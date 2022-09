Tilanne Elisabetin ympärillä on ennen­näkemätön, sanoo asian­tuntija: ”Ei tämä hyvältä näytä”

Kirjailija Kaisa Haatasen mukaan se, kuinka uutisiin kuningattaren terveydentilasta on reagoitu, kertoo paljon tilanteen vakavuudesta.

Peruuntunut tv-ohjelmisto, kalenterien tyhjentyminen ja läheisten kiirehtiminen Skotlantiiin. Uutiset kuningatar Elisabetin terveydentilasta johtivat lukuisiin poikkeuksellisiin järjestelyihin Britanniassa.

Kirjailija Kaisa Haatasen mukaan julkisuuteen tulleiden tietojen perustella voidaan tulkita, että tilanne on vakava. Haatanen on seurannut Britannian hovia jo pitkään ja kirjoittanut muun muassa Monarkian muruset: Kaiken maailman kuninkaallisia -nimisen teoksen yhdessä Sanna-Mari Hovin kanssa.

– Voidaan tulkita, että ollaan valmistauduttu kaikkein vakavimpaan mahdolliseen. Onhan tätä harjoiteltu paljon, mutta minun tietojeni mukaan vastaavan tason valmistautumiseen ei ole koskaan aiemmin edetty ainakaan julkisuudessa.

– Median reaktiosta huomaa, että nyt on punainen valo ikään kuin päällä. Emme tietysti tiedä kaikkea, mutta ei tämä hyvältä näytä.

BBC One on perunut torstain normaalin tv-ohjelmistonsa kuningattaren huolta aiheuttaneen terveydentilan vuoksi. Lisäksi kanavan juontaja Huw Edwards esiintyi kanavan lähetyksessä tummaan pukuun, valkoiseen paitaan ja mustaan solmioon pukeutuneena. Asu mukailee BBC:n pukukoodia, jonka mukaisesti tv-esiintyjät pukeutuvat kuninkaallisen perheenjäsenen kuoltua.

– Jos ei muuta niin ainakin kenraaliharjoitukset on meneillään.

Reutersin mukaan kaikki kuningattaren neljä lasta ovat saapuneet Balmoraliin Skotlantiin, jossa kuningatar tällä hetkellä on. Lisäksi brittimedia on uutisoinut myös lastenlasten ja muiden läheisten saapumisesta kuningattaren luokse.

Muun muassa Walesin prinssi Charlesin ja hänen puolisonsa Cornwallin herttuattar Camillan kalenterit on tyhjennetty edustustehtävistä, kertoo Independent-lehti.

– Emme tietysti tiedä, mikä kuningattaren kunto tällä hetkellä on, mutta se, että läheiset ovat saapuneet luokse, merkitsee hänelle varmasti todella paljon.

Brittimedian mukaan kuningattaren lähipiiri on kiiruhtanut Balmoraliin. Kuninkaallisen perheen välejä ovat viime vuosina hiertäneet muun muassa prinssi Harryn lähtö Britanniasta.

Myös Yhdysvalloissa nykyisin asuvan prinssi Harryn on uutisoitu saapuvan Balmoraliin. Harry ja herttuatar Meghan ovat parhaillaan vierailulla Britanniassa, ja heidän oli tarkoitus osallistua torstaina WellChild Awards -tilaisuuteen Lontoossa.

– Tuntuu hyvältä, että Harry on juuri siellä tähän aikaan. Tämä ei ole se hetki, kun Harry, William ja Charles alkavat nahistelemaan keskenään, vaan he ovat yhdessä kuningattaren rinnalla. Tämä on ilman muuta ainakin hetkeksi heitä yhdistävä tilanne.

Palatsin tiedote kuningattaren voinnista on otettu kansalaisten keskuudessa vastaan huolestuneena. Niin Buckinghamin palatsin kuin Balmoralin linnankin edustalle on kerääntynyt torstai-iltapäivästä lähtien runsaasti ihmisiä.

Haatanen arvelee, että uutiset ovat järkytys monelle, vaikka kuningattaren terveyshuolista on uutisoitu viime aikoina useasti.

Balmoralin linnan edustalla on pyörinyt runsaasti ihmisiä ja median edustajia. Yleisöä on kerääntynyt myös Buckinghamin palatsin edustalle Lontoossa.

Haatasen mukaan kuningattaren rooli maan kansalaisille korostuu erityisesti poliittisten kuohuntojen keskellä.

– Koko valtion tilanne on ollut kaikkea muuta kuin stabiili jo pitkään. Monarkia on edustanut tietynlaista pysyvyyttä ja stabiliteettia kohuistaan huolimatta.

BBC:n kuninkaallinen kirjeenvaihtaja Nicholas Witchell uskoo, ettei Buckinghamin palatsi tiedota kuningattaren voinnista tässä vaiheessa enempää. Haatanen arvioi, että kuningattaren voinnista viestitään erityisen harkitusti.

Kuningatar on lääkärien tarkkailussa Balmoralin linnassa. Balmoralin arvellaan yleisesti olevan kuningatar Elisabetin suosikkilinna. Linna oli vuosikaudet Elisabetin ja jo edesmenneen prinssi Philipin rakas kesäkoti.

– On lehdistön sisäiset ohjeet ja tietyt koodinimet, joita noudatetaan pilkulleen. Kaikki on valmiiksi suunniteltua, eikä tässä haluta luoda mitään ylimääräistä, naiivia draamaa tai tilannetta, jota ei pystyisi hallitsemaan.

Kuningattaren entinen lehdistösihteeri Dickie Arbiter on luonnehtinut hovin lausuntoa ennennäkemättömäksi, kertoo BBC.

– Tällaista ei ole aiemmin tapahtunut. Jos on jotakin kerrottavaa, Buckinghamin palatsi kertoo kyllä. Jatkuvia päivityksiä ei tule, sitä he eivät tee, Arbiter kommentoi BBC:n mukaan.