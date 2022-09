Leonardo DiCaprio on lähentynyt huippumalli Gigi Hadidin kanssa – ”Leo ehdottomasti jahtaa Gigiä”

Kaksikon on nähty viettävä aikaa yhdessä New Yorkissa.

Näyttelijä Leonardo DiCaprio ja huippumalli Gigi Hadid on yhdistetty toisiinsa.

Näyttelijä Leonardo DiCaprio, 47, on lähentynyt supermallina tunnetun Gigi Hadidin, 27, kanssa. Asiasta kertoo muun muassa People ja Daily Mail.

Useat lähteet ovat kertoneet People-lehdelle, että Hadid ja DiCaprio ovat viettäneet kahdestaan aikaa New Yorkissa, jossa Hadid asuu tyttärensä Khain kanssa.

Kaksikko ei vielä seurustele, mutta tutustuu toisiinsa, kertoo eräs People-lehden sisäpiirilähde.

– Leo ehdottomasti jahtaa Gigiä, lähde kertoo Peoplelle.

Oscar-palkitun näyttelijän edellisestä erosta on vain muutama viikko aikaa. Ilta-Sanomat uutisoi syyskuun alussa, että DiCaprion ja malli Camila Morronen, 25, tiet erkanivat neljän yhteisen vuoden jälkeen.

Hadid on ollut jo pitkään yksi mallimaailman kirkkaimmista tähdistä. Alusvaatemerkki Victoria’s Secretin lisäksi Hadid on työskennellyt muun muassa Guessille ja Maybellinelle. Myös Hadidin pikkusisko Bella Hadid on huippumalli, ja sisarukset ovat hyviä ystäviä muun muassa Hailey Bieberin sekä Cara DeLevignen kanssa.

Huippumalli Gigi Hadidilla on kaksivuotias Khai-tytär yhdessä muusikko Zayn Malikin kanssa.

Morrone ja DiCaprio linkitettiin ensimmäisen kerran toisiinsa, kun he matkustivat vuoden 2018 alussa yhdessä Aspeniin Coloradoon.

Seuraavien parin vuoden ajan pari kuvattiin romanttisilla lomilla eri puolilla maailmaa, kuten St. Bartsin saarella Karibialla ja jalkapallo-ottelussa Pariisissa. Parin nähtiin viettävän aikaa yhdessä myös Malibussa, Kaliforniassa ja New Yorkissa.

Pari esiintyi ensimmäistä kertaa julkisuudessa, kun he istuivat yhdessä eturivissä Oscar-gaalassa helmikuussa 2020.

Vaikka DiCaprio ja Morrone pitivät suhteensa yksityiskohdat visusti itsellään, Morrone myönsi vuonna 2019 Los Angeles Times -lehden haastattelussa, että hän tunsi olevansa turhautunut suhteeseen kiinnitettyyn mediahuomioon, erityisesti 22 vuoden ikäeroon.

– Hollywoodissa ja ylipäätään maailman historiassa on niin monia parisuhteita, joiden osapuolilla on suuria ikäeroja. Minusta jokaisen pitäisi pystyä seurustelemaan kenen kanssa haluaa, hän sanoi haastattelussa.

Gigi Hadid erosi muusikko Zayn Malikista lokakuussa 2021.

Hadid ja One Directionista tunnettu Malik, 29, tapailivat ensimmäistä kertaa jo vuonna 2016, mutta pari oli yhtäjaksoisesti yhdessä vuodesta 2019 lähtien. Parin esikoistytär Khai syntyi syyskuussa 2020. Hän on Hadidin ja Malikin ainoa lapsi.