoomusveteraani Ilkka Kanerva kuoli vakavaan ja nopeasti edenneeseen sairauteen kotonaan Turussa 14. huhtikuuta 2022.

Kanervan seuraajat ihastelevat tatuointia vuolaasti esimerkiksi sydänemojein, ja kuvasta ovat tykänneet muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen sekä yrittäjä Nina Mikkonen. Kuva on saanut satoja tykkäyksiä.

– Kauniisti Ilkka kulkee käsivarrellasi ja sydämessäsi, eräs Kanervan seuraaja kehuu.

Kanervalle kyseessä on jo toinen entisen ulkoministeripuolison muistoa kunnioittava tatuointi. Ensimmäisen hän otti jo pian aviomiehensä kuoleman jälkeen.

Se tatuointi koristaa Kanervan vasenta nimetöntä – sormea, jossa aiemmin komeili vihkisormus. Siinäkin lukee kaunokirjoituksella Ilkka.

Elina Kanerva on muutenkin intohimoinen tatuointiharrastaja. Hän avasi IS:lle tatuointiensa taustoja Linnan juhlissa vuonna 2018.

Hän kertoi tatuointiensa viittaavan esimerkiksi Raamattuun. Niissä lukee muun muassa hepreaa ja ja englantia. Kanerva on ikuistanut ranteeseensa myös tyttärensä nimen ja syntymäajan. Tatuointien lauseista on ollut lohtua elämän melskeissä.

– Nämä ovat minulle todella tärkeitä ja henkilökohtaisia, Kanerva sanoi.

Ilkka Kanerva myönsi samassa haastattelussa, ettei erityisemmin perusta tatuoinneista.

– Nämä hänen [Elinan] tatuointinsa vielä menevät, mutta jos koko kroppaa aletaan täyttää, ei se ole minun juttuni, hän kuittasi.

Kanervat olivat yhdessä yli 20 vuotta, mutta he menivät naimisiin vasta vuonna 2019. Siihen asti Elina Kanervan sukunimi oli Kiikko.