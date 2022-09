BB-taloon astuu jälleen kaksi uutta asukasta – toinen on jo tuttu suositusta tv-ohjelmasta

Big-Brother -talo toivottaa tervetulleeksi jälleen kaksi uutta asukasta.

Yksi asukas on jälleen häädetty Big Brother-talosta ja pelin joutui jättämään kesken Pirkka. Asukkaat eivät kuitenkaan tiedä, että BB-taloon on jälleen tulossa kaksi uutta asukasta perjantaina 16. syyskuuta.

Toinen asukkaista on vahvalla olemuksella varustettu nokialainen, jolla pysyy haulikko hyvin kädessä. Toinen taas ennemmin pitää kädessään keittokauhaa, mutta keittää mielellään draamantäyteistä soppaa.

Tässä ovat uudet asukkaat.

Milena.

Milena, 31-vuotias, Nokia

Milena on monelle jo entuudestaan tuttu Gladiaattorit-ohjelman Skorpionina. Lisäksi Milenalla on takanaan ura amerikkalaisen jalkapallon pelaajana ja hän harrastaa myös haulikkoammuntaa.

Puoliksi mauritiuslainen Milena on koulutukseltaan fysioterapeutti ja hän työskentelee liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjänä. Milena uskaltaa ottaa johtajan roolin eikä hän suostu jäämään kenenkään varjoon. Milena herättää kunnioitusta vahvalla olemuksellaan ja joskus ihmiset jopa pelkäävät Milenan mahtavaa itsevarmuutta ja fyysistä olemusta. Milena ei helposti näytä itsestään heikkoa puolta, vaikka sellainen hänestäkin löytyy.

Kilpailijana Milena on erittäin voitonhimoinen, eikä hän kaihda keinoja voiton saavuttamiseksi. Kisassa kaikenlainen juonittelu ja omaan pussiin pelaaminen ei tule olemaan Milenalle vaikeaa. Hän on valmis kaikenlaiseen juonitteluun ja pelaamiseen, joka onkin talossa hänen ykköstavoitteensa. Milenalla ei ole lapsia, mutta hän elää avoliitossa. Voittorahat hän käyttäisikin omiin häihinsä, jotka järjestetään vuoden kuluttua.

Mathias.

Mathias, 24-vuotias, Helsinki

Mathias elää parisuhteessa, mutta hänellä ei ole lapsia. Koulutukseltaan Mathias on kokki ja hän työskentelee terassivuoropäällikkönä. Hän ei halua kutsua itseään muodin edelläkävijäksi, mutta erilainen tyylitaiturointi on osa hänen persoonaansa. Mathias tykkääkin vaatetuksellaan haastaa stereotyppistä ajattelua siitä, miten miesten kuuluisi pukeutua. Hän on myös draamahakuinen sekä utelias kyttäämään toisten asioita.

Kilpailutilanteissa Mathias tekee kaikkensa, vaikka jopa vähän huijaamalla, kunhan pääsee lähemmäs voittoa. Hän on sen verran kostonhimoinen, että jos joku on ilkeä, löytää hän aina jonkun tavan antaa vähintään samalla mitalla takaisin ilkimykselle. Mathias on myös taitavuudessaan omaa luokkaansa, sillä hän keksii keinoja välttää hänelle annettujen tehtävien tekemistä.

Iloista energiaa täynnä oleva Mathias on sotkujen suhteen perfektionisti ja epäjärjestelmällisyys häiritsee häntä suunnattomasti. Hän on myös älylaitehullu ja koko hänen kotinsa täysin älylaitteistettu.

Big Brother -ohjelmaa voi seurata Neloselta tai Ruutu+-suoratoistopalvelusta.

