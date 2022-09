Emma Kantanen myi seksiä – kiusallinen sattuma lopetti työt kertaheitolla

Kirjailija Emma Kantasella on itsellään kokemusta seksityöstä niin Suomessa kuin ulkomailla. Sen vuoksi hän tahtoi kirjoittaa aihetta sivuavan autofiktiivisen teoksen.

Kirjailija Emma Kantasella on ollut haastattelua edeltävänä iltana melkoisen riehakas ilta helsinkiläisessä ravintolalaivassa, jossa juhlittiin hänen hiljattain julkaistua romaaniaan Jos sataa, älä tule (Gummerus).

– Loppuillasta, kun olin lähdössä kotiin, selvisi että baaritiskillä oli tilailtu juomia nimiini, Kantanen kertoo naurahtaen ja jatkaa:

– Selvittelimme tilannetta ja kyllähän siinä otettiin vähän takkiin, muttei edes haittaa, kun oli niin hauska ilta.

Jos sataa, älä tule on autofiktiivinen teos, jossa Australiassa asuva suomalainen nainen rahoittaa valokuvausopintonsa seksiä myymällä. Nainen tutustuu samalla paikalliseen underground-yhteisöön, joka liikkuu hengenvaarallisissa maanalaisissa tunneliverkostoissa.

Kuten kirjan päähenkilöllä, myös Kantasella on kokemusta seksityöstä niin Suomessa kuin ulkomailla.

– Sanon aina, että yksityiskohdat ovat totta, mutta kokonaiskuva ei.

Lisäksi Kantanen tuntee useita seksityöntekijöitä.

– Olen yhdistänyt paljon elementtejä oikeasta elämästäni. Välillä on kyse jostain haastattelemastani henkilöstä ja välillä itsestäni.

Kantanen sanoo ”sotkeutuneensa” kirjailijan ammattiin alun perin sen vuoksi, että hänestä tuntui merkitykselliseltä käyttää julkisesti ääntään aiheissa, joista hänellä itsellään on tärkeää sanottavaa.

– Myös esikoisromaanini (Nimi jolla kutsutaan öisin, 2019) oli autofiktiivinen, mutta hyvin omakohtainen. Sehän kertoi siitä, että suomalainen lesbo lähti ulkomaille ja sotkeutui alakulttuuriin.

Emma Kantanen ei pidä julkisesta seksityökeskustelusta, jossa hänestä kuullaan usein kahta ääripäätä. – Toisten mielestä seksityön pitäisi olla kokonaan kiellettyä ja toisten mielestä se on voimaannuttavaa ja ihanaa duunia, jota verrataan johonkin muuhun fyysiseen työhön kuten raksahommiin. Seksityössä on aina myös hyvin erityislaatuiset fyysiset ja etenkin henkiset riskit, Kantanen sanoo.

Eniten Kantasta ärsyttävät seksityöntekijöihin liittyvät ennakkoluulot ja työhön liittyvä stigma. Vaikka hän itse tahtoisi puhua seksityöstä avoimesti, valitsee hän sanansa hyvin tarkkaan ja pohtii paljon, mitä seurauksia asiasta julkisesti puhumisella voi olla hänen työuralleen.

– Usein ajatellaan, että seksityöntekijä on tyhmä ja yksinkertainen. Itse olen esimerkiksi Mensan jäsen.

– Mielikuva on, että seksityöntekijä on bimbo, joka ottaa kaiken vastaan ja on helposti vietävissä. Aika moni seksityöntekijä sitten ajattelee, että sellainen on oltava ja siksi on vaikea esimerkiksi laittaa vastaan tilanteissa, joissa tavallinen ihminen laittaisi vastaan.

Kuten kirjan päähenkilö, myös Kantanen kohtasi seksityötä tehdessään väkivaltaa ja sen uhkaa.

– Kokemukseni mukaan se on raju skene. On paljon asiakkaita, jotka olettavat, että jos jotain ei ole kielletty, se on sallittua.

– Harmillisen monella asiakkaalla syy seksin ostamiseen on se, että tahtoo alistaa naisia.

” Mielikuva on, että seksityöntekijä on bimbo, joka ottaa kaiken vastaan ja on helposti vietävissä.

Kantasesta prostituutioon liittyviä lakeja tulisi Suomessa uudistaa, jotta seksin myynti olisi seksityöntekijöille turvallisempaa. Esimerkiksi se, missä seksiä myy, on ongelmallista.

Kantasen kokemuksen mukaan moni myy seksiä tavallisilla treffipalstoilla, mutta erilaisten koodisanojen tai -emojien avulla. Aivan kaikki ilmoitusten lukijat eivät kuitenkaan osaa tulkita ilmoituksia oikein, mikä voi johtaa kiusallisiin yhteydenottoihin tai kohtaamisiin.

Kantanen kokee, että monesti seksityöhön ajaudutaan, minkä vuoksi työnteko ei ole kovin järjestäytynyttä ja varotoimenpiteitä ei ole mietitty erilaisten tilanteiden tullessa. Kuten miten toimia silloin, kun asiakas ei suostu maksamaan? Tai jos asiakas tahtoo harrastaa suojaamatonta seksiä?

– Se on yksi yleisimmistä asioista, mitä miehet toivovat, kun he ostavat seksiä.

Kantanen kokee, että paljon vaikutusta on myös sillä, kuinka hyvin seksinmyyjä itse hoitaa hommansa. Tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, millaisilla viesteillä asiakkaat lähestyvät.

