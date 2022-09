Tässä ovat Big Brother -talon kaksi uutta asukasta

Big Brother -kilpailusta ensimmäisenä häädetyn Markon tilalle tulee kaksi uutta asukasta.

Tosi-tv-ohjelma Big Brotherissa on tällä hetkellä käynnissä kolmen viikon pituiset alkukarsinnat, minkä vuoksi talosta häädettiin ensimmäinen asukas jo keskiviikkoiltana 7. syyskuuta. Talon asukkaiden yksimielisen äänestystuloksen seuraamuksena kilpailun joutui jättämään suolahtelainen Marko, 34.

Perjantaina 9. syyskuuta BB-taloon astelee Markon tilalle kaksi uutta asukasta, joista saatiin hieman esimakua jo torstai-illan lähetyksen loppupuolella. Toinen asukkaista osaa omien sanojensa mukaan tartuttaa positiivisuutensa muihin BB-asukkaisiin, kun taas toinen aikoo pelata peliä varjoista käsin.

Voit tutustua uusiin asukkaisiin tarkemmin alta.

Pirkka.

Pirkka, 34-vuotias, Turku

Pirkka elää avoliitossa ja on humanististen tieteiden kandidaatti ja opiskelija. Tämä yhden lapsen isä on äärimmäisen positiivinen ja osaa löytää pienistäkin asioista hyvän puolen.

Pirkka kokeekin hänen positiivisuutensa tekevän hänen persoonallisuudestaan uniikin. Pirkan mukaan hänen piirteensä yleensä ihmetyttävät muita, mutta kun häneen tutustuu paremmin, saa hän osakseen kaikilta yleensä vain rakkautta. Pirkka tietää myös keinot, miten hän onnistuu tartuttamaan positiivisuutensa myös muihin.

Pirkka aikoo tuoda BB-taloon monimuotoisia keskusteluja, sillä hänelle upeinta elämässä on kanssaihmiset, joiden kanssa voi keskustella.

Vaikka Pirkka on reilun pelin kannattaja, uskoo hän löytävänsä itsestään myös pelaamisen kannalta kylmän ja laskelmallisen puolen.

Jerry.

Jerry, 26-vuotias, Tallinna

Jerry on tällä hetkellä lapseton ja sinkku. Koulutukseltaan Jerry on ylioppilas, mutta hänellä on markkinointialan yritys. Diplomaattiset ja vakuuttavat keskustelutaidot omaava Jerry on myös omien sanojensa mukaan hyvin sivistynyt ihminen.

Jerry arvostaa ihmisten vakaita periaatteita ja äärimmäisiäkin arvoja, mutta kokee itse olevansa ajattelijana niin sanotusti hybridimallia. Kaiken tämän lisäksi Jerry on sosiaalisesti aktiivinen, meneväinen ja omien sanojensa mukaan jatkuvasti sekä miesten että naisten jahtaama. Jerryn mukaan hyväkään kotipsykologi ei osaa hänestä heti sanoa, onko hän lintu, kala tai kumpikaan niistä.

Jerrystä löytyy myös matkailuvietti, sillä hän on ehtinyt asua eri puolilla Suomea ja kierrellyt pitkiä pätkiä myös ulkomailla. Pelaajana Jerry ennemmin toimii varjoissa vaikuttajana ja yrittää ohjailla muiden mielipiteitä haluamaansa suuntaan. Jerry ei mielellään paljasta kaikkia korttejaan heti ensikättelyssä, vaan nauttii mysteerisenä henkilönä olemisesta.

Big Brother -ohjelman tapahtumia voi seurata joka päivä Nelosella tai Ruudun 24/7-palvelussa.

