Ylen Pariisin-kirjeenvaihtaja Annastiina Heikkilä on jakanut arkensa Ranskan ja Suomen välillä jo vuosia. Tuore juontopesti Puoli seitsemän -ohjelmassa on hyppy tuntemattomaan, jonka myötä Heikkilästä nähdään täysin uusi puoli.

Etelä-helsinkiläisen ravintola Elmin ajan patinoimalle terassille paistaa syyskuinen lämmin aurinko. Kesän viimeiset ampiaiset pörräävät kukkien kimpussa, ja puheensorina kilpailee kahvikuppien kilinän kanssa.

Ylen toimittaja ja Pariisin-kirjeenvaihtaja Annastiina Heikkilä, 40, tarttuu terassin puukaiteeseen ja vilkaisee selkänsä taakse.

– Tämä paikka muistuttaa minua Ranskasta jollain lailla. Juuri viime kerralla Pariisissa ihastelin, miten huikean kaunis kaupunki se on. Siellä riittää kaikkien näiden vuosienkin jälkeen nähtävää ja yllätyksiä, Heikkilä ylistää.

Suomalaisille Heikkilä on varsin tuttu kasvo Ylen uutisista. Hän on työskennellyt Ranskassa jo yhdeksän vuoden ajan ja päässyt raportoimaan suomalaisille monista maata vavisuttaneista uutistapahtumista.

Annastiina Heikkilä nähdään jatkossakin Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Nyt Heikkilä on tullut Helsinkiin, koska hänellä on hyppysissään täysin uusi haaste: hän debytoi suositun Ylen Puoli seitsemän -ohjelman juontajana. Heikkilä on tuurannut kuluvalla viikolla Ella Kannista. Suoria lähetyksiä on ollut maanantaista torstaihin juontaja Mikko Kekäläisen kanssa.

Hyppäys tuntemattomaan oli melko suuri.

– Katsojien on varmaan ollut hauskaa nähdä minut aivan uudessa valossa. Olen ollut hyvällä tavalla hermostunut. On haastava paikka vetää puolen tunnin suora lähetys neljänä päivänä viikossa, Heikkilä myöntää.

Ensimmäinen viikko tositoimissa kuitenkin ylitti Heikkilän toiveet.

– Ohjelman tekijäporukka on ihan huippu ja haastateltavat ovat kiinnostavia. Nautin siitä, kun aiheiden kirjo on laaja, ja itsensä ja persoonansa joutuu todella heittämään peliin.

– Mikon kanssa on ollut helppoa ja inspiroivaa tehdä suoraa lähetystä. Meillä on löytynyt hyvä yhteinen huumori hilloviikoista ja jatkuvasti kadoksissa olevista tavaroistani. Kännykkääni on etsitty milloin studion sohvan alta ja milloin hillokeittiöstä, Heikkilä nauraa.

Ajatus juontopestistä tuli Mikko Kekäläiseltä ja Ella Kanniselta sen jälkeen, kun Heikkilä oli viime keväänä vieraana ohjelmassa.

– Ilmeisesti kemiat osui niin hyvin yksiin, että he toivoivat, että tulisin mukaan remmiin. Sanoin heti, että tulen ilomielin.

Pesti ei pääty tähän viikkoon, vaan Heikkilä nähdään ruudussa aina tarpeen mukaan. Uusi suunta on harkittu päätös.

– Minulla on ollut monenlaisia projekteja ja olen viime vuosina hieman hellittänyt uutistyön tekemistä Ranskassa. Se, että voin tehdä nyt monenlaista, on unelmatilanne minulle.

Tänä syksynä Heikkilä viettää siis todennäköisesti tavallista enemmän aikaa Helsingissä. Normaalisti hänen vuodestaan noin puolet kuluu Ranskassa ja puolet Suomessa. Helsingissä ollessaan hän asuu Ullanlinnan-kodissaan, Ranskassa puolestaan pariisilaisessa ullakkohuoneistossaan.