– Jos viestit vaikuttavat omituisilta ja silti päättää tavata asiakkaan, niin kyllähän sieltä saattaa tulla vähän ikävääkin porukkaa.

Kirjan seksikohtaukset eivät ole yksityiskohtaisesti kuvailtuja, mutta niistä välittyy päähenkilön syvä inho itseään ja asiakkaitaan kohtaan. Kun Kantaselta kysyy valitusta tyylistä, hän naurahtaa ja vastaa aluksi:

– En tykkää kirjoittaa heteroseksistä. En tunne sitä omaksi jutukseni. Mieluummin tietenkin olisin kuvaillut naisten välistä seksiä.

– Toisaalta etäiset seksikohtaukset tukevat sitä, kuinka päähenkilö jättää jatkuvasti ajattelematta asioita ja sulkee osan aisteistaan pois.

Kirjaansa Kantanen kirjoitti Helsingin Punavuoressa sijaitsevissa kahviloissa, baareissa ja ystäviensä luona.

– Kirjoitan niin, että annan tekstin tulla, ja vasta kun olen kirjoittanut kaiken valmiiksi, saan miettiä, mitä hirveitä seurauksia tällä kaikella on.

– Me emme ole vieläkään ihmislajina sillä tasolla, että seksiä voisi ajatella pelkkänä teatterina tai johonkin niskahierontaan verrattava kosketuksena. Seksiin liitetään edelleenkin häpeää, kuviteltua rakkautta ja muuta ylimääräistä, Kantanen sanoo.

Kantanen on myös peligraafikko, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Hän on käsitellyt seksuaalisuuttaan esimerkiksi sarjakuvissaan.

– Jonkinlainen rajanylitys oli, kun tulin oman seksuaalisuuteni kanssa kaapista ulos. Nyt tuntuu aivan ääliömäiseltä, että miksi lesbous olisi edes jokin ongelma.

Kantanen muistelee huvittuneena, kuinka hänen seksuaalinen suuntautumisensa tuli saman aikaan julki sekä koko Suomen kansalle että hänen vanhemmilleen. Kantasen sarjakuva, jossa hän kertoi lesboudestaan, oli julkaistu Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä.

– Minua pelotti ihan hirveästi, että vanhempani lukevat sen. Tahdoin estää sen, ja menin aikaisin aamulla vanhempieni omakotitalon pihapuskaan piiloon, jotta voin viedä Nyt-liitteen heidän postilaatikostaan ennen heitä.

– Totta kai sen ikäiset ihmiset heräävät jo joskus kuuden aikaan. Isäni huomasi minut ikkunasta ja alkoi vilkuttamaan kutsuen minut aamupalalle heidän kanssaan.

Sisällä selvisi, että vanhemmat olivat ainoastaan iloisia ja onnellisia siitä, että heidän tyttärensä sarjakuva oli julkaistu näyttävästi lehdessä.

– En osaa edes selittää, miksi asia oli minulle niin iso lukko aikoinaan. Vähän kuin prostituutiosta puhuminen seksityöntekijän näkökulmasta on mielestäni erittäin tärkeää, mutta silti varon puhumasta aiheesta.

Kantasta kaihertavat ihmisten ennakkoluulot seksityöntekijöihin liittyen. Hän on hämmästellyt esimerkiksi vapaamielisinä pitämiensä ihmisten puheita.

– Kerran työpaikallani eräskin henkilö kovaan ääneen puhui seksityöntekijöistä huorina ja horoina. Pyysin työkaveriani lopettamaan sellaisen kielenkäytön ja sanoin, että hän ei voi koskaan tietää, milloin seurassa voi olla seksityöntekijä. Hän totesi, että ”eihän ainakaan täällä meillä missään nimessä voi olla.” Se oli aivan absurdi tilanne.

– Ja aivan tavalliset kuplaani kuuluvat ihmiset ovat sanoneet esimerkiksi, etteivät voisi ikinä seurustella kenenkään kanssa, joka on tehnyt seksityötä. Ja kun olen kyseenalaistanut tätä, on vastattu, että on liian erilaiset arvot.

– Mielestäni se on aivan kamalalla tavalla sanottu, koska minulla on varmasti aika samantyyppiset arvot kuin oman kuplani ihmisillä. Mitkä ovat seksityöntekijöiden arvot? Onko se sellaista, että tahallani levitään jotain halpaa naiskuvaa tai että tuen työlläni pettämistä? Nuo eivät varsinaisesti pidä paikkaansa.

Kantanen itse lopetti seksityön kiusallisen sattuman vuoksi.

– Viimeisin viesti, jonka olen saanut seksityöhön liittyen on se, kun it-alalla oleva työkaverini yritti ostaa minulta seksiä. Hän otti minuun yhteyttä asian tiimoilta tietämättä, kenelle hän puhuu. Se pisti miettimään aivan uudella tavalla sitä, kuinka pieni maa Suomi on.

Kantanen kertoo seuranneensa seksityöhön liittyvää laillistamiskeskustelua välillä ärsyyntyneenä, sillä hänestä aina ei nähdä, kuinka seksiä myyvät nuoret voivat joutua erilaisiin ikäviin noidankehiin. Osa heistä voi joutua myymään seksiä, vaikka ei välttämättä haluaisi. Hän toivoo, että apua tilanteeseen olisi helposti saatavilla ja että terveydenhuollossa suhtauduttaisiin seksityöntekijöihin asiallisesti.

– Toivon, että kirjani tuo jonkinlaiseen uuden yhteiskunnallisen näkökulman tähän keskusteluun.