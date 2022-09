Lenny Kravitzin jumalainen kuva aiheutti Arman Alizadille pahan kriisin – puhuu vaietusta aiheesta

Palkittu juontaja Arman Alizad päätti tehdä kokemastaan ikäkriisistä sarjan, jossa hän käsittelee aiheeseen liittyviä teemoja itsensä kautta.

Televisiopersoona Arman Alizad, 51, on käsitellyt ohjelmissaan aiheita laidasta laitaan. Hän on puhunut muun muassa mielenterveydestä, asunnottomuudesta, esitellyt vieraita kulttuureja ja kamppaillut taistelulajien mestareita vastaan.

Nyt hän käy omaa kamppailuaan ikäkriisiä vastaan.

Siitä syntyi hänen keskiviikkona alkava uusin ohjelmansa Arman ja viidenkympin kriisi, jonka on kuvailtu olevan miehen tähän mennessä henkilökohtaisin.

– En kriiseile varsinaisesti, mutta mietin asioita, mitä en ole miettinyt koskaan aiemmin, Arman kertoo.

Armanin uusi ohjelma on henkilökohtaisempi kuin hänen aiemmat ohjelmansa.

Ohjelmissaan Arman on aiemmin käsitellyt aiheita muiden ihmisten kautta, mutta silti aiheet ovat tuntuneet henkilökohtaisilta. Oli kyseessä sitten asia, josta Arman on halunnut tietää lisää tai mitä kohtaan hän on kokenut ennakkoluuloja, joiden hän on uskonut olleen vääriä.

Uudessa sarjassaan Arman käsittelee kuitenkin ikään ja siihen liittyviä asioita itsensä kautta.

– Ajattelin, että voisin välillä puhua ääneen sen, mitä itse ajattelen.

Täytettyään 47 vuotta Arman havaitsi alkaneensa ajattelemaan kuolemaa. Hän kuvailee elämää aikajanaksi, jonka olemassaoloon hän havahtui viidenkympin lähestyessä.

– Ei sitä mieti, kun on parikymppinen tai kolmekymppinen. Sitten jossain vaiheessa havahduin siihen, että tässä se aikajana on ja mitä todennäköisemmin olen käyttänyt siitä jo puolet.

Enää ei tunnu siltä, että aikaa olisi rajattomasti. Se taas sai miettimään sitä, mihin asioihin aikajanasta jo käytetty aika on tullut käytettyä.

Ennen kaikkea Arman alkoi miettimään, onko hän juuri tällä hetkellä oikeassa paikassa. Oliko saatu aika käytetty hyvin ja mitä hän haluaisi tehdä sillä ajalla, joka vielä olisi edessäpäin?

– Olenko ollut hyvä isä? Hyvä puoliso? Hyvä poika omalle isälleni? Pidänkö ympärilläni olevista ihmisistä? En tällaisia ennen kelannut ollenkaan. Sitä on vaan mennyt ja elänyt, mutta yhtäkkiä aloin miettimään ihan eri tavalla asioista.

Ikääntyminen itsessään ei pelota, mutta se saa pohtimaan elämää eri tavalla.

Eivät päässä pyörivät kysymykset ole Armanista ahdistavia, eikä iän kasvava luku häntä pelota. Se on kuitenkin lopulta vain kolmikirjaiminen sana.

– Lähinnä haluaisin elää elämäni niin, että kuolinvuoteella voisin ajatella, että tämä oli kaikin puolin hyvä.

Se mikä ikääntymisessä vähän pelottaa, on se, jos ei pysy terveenä.

– Se on todella ikävä ajatus, jos päästän sen ajatuksen päähän ja rupean mielikuvaharjoittelemaan sillä, että olisin vanha todella sairaana. Se olisi hirveää.

Hiljattain Arman havahtui siihen, ettei hän ollut pitänyt itsestään huolta.

Nähdessään kuvan 58-vuotiaasta Lenny Kravitzista, alkoivat Armanin epävarmuudet omasta ulkonäöstä puskea pintaan. Teini-iän jälkeen hän oli pitkään ollut sinut itsensä kanssa.

– Katsoin Kravitzin kuvaa ja sehän on melkein 60, jestas miltä se näyttää.

Muusikko Lenny Kravitz vuonna 2019.

Yhdysvaltalainen musiikintekijä Kravitzin paidattomissa kuvissa miehen vatsalihakset näyttävät lähestulkoon maalatuilta. Monelle rokkarin kuvat voivatkin aiheuttaa paineita, oli ikä mikä tahansa.

Miesten kokemista ulkonäköpaineista ei juuri puhuta.

Arman toteaa ulkonäköpaineita käsittelevässä jaksossa käyvänsä läpi ulkonäköön liittyvää ikäkriisiä. Hän halusi antaa vähän käsitellylle ilmiölle kasvot.

– Siitä ei hirveästi puhuta ja oli olo, että minä voisin puhua siitä.