Hektinen elämäntyyli ja maasta toiseen matkustaminen eivät ole aiheuttaneet Heikkilälle juurettomuuden tunnetta.

– Se on täydellistä, että voin jakaa aikani molempien maiden välillä. Nyt nautin siitä, että voin olla jonkin verran Suomessa ja nähdä ystäviäni ja perhettäni.

Elämä Pariisissa on melko erilaista kuin Helsingissä. Heikkilä on omaksunut muun muassa ranskalaiset ruoka-ajat, joita hän huomaa noudattavansa nykyään Suomessakin.

– Ruokavälit ovat pitkät, en napostele niin paljon kuin ennen, aamupala on kevyt, lounas puolestaan on runsas. Rauhallinen ja pitkä illallinen syödään kahdeksan aikaan illalla.

Ranskalaiset tavat ovat tarttuneet vuosien varrella Heikkilälle.

Pitkän uran tehneen Heikkilän elämänpolku olisi voinut olla toisenlainenkin, sillä hän haaveili nuorena luovasta ammatista.

– Halusin kirjailijaksi tai näyttelijäksi. Tajusin kuitenkin, että se ei ole helpoin tie.

Kipinä journalismiin roihahti Heikkilän oltua harjoittelijana Aurinko-nimisessä julkaisussa vuonna 1998. Lukion jälkeen hän suuntasi Pariisiin au pairiksi, sillä maa veti häntä jostain syystä puoleensa.

– Jo silloin lukioaikana kävi mielessä, että olisipa mahtavaa olla kirjeenvaihtajana Ranskassa. Sitten pääsin opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon journalistiikkaa.

Ylelle Heikkilä päätyi nopeasti, jo opintojen ohessa. Nyt hän on ollut talossa jo lähes 20 vuotta, joista viimeiset yhdeksän vuotta Pariisin kirjeenvaihtajana.

– Ranska on täynnä historiaa, kauneutta ja myös ristiriitoja. Pidän siitä, ettei se ole maailman silotelluin maa. Uutistoimittajankin näkökulmasta siellä tapahtuu koko ajan jotain kiinnostavaa.

Uran varrelle on mahtunut monia vavisuttavia hetkiä. Mieleen on jääneet muun muassa Charlie Hebdon ja Pariisin terrori-iskut vuonna 2015 ja Nizzan isku vuonna 2016.

– Ne ovat kaikessa traagisuudessaan painuneet mieleeni. Ne muuttivat Pariisia ja koko Ranskaa pysyvästi.

Myös Ranskan jalkapallon maailmanmestaruus vuonna 2018 toi ihmiset ennennäkemättömällä tavalla yhteen.

– Tunnelma oli täysin sanoinkuvaamaton. Miljoonat olivat kerääntyneet juhlimaan Champs-Élyséesin alueelle. Olen nähnyt paljon, mutta se mykisti.

Ranskassa Heikkilää on aina viehättänyt maan poikkeuksellinen luonne sekä kulinaristiset nautinnot.

– Ranskalaiset on omanarvontuntoisia, itsepäisiä ja sivistyneitä. Keskustelut ovat aina äärimmäisen kiihkeitä ja kiinnostavia.

– Nautiskelijana arvostan ranskalaista ruokaa ja heidän rituaalejaan. Joka päivä istutaan yhdessä illallispöydässä kolmen ruokalajin ääreen kiireisenkin päivän jälkeen.

Suomi on arvotettu useissa mittauksissa maailman onnellisimmaksi maaksi. Mitä ranskalaiset ajattelevat Suomesta?

Heikkilä toteaa heti, että Suomella on todella positiivinen kaiku Ranskassa.

– Lappi puhuttelee ranskalaisia. Ja meidän pääministerimme Sanna Marin kiinnostaa heitä ylitse muiden. Nuorista naisista koostuva hallitus oli esillä joka paikassa, ja asiasta kyseltiin minultakin silloin paljon. Meitä pidetään edistyksellisenä maana.

Suomi ja Helsinki ovat Heikkilälle yhä rakkaita paikkoja.

