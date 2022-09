Yksi asukas sai lähtöpassit Big Brotherista ensimmäisessä häätölähetyksessä – sai toisen asukkaan kanssa aiemmin viikolla aikaan ison riidan

Big Brother -talosta häädettiin jälleen yksi asukas.

Maailman suosituimmaksi kuvaillun tosi-tv-sarja Big Brother Suomen uutta kautta on seurattu tänä syksynä nyt viikon ajan.

Suomessa uudistetun Big Brotherin häätöovi on käynyt viikon ajan tiuhaan, kun keskellä viikkoa talosta poistui jo Marko. Taloon asteli samalla kaksi uutta asukasta, Jerry ja Pirkka.

Sunnuntain livelähetyksessä 11. syyskuuta häätöäänestyksessä olivat Kirsi, Daiyana, Ruzbeh ja Tuula.

Katsojat äänestivät talosta ulos Daiyanan.

Daiyana oli aiemmin viikolla osallisena kauden ensimmäisessä suuressa riidassa, kun hän ja toinen asukas, Nabaz riitelivät ruoanlaitosta. Nabaz ilmaisi aiemmin, että Daiyana kiristää tämän hermoja.

Daiyana kertoi suorassa lähetyksessä riidastaan Nabazin kanssa. Hän kertoi, ettei pitänyt tilanteessa siitä, että Nabaz oli mennyt sanomaan muille, ettei tule toimeen Daiyanan kanssa sen sijaan, että olisi kertonut Daiyanalle asiasta suoraan.

Isoveli on päättänyt sallia tällä kaudella pelaamisen ja taktikoinnin. Tällä kaudella asukkaiden on tehtävä koviakin päätöksiä ja peliliikkeitä – ainakin jos mielivät voittaa. Täysin uutta on myös se, että kausi on jaettu ennen finaalivaihetta kolmeen osaan, joista ensimmäinen vaihe alkaa heti sunnuntaina.

Big Brother -talo on myös kokenut muodonmuutoksen viime syksystä, ja uudesta talosta löytyy runsaasti tilaa ja salaisia sopukoita supatteluun ja peliliikkeiden hiomiseen.