Televisiojuontaja Oprah Winfrey sanoo uskovansa, että kuningatar Elisabetin menehtymisen myötä kuninkaallisella perheellä on mahdollisuus sopuun.

Englannin kuningatar Elisabet kuolema ja hänen tulevat hautajaisensa puhuttavat monia, mukaan lukien televisiojuontaja Oprah Winfreytä, 68. Viime aikoina moni on pohtinut erityisesti sitä, saavatko kuninkaalliset perheenjäsenet, kuten prinssiparit William ja Catherine sekä Harry ja Meghan, sovittua välinsä kuningattaren kuoleman myötä.

Extra-julkaisun haastattelussa Winfrey sanoo ainakin itse uskovansa, että kuninkaallisella perheellä on mahdollisuus korjata välinsä.

– Luulen, että kun perheet kokoontuvat yhteiseen seremoniaan, jossa haudataan läheinen, rauhansopuun on mahdollisuus. Ja toivottavasti tässä tapahtuisi niin, Winfrey toteaa.

Mirror-lehden mukaan Winfrey kuitenkin korostaa CBS-kanavan aamuohjelmassa, ettei halua liikaa puuttua kuninkaallisen perheen sisäisiin asioihin.

– En sotkeudu perheasioihin. Kaikki, jotka ovat kokeneet joitakin haasteita perheissään appivanhempien, veljien tai siskojensa kanssa tietävät, miten vaikeita sellaiset tilanteet voivat olla. Olen varma, ettei kuninkaallisessa perheessäkään tämä ole poikkeus, Winfrey toteaa.

– Kukaan ei tule minulle puhumaan heidän perheasioistaan, joten yritän pysyä niistä poissa, Winfrey lisää.

Lisäksi Winfrey kommentoi vuoden 2021 kohuhaastattelua, jossa hän haastatteli prinssi Harryä ja herttuatar Meghania ja jossa pari paljasti katkerat tunteensa hovia kohtaan syyttäen sit muun muassa rasismista. Nyt Winfrey sanoo, ettei ”uutispommi”, joksi haastattelu oli nimetty, ollut etukäteen suunniteltu.

– Olin yhtä paljon yllättynyt siitä uutispommista kuin muutkin. Tein haastattelua, jossa tarjosin heille kanavan, jossa he voivat kertoa tarinansa, ja että miksi he lähtivät hovista. Minun ykkösprioriteettini oli vain selventää, että miksi he lähtivät, Winfrey korostaa.

– Jotkut niistä asioista, jotka paljastettiin haastattelussa, tulivat minulle yllätyksenä ja ne yllätykset nimettiin ”uutispommiksi”. Mutta tarkoitukseni ei ollut tehdä uutispommia. Pyrin vain tekemään haastattelun ja käymään läpi keskustelua, jossa heidän annetaan kertoa tarinansa, Winfrey lisää.

KUNINGATAR Elisabet kuoli torstaina 8. syyskuuta. Kuoleman myötä prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin lapset saavat nyt käyttää kuninkaallisia titteleitä. Teknisesti parin lapset ovat nyt prinssi Archie ja prinsessa Lilibet. Heti kuningattaren kuoltua hänen vanhin poikansa prinssi Charles nousi Englannin nykyiseksi hallitsijaksi ja on nykyään kuningas Charles III.