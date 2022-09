Laulaja Evelina joutui jättämään Tanssii tähtien kanssa -parketin ensimmäisenä

Toisessa suorassa TTK-lähetyksessä koettiin suuria tunteita, kun ensimmäinen tähtioppilas joutui jättämään kilpailun.

Suositun Tanssii tähtien kanssa -ohjelman toinen suora lähetys päättyi ensimmäisen tähtioppilaan pudotukseen.

Ensimmäisenä kilpailun joutui jättämään laulaja Evelina ja Marko Keränen.

– Ihaninta on ollut se, että liikunta on ollut minulle vähän pakkopullaa, tai siihen on liittynyt ulkonäköpaineita. Ja nyt minulla on ollut Marko, Eveliina sanoi kiitollisena ja liikuttuneena.

– Meillä olisi ollut varmasti vielä paljon annettavaa, Keränen totesi.

Evelina joutui jättämään kilpailun ensimmäisenä tähtioppilaana. He tanssivat cha chan toisessa lähetyksessä.

Putoaja valittiin tuomari- ja yleisöäänten perusteella. Yksikään pari ei pudonnut kisasta ensimmäisen lähetyksen päätteeksi, vaan viime ja tämän viikon tuomari- ja yleisöäänet laskettiin yhteen, ja putoaja määräytyi tämän perusteella.

Toisessa suorassa lähetyksessä tanssittiin valssia, tangoa, jivea ja cha chata.

Illan parhaaksi pariksi julistettiin tuomari- ja yleisöäänten perusteella räppäri Marko ”Signmark” Vuoriheimo ja Anniina Koivuniemi.

Kilpailussa jatkavat mukana yrittäjä Joel Harkimo ja Tiia Elg, juontaja Sonja Kailassaari ja Matti Puro, laulaja Benjamin Peltonen ja Saana Akiola, näyttelijä Katariina Kaitue ja Anssi Heikkilä, uutisankkuri Jaakko Loikkanen ja Ansku Bergström, terapeutti Maaret Kallio ja Sami Helenius, juontaja Alma Hätönen ja Aleksi Seppänen, ex-kiekkoilija Siim Liivik ja Katri Mäkinen sekä räppäri Marko ”Signmark” Vuoriheimo ja Anniina Koivuniemi.

Mikko Nousiaisen toinen TTK-sunnuntai sai dramaattisen käänteen, kun hän loukkasi itsensä kenraaliharjoituksissa. Kuva ensimmäisestä suorasta lähetyksestä.

Näyttelijä Mikko Nousiaisen ja hänen tanssiparinsa Kerttu Niemisen kohtalo kisassa on epävarma, sillä Nousiainen loukkasi pohkeensa kenraaliharjoituksissa juuri ennen suoraa lähetystä.

Hän kertoi suoran lähetyksen aluksi olevansa menossa lääkäriin alkuviikosta. He voivat palata vielä normaalisti takaisin kilpailuun, jos Nousiainen pystyy tanssimaan ensi viikon lähetyksessä.

Tanssii tähtien kanssa sunnuntaisin klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.