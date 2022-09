Kirja: Annika Metsäketo aloitti kolmekymppisenä seksikokeilut naisten kanssa – yksi suhteista sai yllättävän käänteen ja päättyi järkytykseen

Media-alan moniosaaja ja juontaja Annika Metsäketo, 51, avaa tapahtumarikasta elämäänsä Suora lähetys – Äänessä Annika Metsäketo -elämäkerrassaan (Docendo, 2022). Suoran lähetyksen muotoon rakennetussa kirjassaan Metsäketo käy läpi muun muassa työ- ja yksityiselämäänsä sekä paljastaa hieman villistä aikuisiän sinkkuelämästään.

Kun kolmekymppisenä Metsäkedolla alkoi aikuisiän sinkkuelämä, hän päätti pitää taukoa seurustelusta ja olla tietoisesti yksin. Kyseinen päätös jäi lopulta vain kuukausien pituiseksi, kun halipula ja läheisyyden kaipuu iskivät. Silloin Metsäketo kiinnostui toteuttamaan pitkäaikaista fantasiaansa: seksin harrastamista naisten kanssa.

Seksuaalisen kokeilun aloittaminen oli helppoa, koska sateenkaariyökerho sijaitsi aivan hänen asuntonsa vieressä. Aluksi Metsäketoa hieman jännitti olla naisen kanssa, mutta kokemus olikin miellyttävän erilainen. Naisten kanssa kuhertelu ei kuitenkaan koskaan tapahtunut selvin päin, eikä Metsäkedolle ikinä muodostunut tunteita seksikumppaneihin.

Joskus kuitenkin kävi niin, että jotkut naisista ihastuivat häneen niin palavasti, että he jopa huutelivat hänen ikkunansa alta yön pikkutunteina.

– En kuitenkaan halunnut heidän kanssaan mitään suhdetta tai voinut kuvitella rakastuvani. Hain vain läheisyyttä ja muuta siihen kuuluvaa, Metsäketo muistelee kirjassaan.

Kerran kuitenkin tapahtui poikkeus, kun Metsäketo ihastui erääseen naiseen jo ensitapaamisella. Pian rakastavaiset elivät hyvin pariskuntamaisesti, mutta suhdetta ei näytetty julkisesti.

– En voinut mitenkään kuvitella, että voisin rakastua tulisesti johonkin naiseen – saati, että olisin näyttänyt sen julkisesti, Metsäketo myöntää.

Annika Metsäketo muistelee kirjassaan, ettei voinut kuvitellakaan rakastuvansa naisiin.

Salailu ei suinkaan johtunut siitä, että hän olisi ollut huolissaan työpaikkansa tai ystäväpiirinsä suhtautumisesta. Pikemminkin Metsäketo jännitti eniten sitä, miten hänen vanhempansa reagoisivat asiaan.

Pian Metsäketo halusi kuitenkin tulla kaapista ulos ja hän suunnitteli esittelevänsä uuden kumppaninsa perheelleen. Kyseinen suunnitelma kuitenkin kariutui, kun tyttöystävä paljastikin haluavansa eksänsä takaisin, jonka kanssa hän oli pettänyt Metsäketoa.

– Olin niin hiton hajalla, että meni monta päivää, että pääsin jaloilleni. Varmasti mukana oli järkytystä omasta seksuaalisuudestani sekä siitä, miten ihmeessä kaikkien näiden vuosien jälkeen itken kotonani nyt naisen perään, Metsäketo paljastaa.

Suruprosessi oli Metsäkedolle jo entuudestaan tuttua, sillä häntä oli petetty parisuhteissa ennenkin. Kamppailun jälkeen Metsäketo lopulta voimistui vastoinkäymisen myötä. Metsäketo jopa kertoo tiedostavansa yhden ymmärrettävän syyn, miksi häntä on petetty suhteissa.

– Seksi kuuluu parisuhteeseen, mutta jotenkin olen aina nähnyt monta muuta tärkeämpää asiaa, joiden pitää parisuhteessa olla kunnossa, jotta suhde toimii, Metsäketo painottaa.

– Kyllä minä pidän seksistä, mutta pystyn vallan hyvin olemaan ilmankin, Metsäketo lisää.

Nykyään Metsäketo on naimisissa Baris Kirkgözin kanssa, jonka juontaja kertoo olevan elämänsä rakkaus. Pariskunta avioitui syyskuussa 2013. Kirkgözillä on entuudestaan kaksi lasta, joista toisen kanssa Metsäketo on myös asunut, kun turkkilainen mies muutti aikoinaan Suomeen.

Suora lähetys – Äänessä Annika Metsäketo -elämäkerta julkaistaan 15. syyskuuta.

