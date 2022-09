Bond-tähti järkytti käytöksellään konserttikiertueella – rehvasteli seksiseikkailuillaan: ”Kuvottavaa”

George Lazenbyn käytös James Bond -tapahtumassa herättää keskustelua.

Näyttelijätähti George Lazenby, 83, on noussut otsikoihin The Music of James Bond -konserttikiertueella kuultujen kommenttiensa takia, kertoo BBC.

Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa -elokuvassa James Bondia esittänyt Lazenby on osallistunut tapahtuman konsertteihin Australiassa, ja tähti on kertonut tilaisuuksissa tarinoita omasta ajastaan Bondina.

BBC:n mukaan Lazenby kertoi lauantaina Perthissä pidetyssä konsertissa tarinoita, jotka saivat yleisön kuohahtamaan. Lazenbyn kuvaillaan kerskailleen naisvalloituksillaan ja laukoneen homofobisia kommentteja.

Yleisössä olleet henkilö kertovat australialaisradio 6PR:n haastattelussa, että Lazenby käytännössä rehvasteli seksiseikkailuillaan koko esiintymisensä ajan konsertissa.

– Hän laukoi homofobisia kommentteja, kiroili, eikä todellakaan puhunut Bondista. Hän pilkkasi kuningatarta vain pari päivää hänen kuolemansa jälkeen, radioon yhteydessä olleet henkilöt kertovat BBC:n mukaan.

– Se oli kuvottavaa.

George Lazenby meni tarinoinnissaan monien mielestä liian pitkälle lauantaina järjestetyssä Bond-konsertissa.

Yleisöstä kerrotaan, että Lazenby oli myös nimennyt eräitä naisystäviään ja rehvastellut, kuinka hän oli valloittanut heidät.

– Hän ei ollut hurmaava, eikä edes hauska. Se oli loukkaavaa. Hän oli ällöttävä.

Yleisöstä oltiin huomautettu Lazenbylle, että hänen kommenttinsa ovat tökeröjä. Tästä huolimatta Lazenby jatkoi tarinointiaan.

BBC:n mukaan näyttelijä siirretty syrjään The Music of James Bond -kiertueen lopuista konserteista.

Tapahtuman järjestäjä Concertworks on pahoitellut tapahtunutta.

– Olemme hyvin surullisia ja pettyneitä Lazenbyn kommentteihin, tuotannosta kommentoidaan BBC:lle.

Myös Lazeby on kommentoinut tapahtunutta. Tähti julkaisi Twitterissä kirjoituksen, jossa hän sanoo, ettei hänen tarkoituksenaan ollut loukata ketään tarinoillaan.

– Olen pahoillani ja surullinen kuullessani, että Perthissä kertomani tarinat ovat mahdollisesti loukanneet jotakuta. Tarkoitukseni ei ollut loukata tai sanoa homofobisia kommentteja. Olen syvästi pahoillani, jos tarinat, joita olen kertonut lukuisia kertoja, on koettu loukkaaviksi, Lazenby kirjoittaa Twitterissä.

Ennen tähteyttä George Lazenby oli australialainen automekaanikko, josta tuli ensin miesmalli ja sitten James Bond. Hän ei ollut näytellyt päivääkään ennen Bondin roolia muutamaa mainosta lukuun ottamatta.

Agentin rooliin Lazenby päätyi sattumalta. Bond-tuottaja Albert R. Broccoli kävi samalla parturilla kuin Lazenby, ja nähtyään komean miehen hän päätti testata tämän kyvyt.

Koekuvauksissa tapahtui vahinko, joka toi mallikomistukselle maailman kuuluisimman agentin osan. Lazenby löi epähuomiossa stunt-koordinaattoria kasvoihin. Broccolin mielestä tämä oli oiva osoitus siitä, että Lazenby osasi näytellä aggressioita.

– Halusimme jonkun, joka on seksuaalisesti vetoava ja tämä kaverilla oli. En sano, että hän oli näyttelijä. Näyttelijän ja filmitähden välillä on iso ero. Gary Cooperkin löydettiin, kun hän työskenteli sähkömiehenä, leffan ohjannut Peter R. Hunt kuvaili Lazenbyn valintaa Bondin rooliin.

Lazenby koulutettiin Bondin osaan, ja hän omaksui roolinsa liiankin hyvin. Hän oli naisten mielestä itsevarma, seksikäs, miehekäs ja maailmaa nähnyt objekti. Ja sehän kelpasi nuorelle miehelle, joka sai kaikki kuvauspaikkojen kauniit naiset.

– Pidit hauskaa? eräs haastattelija kysyi.

– He pitivät hauskaa minun kanssani, Lazenby kuittasi kysymyksen.