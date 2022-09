Lauri Tähkä on kulissien takana Jarkko, jonka tuntevat vain harvat: ”Siihen maailmaan en ole hirveästi ihmisiä päästänyt”

Lauri Tähkän tuntevat kaikki, mutta oikealla nimellä Jarkoksi häntä kutsuvat vain läheisimmät. Lauri on kirjoittanut hittibiisejä Jarkon sydänsuruista. Mutta onko luovuuden kriisin paikka, kun elämässä onkin kaikki hyvin?

Lauri Tähkä, 48, päästää suullaan ääneen, joka muistuttaa vauvan päristelyä.

– On vitun ahdistavaa, jos elämä on tasaista. Kyllästyn äkkiä. Elämässä pitää olla sellaista… ja sitten kuullaan sitä pärinää.

– Pitää tapahtua, pitää olla syke ja pulssi.

”Syke ja pulssi” eivät kuitenkaan tarkoita esimerkiksi hillitöntä juhlimista ja yöelämää, vaan Suomen ehkäpä suosituin mieslaulaja kuvailee arkeaan näin: herätys ilman kellon soimista, aamupala rauhalliseen tahtiin, jumppaamista ja sitten on aika alkaa hommiin.

– Löysin itseni aika pitkän tauon jälkeen. Että minähän olen aika huoleton jätkä, Tähkä murjaisee.

Haastattelua tehdään Turun Ruissalossa ravintola Tenlenissä. Seinän takana on veneiden rakennushalli, jossa Lauri Tähkä teki ensimmäisenä koronakesänä striimikeikan.

Niin, korona.

Se pakotti esiintyjät tauolle. Ja tauko vaikutti Lauri Tähkään järisyttävästi.

Tähkä vetäytyi kotiinsa Turun Paattisiin. Hän on kertonut julkisuudessa juoksuharrastuksestaan jo yli vuosikymmen sitten, mutta nyt keväällä 2020 hän aktivoi jatkuvan lenkkeilyn ja treenaamisen. Jos silloin liikkui Ruissalossa, oli mahdollista nähdä nopea vilaus maratonejakin taittaneesta laulajasta.

Edelliset vuodet olivat sisältäneet tiivistä keikkailua. Huipentumana 2017, jolloin hän esiintyi bändeineen peräti 170 kertaa.

Mutta nyt hän oli kotona. Urheili. Ja vaikka arkeen tuli isoksi osaksi biisinteko uudelle levylle, aikaa oli myös muuhun.

– Oli aikaa itsetutkiskeluun. En ollut oikeastaan koskaan aikaisemmin tehnyt sitä, Tähkä muistelee.

Juuri edellinen vuosi 2019 oli nostanut Tähkän suosiota entisestään. Oli isoja keikkoja, oli jättihitti Palavaa vettä ja oli toinen piipahdus Satulinnassa, Vain elämää -tähtikauden osallistujana.

Lauri Tähkä esiintyi loppuunmyydyssä Tammerfestissä 22. heinäkuuta.

Ja nyt hän oli kaiken pyörityksen vastapainoksi erakkona Paattisissa, katsoi Lauri Tähkää Jarkko Suona eikä oikein pitänyt näkemästään.

– Näytti siltä, että olen julkisuuden henkilönä naurettava ihminen. Koko somemaailma näytti oudolta… ja aloin miettiä, että en halua tätä. Olen joutunut tähän kaikkeen musiikin takia. En halua tätä, hän muistelee ja ottaa saman tien takaisin – kuin tajuten, että valittaa juuri julkisuudesta Suomen suurimman uutismedian haastattelussa.

– Kyllähän minä julkisuutta tarvitsenkin. Ja nuorempana se jollain lailla hiveli. Mutta maailma on nyt eri, ja aika nopeasti se hively meni ohi, kun räntää rupes tulemaan päin näköä.

Jarkoksi laulajaa kutsuvat hänen mukaansa ihan läheisimmät ihmiset kuten oma äiti.

– Musapiireissä olen useimmille Late.

Lauri Tähkä on hänelle itselleenkin nykyisin, paitsi taiteilija- myös lempinimi.

– Olen paljon omissa oloissani, Jarkkona. Kun avaan oven ulkomaailmaan, olen Late. Siihen Jarkko-maailmaan en ole hirveästi ihmisiä päästänyt enkä haluakaan päästää. Minulle tilanne on luonteva, mutta monia muita se hämmentää, hän sanoo.

