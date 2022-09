Lewis Capaldin käytöksen lavalla epäiltiin johtuvan huumeista – paljasti faneja kummastuttaneiden eleidensä todellisen syyn

Suomessakin esiintynyt Lewis Capaldi kertoi, että ihmiset kommentoivat jatkuvasti hänen keikkavideoitaan pohtien, mistä Capaldin outo elehtiminen johtuu.

Lewis Capaldi on esiintynyt aiemmin myös Suomessa.

Romanttisista hiteistään tuttu skottilaulaja Lewis Capaldin oudon lavakäytöksen epäiltiin aiemmin johtuvan huumeidenkäytöstä.

Capaldi sätki välillä esiintyessään, ja ihmiset luulivat, että laulaja on nauttinut lavan takahuoneessa jotain vahvempaa.

Laulaja kertoi asian todellisen laidan kuitenkin Instagram-profiilissaan, BBC uutisoi. Capaldi kertoi sairastavansa Touretten oireyhtymää, johon olennaisena osana kuuluvat eräänlaiset tic-oireet.

Terveyskirjaston mukaan tic-oireet ovat tyypillisesti nopeita ja tahattomia liikkeitä tai äännähdyksiä, jotka voivat esiintyä yksittäin tai sarjoina.

Tavallisimpia yksinkertaisia motorisia tic-oireita ovat esimerkiksi silmien räpyttely, suun availu, irvistely, kulmakarvojen kohottelu, otsan kurtistelu, nenän nyrpistäminen tai raajojen kouristelu. Osa tic-oireista ovat myös äänellisiä. Silloin ihminen saattaa yhtäkkiä rykiä, yskähdellä tai huudahdella sanoja ja lauseita.

Lewis Capaldi paljasti sairastavansa Touretten oireyhtymää.

– Minulla on Tourette ja on aina ilmeisesti ollut, Capaldi kertoi.

Vähän aikaa sitten Capaldi kertoi lavalla ollessaan, että hänen olkapäidensä liikuttelu johtuu ”terveydellisestä tilasta” avaamatta asiaa sen enempää.

– Olkapääni nykii usein. Jokaisen TikTok-videon tai vastaavan alla ihmiset kommentoivat, miksi vartaloni nykii. Se on täysin ok, uteliaisuus on normaalia, Capaldi jatkoi.

– Luuletteko, että ennen esiintymistä 20 000 ihmisten edessä, ahdistuvaisuuteen taipuvaisena henkilönä ottaisin viivan kokaiinia? Sellaista ei tule koskaan tapahtumaan, Capaldi totesi huhuista liittyen huumeisiin.

Lewis Capaldi vuonna 2020.

Capaldi myös kertoi, että hän on ottanut botoxia olkapäähänsä, jotta nykiminen rauhoittuisi.

– Tämä on minulle uusi asia, enkä tiedä siitä paljoa. Opettelen vasta. Botox auttoi hieman, Capaldi kertoi.

Fanit ottivat laulajan ilmoituksen lempeästi vastaan.

– On hyvä, että joku tämän luokan henkilö uskaltaa sanoa, että ”hei, minulla on Touretten oireyhtymä”, TikTok-sisällönluoja Holly Ann Maria, joka itsekin sairastaa Tourettea, kertoi Radio 1:n Newsbeat-ohjelmassa.

– Tämä on tärkeää, sillä hän sairastaa vaikeaa sairautta, mutta on silti menestynyt, Maria kertoi.

Myös laulaja Billie Eilish kertoi aiemmin Late Show with David Letterman -ohjelmassa sairastavansa Touretten oireyhtymää.

– Se voi olla paikoin hyvin uuvuttavaa, Eilish kertoi David Lettermanille.