Ohjelmassaan Arman puhuu ulkonäöstään melko raadollisesti. Hän vertaa itseään Kravitziin, jota hän kuvailee melkein jumalaisen näköiseksi. Arman kokee itse olleensa hyvännäköinen parikymppisenä.

Haluaisiko hän todella näyttää samalta kuin parikymppisenä?

– No en haluaisi näyttää samalta kuin näytin kaksikymppisenä, mutta sinne päin voisi olla.

Hetken pohdittuaan, Arman kuitenkin toteaa, ettei hänelle tulisi oikeasti mieleenkään tehdä kasvoilleen mitään toimenpiteitä.

– Ei minua siinä vanhenemisessa esimerkiksi rypyt pelota, hän sanoo.

Enemmän Armanin omassa ulkonäkökriisissä kyse on siitä, ettei hän kokenut pitävänsä itsestään tarpeeksi hyvää huolta.

– Olen peilin edessä ja katson itseäni ja kysyn, Arman hei mitä sinä teet? Nyt pitäisi pitää itsestään huolta, koska tässä iässä se on enemmän terveydestä kiinni.

Arman kuvailee sen tuntuvan siltä kuin juoksisi alaspäin liikkuvia liukuportaita ylöspäin. Pysähtyminen tarkoittaa sitä, että liikkuu takaisin alaspäin.

– Jos en pidä itsestäni huolta, tässä iässä se rapistuminen tapahtuu nopeammin ja nopeammin.

Ei Arman koe näyttävänsä vääränlaiselta, vaikka Lenny Kravitzin ulkomuoto saakin katsomaan itseään kriittisemmin.

– Kun menen johonkin tilaisuuteen, ei minulla ole sellaista ulkonäköpainetta, että vitsi näytän väärältä. Kyllä laitan ykköset päälle ja minulla on fiilis, että perkele olen hienoin tyyppi täällä.

Arman halusi puhua miesten kokemista ulkonäköpaineista uudessa ohjelmassaan.

Sarjassa Arman pohtii kuitenkin sitä, miten paljon ympäristö vaikuttaa ajatuksiin omasta itsestä.

– Yhteiskuntahan antaa koko ajan erilaisia signaaleja siitä, miten pitäisi ikääntyä tai miten pitäisi olla.

– Sehän on hulluinta, että yhteiskunta sanoo kaikille, että ole oma itsesi. Ja sitten kun joku on oma itsensä, se sanoo, että älä ole sitä noin paljon.

Ikääntyminen alkoi näyttäytyä elämässä myös eri tavalla, kun Armanista tuli 49-vuotiaana jälleen pienen lapsen isä. Hän sai avopuolisonsa meikkitaitelija Senay Cocon kanssa pienen tyttären vuonna 2020.

– Pieni lapsi kun kasvaa, hän haluaa koko ajan enemmän leikkiä ja tehdä asioita. Se energia vaan lisääntyy, ja jos minulla vaan vähenee, niin sehän on hirveän huono kombo. Totta kai haluan voida olla hyvä isä, kun hän kasvaa.

Arman Alizad ja Senay Coco saivat tyttären vuonna 2020.

Tyttären täyttäessä 18 vuotta on Arman itse jo 67-vuotias.

– Kyllähän toivon, että olisin silloin todella hyvässä kunnossa.

Arman painottaa olevansa onnellinen ja tyytyväinen siihen, missä hän nyt on. Ei ikäkriisi tarkoita sitä, että haikailisi menneeseen.

– Jos kuolinvuoteella kysyttäisiin, minkä ikäiseksi haluaisin siinä hetkessä palata, niin en minä kaksikymppiseen palaisi.

Minkä ikäiseksi hän sitten siinä vaiheessa haluaisi palata?

– En paljoa palaisi taaksepäin. Tästä ehkä 15 vuotta enintään tai 10 vuotta voisi olla hyvä, Arman pohtii.

Siinä iässä takana on jo sopiva määrä elämänkokemusta, mutta myös hyvä määrä energiaa.

– Jos saisin pitää tämän elämänkokemuksen ja viedä mukana siihen, niin olisi vielä parempi.

Perspektiiviä ikään toi myös ohjelmassa nähtävä matka Tallinnaan erään senioriryhmän mukana.

– He lähestulkoon nauroivat minulle, että tajuanko ollenkaan, kuinka nuori vielä olen? Osa heistä oli 35 vuotta vanhempia ja he sanoivat, että olen vielä pieni poika ja kitisen jostain kriisistä, Arman nauraa.

Heiltä Arman sai rauhaa siihen, että ikääntymisen mukana usein tulee myös rauhaa ja viisautta.

– He sanoivat, että ei mitään hätää, elämä vaan paranee tästä.

Se on jotain, mitä Arman sanoisi myös nuoremmalle itselleen ja muistuttaisi, ettei ole mitään hätää.

Arman ja viidenkympin kriisi alkaa Ruudussa keskiviikkona 14.9. Ohjelmaa esittävä Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.