– Vaikka olisin Jarkko Suo -nimellä onnistunut tekemään läpimurron, kävisin ihan yhtä lailla keskustelua itseni kanssa millaista on olla yleisölle keikalla ja mitä tarkoittaa heittäytyä tähän hommaan.

Jarkko Suon onnentunteet ja sydänsurut kuuluvat Lauri Tähkän biiseissä ja tulkinnoissa.

– Ei mun tartte festarilavalle kiivetessäni yhtään psyykata itseäni, että miten se Late siellä on. Olen sama jäbä.

Tähkän mukaan hänen elämänsä suuret käänteet, muun muassa kaksi avioeroa ja muut pettymykset parisuhteissa sekä se, että aikuisiksi kasvaneet tyttäret ovat muuttaneet pois kotoa, ovat olleet hänen laulujensa materiaalia. Tähkä sanoo, ettei ole tietoisesti kirjoittanut sanoituksistaan elämäkertaa tai päiväkirjaa, mutta jälkeen päin katsoen sellainen on tullut tehtyä.

Napolin moottoritiellä syntyi muun muassa sen jälkeen, kun Tähkä oli Italiassa sammunut – ja hukannut kenkänsä.

– Nyt on onneksi ensimmäinen levy, että ei ole mitään saatanan kriisiä. Olen jopa joutunut kysymään itseltäni, pystynkö enää tekemään biisejä, kun ei ole mitään hässäkkää päällä. Tätä olen kysynyt ihan terapeutiltakin.

Mitä terapeutti sanoi?

– Kyllä sä pystyt. Teet vaan hommia etkä lässytä. Tai ei se nyt ihan niin sanonut, Tähkä nauraa, ja jatkaa:

– Aiemmin luovuus on tullut siitä, että kriisejä on purkanut biisintekoon. Nyt ei ole ollut omia kriisejä. Ja pandemia aiheutti sen, että ei ole päässyt edes Napoliin aistimaan hässäkkää. Että tässä pitää ruveta tekemään lauluja, eivät ne ole enää impulssista syntyviä.

Se kuuluu, että kriisiä ei ole. Kun sitä ei ole, Tähkä on kirjoittanut valoisampia lauluja.

Se myös näkyy, uskaltaa sanoa. Tähkä vaikuttaa turkulaisravintolassa nahkatakissaan istuessaan aurinkoiselta.

” – Olen kieltäytynyt melkein kaikista tv-ohjelmista. Mieluummin korjaan perämoottoria.

Tähkä esiintyi Olussa, Qstock-tapahtumassa 30. heinäkuuta.

– Löysin itseni aika pitkän tauon jälkeen. Että minähän olen aika huoleton jätkä. Pandemian aikana putsaantui kaikesta väsymyksestä ja muusta… on päivän selvää, että en halunnut jatkaa samaan tahtiin. Että laukut olivat eteisessä aina pakattuina.

Eli koronapandemian käynnistämän itsetutkiskelun järisyttävä vaikutus Tähkän elämään on se, että hän on rauhoittanut elämänrytmiään.

– Aiemmin olin vauhkoontunut hevonen. Nyt suitset ovat tiukasti omissa käsissäni.

Tähkä on rajoittanut medianäkyvyyttään osana kaiken karsimista.

– Olen kieltäytynyt melkein kaikista tv-ohjelmista. Mieluummin korjaan perämoottoria.

Eikä enää hänen mukaansa tule 170 keikan vuosia. Ei, vaikka menestys ja suhde faneihin, kuulijoihin keikalla on huumaava kokemus.

– Oli koukuttavaa, kun joka paikassa oli paljon jengiä ja joka toinen päivä oli keikka. Mutta kun katsoin maaliskuussa 2017 lehti-ilmoitusta, jossa mainittiin, että olen keikalla Turun Logomossa lokakuussa… mietin, olenkohan vielä tuolloin hengissä. Olin läkähdyksissä jo alkuvuodesta, mutta ihmiset taputtivat sitä enemmän käsiä, mitä enemmän raahauduin, Tähkä sanoo.

– Oma ja bändin ja teknikoiden hyvinvointi on tärkeää. En halua, että jengi on puolikuollutta.

Pandemian pakottama keikkatauko vaikutti Tähkään myös sillä tavoin, että hän pelkäsi kadottaneensa esiintyjän ammattitaitonsa.

