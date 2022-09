Sähkön hintojen nousu voi jopa viisinkertaistaa Sunneva Sjögrenin sähkölaskun – ”Hirvittää, miten minä ja muut ihmiset pärjäävät”

Missikeisarinna Sunneva Sjögren kertoo joutuneensa suunnittelemaan puolisonsa kanssa toden teolla, kuinka perhe selviää talven yli sähkölaskujen kasvaessa.

Tuleva talvi ja sähkön nousevat hinnat hirvittävät missikeisarinnana tunnettua Sunneva Sjögrenia.

Sjögren asuu Sulkavalla sijaitsevassa 450 neliömetrin talossa. Kun sähkön hintojen noususta alettiin uutisoida, Sjögren huolestui.

– Huolestuneena on tullut seurattua ja toivottua, että hinnat muuttuisivat maltillisemmiksi. Suoraan sanottuna hirvittää, miten minä ja muut ihmiset pärjäämme, hän sanoo.

Sjögren on varautunut puolisonsa Harrin kanssa hintojen nousuun kesän aikana. Sulkavan-taloon on hankittu ilmalämpöpumppuja ja käytössä on suora sähkölämmitys. Lisäksi talosta löytyy neljä varaavaa takkaa, jotka ovat olleet käytössä.

– Talveksi laitan puolet talosta kiinni. Jos tulee kova talvi, talo laitetaan kokonaan peruslämmölle. Ei näillä hinnoilla muuta voi, Sjögren kertoo.

Sydäntalven aikaan kylmänä talvena lämmityskustannukset kohoavat Sjögrenin mukaan jopa 1 000 euroon kuukaudessa. Nyt laskun loppusumma voi pahimmillaan viisinkertaistua.

Varasuunnitelma talven ajalle on muuttaa Mikkelissä sijaitsevaan 400-neliöiseen kakkostaloon, jonka lämmityskustannukset ovat pienemmät.

– Olemme oikeasti joutuneet tekemään suunnitelmia sen varalle, kuinka selviämme tulevan talven yli. Sulkavan-talon kulut yritetään minimoida. Taloa ei pidetä kylmänä, vaan se laitetaan peruslämmölle. Vietämme sitten talven Mikkelissä, Sjögren kertoo suunnitelmistaan.

Sähkön hintoja nostaa Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Kaasutoimituksiaan Eurooppaan katkovan Venäjän toimet näkyvät jo suomalaistenkin sähkölaskuissa.

Sjögren toivoo, että maailmantilanne saadaan pian selvitettyä.

– Toivon, että maailmaan saadaan rauha. Rauhan puolesta puhuminen on ollut minulle aina sydämen asia. Menemme yhdessä eteenpäin, ja toivon jaksamista jokaiselle, jota tilanne koskettaa, Sjögren päättää.