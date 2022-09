Britannian suurlähetystön portille Helsingissä ilmestyi yksinäinen kortti – ”Levätkää rauhassa, teidän majesteettinne”

Britannian suurlähetystön edustalle Helsingissä kertyi muistoesineitä edesmenneen kuningatar Elisabet II:n kunniaksi.

Britannian suurlähetystön lipputangon puoliväliin on nostettu maan lippu. Samoin tekivät myös naapurissa sijaitsevat Ranskan ja Yhdysvaltojen suurlähetystöt. Lippujen heiluessa tuulessa paikalle saapuneilla on vain yksi ajatus mielessä: lepää rauhassa kuningatar Elisabet II.

Vaikka Britanniassa kuningattaren palatsien edustat ovat kukkameren peitossa, Suomessa Elisabetin muistelu tapahtuu rauhallisemmissa merkeissä. Britannian suurlähetystön portin edusta ei aamupäivällä vyöry muistoesineistä, mutta puolen tunnin sisällä helsinkiläiset tuovat lisää kukkakimppuja edesmenneen kuningattaren muistoksi. Varjoisaa edustaa valaisevat surijoiden tuomat kynttilät ja yhdestä kukkakimpusta pilkahtaa käsinkirjoitettu kortti.

– Levätkää rauhassa, teidän majesteettinne. Kiitoksia uskollisesta palveluksestanne meitä kohtaan. Teitä tullaan varmasti kaipaamaan, kortissa lukee englanniksi.

Kaikki eivät kuitenkaan säntää suurlähetystön eteen viemään kukkia. Jotkut ohikulkijat vain pysähtyvät ottamaan kuvan muistoesineistä ja jatkavat matkaansa. Osa jopa parkkeeraa autonsa tiensivuun, ottaa kuvan kukista ja ajaa pois.

Yksi autokuski tekee kuitenkin jotain poikkeuksellista. Kyseinen kuski ei poistu ajoneuvostaan, vaan ottaa hatun pois päästään ja istuu hetken hiljaisuudessa ennen kuin ajaa pois paikalta. Kaulalla paistoi papin kauluksen valkoinen liuska.

Yksi paikalle saapuneista surijoista puhuu videopuhelua englantilaisen tuttunsa kanssa. Pian hän näyttää tutulleen videokuvaa muistoesineistä, jotta englannissa asuva henkilö näkee, miten edesmennyttä kuningatarta on muisteltu Suomessa. Pienen dokumentoinnin jälkeen hän jatkaa matkaansa.

Paikalle saapui myös yksi englantilainen herra, jonka olemuksesta paistaa suru. Kyseinen herra kertoo Ilta-Sanomille parilla sanalla, mitä tunteita kuningatar Elisabet II:n kuolema hänessä herättää.

– Se on masentavaa. Hän on ollut täällä pitkän aikaa, joten hänen poissaoloonsa tulee olemaan paljon totuttelemista, herra kertoo.

Paikalle saapuu myös Poppe Taucher, joka kertoo palvelleensa Mauritiuksen kunniakonsulina Suomessa 30 vuotta. Taucher kertookin palvelleensa työnsä kautta myös Britannian kuningashuonetta. Siksi Taucherille kuningattaren kuolinuutinen nosti surun vahvasti pintaan.

– Olen monta kertaa ajatellut häntä. Hän itse kävi aikoinaan Mauritiuksella, mutta siitähän on pitkä aika, Taucher sanoo.

– Elämä jatkuu ja minulla on vain erittäin hienoja muistoja kaikesta, mitä hän, hänen miehensä ja perheensä ovat aikaansaaneet, Taucher lisää.

Poppe Taucher toi kuningatar Elisabet II:n muistoksi Britannian suurlähetystön eteen kukkakimpun ja kynttilän.

Taucher paljastaa yhden lämpimän muiston koskevan Elisabetin aviomiestä prinssi Philipiä, joka menehtyi 9. huhtikuuta 2021.

– Näin hänet olympialaisissa Olympiastadionilla vuonna 1952. Istuimme aika lähellä häntä, enkä tiennyt kuka hän oli. Mutta kyllä se muisto on tullut minulle monta kertaa mieleen, varsinkin kun Olympiastadion on saatu uusittua, Taucher muistelee.

– Opiskelin aikoinaan Lontoossa ja olen muun muassa ollut Buckinghamin palatsissa ihmisten joukossa, kun on ollut vartijanvaihto. Katsoin myös Trooping the Color -seremonian, joiden paraateja hän on itse ollut tarkastelemassa hevosen selässä. Ne ovat fantastisia muistoja, Taucher lisää.

Kuningatar Elisabet II:n kuoleman myötä Englannin uusi hallitsija on kuningas Charles III, 73. Tuore kuningas on ehtinyt lyhyessä ajassa herättää ristiriitaisia mielipiteitä ympäri maailmaa. Haastattelun lopuksi Taucher ja englantilainen herra kertovat omin sanoin, millaisia ajatuksia Charlesin kuninkuus herättää heissä.

– Positiivisia. Tällä tavalla kuningashuone ja rojalistinen tunnelma Englannissa jatkuu. Kyllä hänellä ja hänen vaimollaan on ollut aikaa valmistautua tähän. Otetaan nyt vain päivä kerrallaan ja katsotaan näitä lähetyksiä, uutisia ynnä muita, mitä tämän myötä tulee, Taucher toteaa.

– Hänellä on ollut 70 vuotta aikaa harjoitella kuninkuutta. Mutta hänestä tulee varmasti hyvä hallitsija, englantilainen pohtii.

Kyselimme myös Helsingissä ohikulkijoiden ajatuksia menehtyneestä Kuningatar Elisabetista. Kyseisen videon voit katsoa alta tai täältä.