– En muista tätä, mutta rumpalini Kytölän Heikki sanoi, että olin keväällä keikkojen alkaessa avautunut bändille, että en ehkä enää osaa tätä hommaa. Onko minusta vielä isoille lavoille? Onko minussa esiintyjänä eläintä jäljellä? Pelotti, Tähkä muistelee.

– Tuohon tunteeseen vaikutti myös se, että (pandemian takia) ihmisten käyttäytyminen keikoilla muuttui. Vasta tänä kesänä on palautunut se, että ihmiset voivat antautua. Joten kyllä se eläin, hulluus tai liekki – millä nimellä sitä haluaa kutsua – kyllä se tuolla sisällä vielä roihuaa. Sille piti vaan antaa kipinää, Tähkä virnistää.

– Niin se vaan menee, että se ihminen, joka pandemian aikana istuskeli kotona, ei se vaan voi tuosta vaan hypätä esiintymään 20 000 ihmisen eteen… pitkien breikkien jälkeen esiintyminen hävettää. ”Miksi ihmiset tuijottavat?” Ihmiset näkee… esiintyessä on pakko olla estraditaiteilijan suojakuori, että pystyy olemaan siinä.

Siis siksi Late eikä Jarkko.

” Esiintyessä on pakko olla estraditaiteilijan suojakuori, että pystyy olemaan siinä.

Toni Repo / Aamulehti

– Ja niidenkin esiintyjien, joilla ei ole taiteilijanimeä täytyy suojata itsensä jotenkin. Jos on liian auki yleisön edessä, sattuu. Esiintymistilannetta ei saa liikaa analysoida, siihen pitää heittäytyä. Tärkeintä on, että häpeäntunteen pystyy kukistamaan. Jos keikalla on housut ratkennut ja kaikki on paljaana, se ei haittaa mitään, jos on keikkamoodissa. Mutta jos olet liikaa itsessäs, hävettää. Tämän tiedostaa vasta siinä tilanteessa, kun taukoa on kymmenen kuukautta. Silloin menee lavalle niin, että on liikaa omassa itsessään.

Yleisö ei välttämättä huomaa esiintyjän tuskasta mitään.

– Koko tuo keskustelu käydään oman pään sisällä. Missä olen? Mikä on minun paikkani?

Uudella Lauri Tähkän levyllä heijastuu Jarkko Suon onnellisuus.

– Maailma näyttäytyy aika kauniina. Täytyy osata nauttia tästä vaiheesta. Siitä, että elämä on muuttunut. Energiaa on vapautunut. Kun lapset olivat pieniä, oli kauhea sählinki, kun ajoi pitkiä matkoja jostain keikkapaikasta kotiin tekemään niitä juttuja, joita kotona pitää tehdä. Mutta niin kuin sanoin, tasaisuus tappaa minunlaiseni ihmisen. Kolme päivää menee oleskellen, mutta sitten pitää lähteä vaikka risusavottaan.

Musiikinteko ei mahdu Lauri Tähkän elämään juuri nyt.

– Kaksi kertaa puolen vuoden aikana olen ottanut keittiössä tuolilla olevan kitaran käteen. Se ei ole tuntunut hyvältä. Olen laittanut sen takaisin.

Syy on uusi levy, jota varten Tähkä kirjoitti peräti yli sata laulua valmiiksi saakka.

– Sanoin muun muassa sanoittaja Kiiskisen Timolle, että unohda se Palavaa vettä. Se meni jo. Siinä on enää turha lämmitellä, Tähkä sanoo ja tunnustaa, että uran suurin hitti on tuonut myös paineita.

Mutta on se tuonut yleisöäkin.

– Olen ollut ihmeissäni, kun keikoilla on ollut ihan nuorta yleisöä, joka osaa vanhojenkin biisien sanat! Pandemian aikana yleisö on nuorentunut. Meidän touhuhan on rockia: on bändi, on hikeä… ja se tuntuu kelpaavan nuorille tosi hyvin.

Syksyn erikoisuus ovat Helsingin Kansalaistorilla järjestettävät Tähkä-konsertit varta vasten konsertteja rakennettavassa, 1 500 kuulijaa nielevässä läpinäkyvässä Kupolissa.

– Olen haaveillut tällaisesta vähän spesiaalimmasta keikasta 15 vuotta. Nyt se täytyy tehdä, että pääsee jatkamaan kokonaan puhtaalta pöydältä.

Lauri Tähkän Kaikella on tarkoitus -albumi on juuri julkaistu. Kupoli-keikat Helsingissä 22.– 24.9.2022