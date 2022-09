Arman Alizad puhuu avoimesti kuuden lapsen uusperhearjestaan – yksi tunne piinaa juontajaa

Arman Alizad kertoo hänen ja avopuoliso Senay Cocon perheiden yhdistymisen olleen helppoa. 49-vuotiaana uudelleen alkanut vauva-arki on tuonut mukanaan kuitenkin omat haasteensa.

Televisiopersoona Arman Alizad, 51, kertoo hänen ja meikkitaitelija Senay Cocon perheiden yhdistymisen tapahtuneen saumattomasti.

– Se on ollut mahtavaa, että suhteemme alusta saakka meidän lapset ovat tulleet niin hyvin toimeen, Arman sanoo.

Armankin tietää tapauksia, joissa uusperheessä lapset eivät tule toimeen uuden kumppanin kanssa tai lapset eivät tule toimeen keskenään.

– Meillä on ihan alusta saakka lapset on olleet ihan bestiksiä. Se tietysti helpottaa, onko se sitten hyvä onni tai mikä ikinä onkaan, mutta näin on ja se on mahtava juttu.

Armanilla on kahdesta entisestä suhteestaan kolme tytärtä ja Senaylla taas oli ennestään yksi tyttö ja yksi poika. Vuonna 2020 syntyi pariskunnan yhteinen tytär.

– Meitä on kuitenkin kahdeksan, niin kyllähän kaiken tasapainottelu vaatii työtä. Jos joku sanoisi, että se on helppoa, niin ei se ole.

Arman kertoo kuitenkin nauraen perheen kauppareissuista.

– Me kun lähdemme kauppareissulle, olemme kunnon sirkusperhe. Vauva on tässä, vanhemmat tuolla ja 9-vuotiaat vetää kärrynpyöriä jossain. Siinä kun vahdit kaikkia, niin se on ihan oma show.

Arman käsittelee uudessa ohjelmassaan ikäkriisiä.

Ikäkriisiä uudessa Arman ja viidenkympin kriisi -ohjelmassaan käsittelevä juontaja tuli jälleen isäksi 49-vuotiaana. Miten ikä on vaikuttanut omaan isyyteen?

– Lapsen näkökulmasta ei varmaan mitään eroa. He saavat minulta aina kaiken huomion. Elämässä ei ole mitään, mitä heidän hymy tai läheisyys ei saisi korjattua. Se on elämän virran lähde ihan kaikelle.

Armanin itsensä näkökulmasta vanhemmuus on nyt kuitenkin tietyllä tapaa erilaista.

– Kyllähän jaksaminen on erilaista kuin jos on nuorempana saanut lapsen. Vaikka se on tuttua, kun on neljä lasta ja samat vaiheet on käynyt aikaisemmin muiden lasten kanssa, niin kyllä se aina on yhtä yllättävää sitten kuitenkin, kuinka paljon siinä on hommaa.

Vauva-arki on sujunut kuitenkin hyvin, vaikka siihenkin kuuluu omat haasteensa.

– Jos joku väittää, että tämä menee koko ajan kuin rasvattu niin sehän valehtelee, se on aivan varma, Arman nauraa.

Arman kertoo ison perheen pyörittämisen vaativan työtä, vaikka asiat sujuvatkin hyvin.

Isänä Arman haluaisi antaa lapsilleen kaiken. Hän kertookin kamppailevansa jatkuvasti riittämättömyyden tunteen kanssa, vaikka kaikki menee todella hyvin.

– On hetkiä, kun mietin riittääkö käteni ja riitänkö minä ollenkaan. Kyllä minä sellaisen riittämättömyyden tunteen kanssa painin ihan hirveästi.

Perheen lisäksi aikaa täytyy tietysti antaa myös työlle.

– Se riittämättömyyden tunne on ihan valtava. Viikoittain tai päivittäin mietin sitä, olenko ollut kaikkien kanssa, olenko jakanut huomiota ja olenko ollut läsnä. Ehkä se on se asia, joka eniten painaa.