Suomen hyvät puolet ovat tuttuja Heikkilällekin.

– Suomen puhdas ilma ja luonto eivät ole itsestäänselvyyksiä, Pariisissa varsinkaan. Eikä Suomen kesällä ole vertaistaan.

Talvisin Heikkilä pääsee nauttimaan Suomessa myös harrastuksistaan murtomaahiihdosta ja avantouinnista.

– Se on ihan mieletöntä, että Helsingissä voi kesken työpäivän lähteä hiihtämään ja palata sitten tekemään hommia. Sellaista luksusta ei ole Ranskassa.

Tv-uransa lisäksi Heikkilä on myös kirjailija. Hänen esikoisteoksensa Bibistä burkiniin eli totuuksia ranskatar-myytin takaa ilmestyi 2018 ja toinen teos Miksi Ranska raivoaa? Macron ja keskiluokan kapina vuonna 2019. Tuorein kirja Vapaus valita kohtalonsa on romaani ja näki päivänvalon tänä vuonna.

Kirjansa Heikkilä kirjoittaa poikkeuksellisissa maisemissa Ranskan maaseudulla poissa kaupungin ja uutistyön sykkeestä. Heikkilä nimittäin osaomistaa Etelä-Ranskasta Aveyronin alueelta ihka oikean, vuonna 1714 rakennetun linnan.

– Se on yhteisomistuksessa isolla porukalla. Omistamme neljän ihmisen kanssa linnasta yhden asunnon.

Paikka on kuin sadusta: linnan pihalla on yhteiskäytössä olevat ihana puutarha, uima-allas ja terassi. Tiluksista pitää huolta periranskalainen talonmies Julien.

– Siellä tuoksuvat laventelinkukat ja ranskalainen keittiö. Se on todella luonnonkaunis alue keskellä upeita maisemia. Sinne ei pääse edes kovin helposti, koska lähellä ei ole isoja lentokenttiä tai kaupunkeja. Olen todella onnellinen, että tämä mahdollisuus tuli eteeni.

Kirjoittamisen lisäksi Heikkilän intohimoihin kuuluu myös musiikki. Heikkilä soitti bassoa ja lauloi pitkään tyttöbändissä nimeltä Debbiefox, mutta esikoisromaanin myötä hän perusti ranskalaista, 60-70 luvun poppia soittavan Les Chouettes -yhtyeen, jossa hän laulaa.

– Bändin oli tarkoitus esiintyä kirjani julkistusbileissä, mutta projekti lähti elämään ihan omaa elämäänsä. Nyt treenaamme säännöllisesti ja olemme keikkailleet.

Tärkeässä roolissa musiikin osalta on hauskanpito, ei niinkään hampaat irvessä suorittaminen.

– Olen aina ollut vähän sellainen joka paikan höylä ja innostuja. Uskon myös siihen, että itsensä kannattaa aina laittaa likoon.

Nyt Heikkilä kirjoittaa toista romaaniaan ja käyttää Puoli seitsemän -kuvausten ohella siihen tänä syksynä aikaa.

– Haluan edelleen tehdä reportaaseja Ranskasta, mutta kaipaan myös pidempiä ja syvällisempiä projekteja, kuten kirjoja. Yritän hypätä päivittäisestä uutispyörästä vähän sivummalle.

Heikkilä on uutistoimittajan lisäksi kirjailija ja innokas musiikkiharrastaja.

Uudenlaiset tuulet ovat olleet tervetullut lisä Heikkilän arkeen.

– Puoli seiskan juontaminen kun on palauttanut mieleen, miten paljon rakastan suorien tv-lähetysten juontamista ja studion kihelmöivää tiimihenkeä. Se on ehdottomasti asia, jota toivon voivani tehdä myös tulevaisuudessa.

– On myös ihana ajatus, että voin Puoli seiskan juontajana tuoda hymyn katsojien kasvoille ja saada jonkun nauramaan. Hassuttelu on yllättävän vapauttavaa, ja sen lomassa voi puhua hyvinkin syvällisistä asioista.