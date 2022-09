Alexi Laihon leski lataa kovaa tekstiä Children of Bodom -yhtyeelle: ”Olette hauta-arkulla ratsastavia kusipäitä”

Children of Bodom -yhtyeen ilmoitus uuden baarin perustamisesta ja valokuvanäyttelyn avaamisesta ei miellyttänyt Alexi Laihon epävirallista leskeä.

Children of Bodom -yhtye ilmoitti aikaisemmin perustavansa baarin ja valokuvanäyttelyn edesmenneen kitaristi-laulaja Alexi Laihon muistolle.

Pian on kulunut liki kaksi vuotta siitä, kun metallimusiikkiyhtye Children of Bodomin yksi perustajajäsen ja kitaristi-laulaja Alexi Laiho menehtyi.

Yhtye ilmoitti noin viikko sitten Instagram-tilillään perustavansa Espooseen baarin sekä valokuvanäyttelyn Laihon muistolle. Kyseisen Bodom Bar & Sauna -kuppilan avajaiset on tarkoitus olla 10. marraskuuta ja Strikes And Gutters, Ups And Downs -näyttely avataan yleisölle 6.-30. lokakuuta.

– Tämän näyttelyn kokosivat monet valokuvaajat, Alexi Laihon kuolinpesä sekä Henkka, Janne ja Jaska. Olemme kiitollisia, että Espoon kulttuurikeskus on antanut käyttöömme tilansa, joka oli vain kivenheiton päässä paikasta, jossa Children of Bodomin tarina alkoi. Alexi Laihon muistolle, yhtyeen jäsenet Henkka Blacksmith, Janne Wirman, Jaska Raatikainen kirjoittavat Instagram-julkaisussaan.

Mikäli linkit eivät näy, voit katsoa näyttelyjulkaisun täältä ja baariin liittyvän julkaisun täältä.

Yhtyeen kyseiset ilmoitukset ovat enimmäkseen herättäneet somessa suurta innostusta. Uutinen ei kuitenkaan miellyttänyt Australiassa asuvaa Kelli Wright Laihoa, joka on kitaristi-laulajan epävirallinen leski.

Pian Wright-Laiholta saatiin Facebook-julkaisu, jossa leski syyttää yhtyeen jäseniä muun muassa rahastuksesta hänen edesmenneen aviomiehensä nimellä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kaaozine.

– Muutama sana liittyen näihin kolmeen henkilöön, joita minä ja Alexi halveksimme, ja jotka ovat nyt päättänet perustaa baarin hänen muistolleen: Tämä tapahtui muutama kuukausi sen jälkeen, kun he puhuivat niin sanotusti ”paljasta kaikki” -haastattelussa Alexin alkoholismista. Ja siitä, miten se rikkoi heidän bändinsä, ja kuinka he niin sanotusti ”yrittivät auttaa häntä ja muita riippuvuuksiensa kanssa”, Laiho avaa.

– Olette hauta-arkulla ratsastavia, hypokriittisia, rahanahneita ja valehtelevia kusipäitä. Yritätte vain hyötyä ja rahastaa miehellä, jota käytitte hyväksenne, ja jonka heititte menemään. Teille hän ei ollut viimeisen esityksenne jälkeen edes puhelunne tai sähköpostiviestinne arvoinen. Vaikeneminen on sallinut moisen kusipäisyyden, mutta ei enää, Laiho lisää.

Wright-Laiho on myöhemmin poistanut kyseisen päivityksensä. Children of Bodomin jäsenet eivät ole toistaiseksi kommentoineet Laihon syytöksiä.

Wright-Laiho on kitaristin epävirallinen leski siksi, ettei tähti ollut koskaan virallisesti eronnut ensimmäisestä vaimostaan Kimberly Gossista. Kyseinen asia tuli ilmi liki kuukausi Laihon kuoleman jälkeen.

Yhtyeen kitaristi-laulaja Laiho menehtyi 29. joulukuuta 2020 vain 41-vuotiaana. Goss kertoi myöhemmin Instagram-tilillään, että tähden kuolinsyynä oli alkoholin aiheuttama maksan rasvarappeutuminen ja haiman sidekudostuminen. Lisäksi Gossin mukaan Laihon elimistöstä löytyi särkylääkkeitä, opioideja ja unilääkkeitä.