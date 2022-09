Tässä ovat valkokankaan tunnetuimmat nakuilijat: Emma Thompson, 63, paljastaa kaiken

Emma Thompson saattaa olla iäkkäin, mutta ei suinkaan ainoa elokuvatähti, joka on luopunut vaatteistaan elokuvakameran edessä. IS kokosi listan valkokankaan ja tv-ruudun tunnetuimmista nakuilijoista.

Oscar-palkittu Emma Thompson räväyttää perjantaina ensi-iltansa saavassa elokuvassa Kaikkea hyvää, Leo Grande. Leskeytyneen naisen ja nuoren seksityöntekijän hotellisessioita seuraavassa draamakomediassa 63-vuotias brittitähti riisuutuu ilkosilleen mitään peittelemättä.

Alastonkohtauksia elokuvissa on toki nähty iät ajat, mutta nimekkäimmät tähdet harvemmin esittelevät kehonsa intiimejä osia yleisölle. Erityisen poikkeukselliseksi Thompsonin tempauksen tekee tähden ikä. Tavallisesti alastoman kehonsa paljastavat valkokankaalla vain nuoret näyttelijät. Etenkin erotiikka on varattu elokuvissa ja tv-sarjoissa nuorille ja näyttäville.

Juuri tässä onkin Thompsonin uutuusleffan sanoma: seksistä ja omasta kehosta nauttiminen ei ole ikäkysymys. Myös ikääntyvä ihmisvartalo on kaunis, jos sitä osaa katsoa ilman kaupallisen seksikuvaston mieleemme iskostamia ihanteita.

Uskaliaasta aiheestaan huolimatta Kaikkea hyvää, Leo Grande käsittelee naisen seksuaalisuutta hienotunteisesti - ja enimmäkseen dialogin kautta. Kliseisiä käsityksiä rikkoo myös Daryl McCormackin esittämä seksityöntekijä, joka ei ole testosteronia puhkuva lihaskimppu, vaan työhönsä terapeutin herkkyydellä paneutuva nuori mies.

Luonneroolien sävykkäänä tulkkina tunnettu Thompson kutsui The New York Timesin haastattelussa kursailematonta alastonkohtausta uransa vaikeimmaksi.

– Elokuva ei kuitenkaan olisi sama ilman sitä, hän lisäsi.

Jennifer Lawrence

Vakoilujännärissä Red Sparrow (2018) alastomuutta urallaan pitkään vältelleen Jennifer Lawrencen roolihenkilö riisuutuu alasti täyden luokkahuoneen edessä.

Painajaisunta muistuttavan kohtauksen tekeminen oli Lawrencelle yllättäen vapauttava kokemus.

– En halunnut alastomuuden pelon määrittävän roolivalintojani, hän sanoi elokuvan New Yorkin ensi-illassa.

Elokuvan ohjaaja antoi tähdelle mahdollisuuden muuttaa paljastavaa kohtausta ennen elokuvan julkistamista. Lawrence ei muuttanut mitään.

Kohtausta kuvattaessa häntä huoletti vain yksi asia - kuvauspaikan kylmyys.

– Nännini tulevat näyttämään jättimäisiltä, hän parahti kuvausryhmälle kohtaukseen valmistautuessaan.

Léa Seydoux

Lesborakkautta kuvaa poikkeuksellisen lihallisesti ranskalaiselokuva Blue Is the Warmest Colour (2003), jonka rakastavaisia esittävät Bond-elokuvistakin tuttu Léa Seydoux sekä 18-vuotias Adèle Exarchopoulos.

Elokuvan keskeinen rakastelukohtaus kestää seitsemän minuuttia ja sitä kuvattiin kymmenen päivää. Ohjaaja Abdellatif Kechiche vaati jokaisesta kuvasta kymmeniä uusintaottoja.

– Rakastelimme kymmenen päivää alastomina aamusta iltaan kolmen kameran piirittäminä. Tunsin itseni prostituoiduksi, Seydoux kuvaili kokemusta The Independent -lehdelle.

Näyttelijöiden uhrautuminen palkittiin, kun Blue Is the Warmest Colour voitti Kultaisen Palmun Cannesin elokuvajuhlilla. Ensimmäistä kertaa palkinto myönnettiin ohjaajan lisäksi elokuvan tähdille, jotka siten tunnustettiin sen tasavertaisiksi tekijöiksi.

Halle Berry

Antoisa rooli ja vahva käsikirjoitus painoivat Bond-tyttönäkin muistetun Halle Berryn vaakakupissa, kun hän vastoin ystäviensä neuvoja hyväksyi pääosan tummasävyisessä rakkaustarinassa Monster's Ball (2001).

Elokuvan keskeinen rakastelukohtaus vaati Berryltä täydellistä heittäytymistä ja kehonsa paljastamista.

– Suostuin kohtaukseen sillä ehdolla, että vastanäyttelijäni Billy Bob Thornton olisi yhtä alasti, Berry kertoi The New York Times -lehdelle.

Berryn estoton rooliin heittäytyminen palkittiin ensimmäisellä afroamerikkalaiselle myönnetyllä parhaan naispääosan Oscarilla.

Sharon Stone

Sharon Stone on esimerkki näyttelijästä, jonka uraa ja imagoa on leimannut yhden elokuvan yksi ainoa kohtaus. Elokuva on Paul Verhoevenin 1992 ohjaama Basic Instinct - vaiston varassa.

Alastomuuttakin sisältävästä leffasta on jäänyt historiaan kohtaus, jossa Stone istuu tuolilla lähes täysissä pukeissa. Kun hän sitten raottaa huolettomasti jalkojaan, alakulmaan sijoitettu kamera tarjoaa hetkellisen näkymän hänen lyhyen hameensa alle - paljastaen, ettei hän käytä pikkuhousuja.

Välähdyksenomainen intiimialueen vilautus nousi elokuvan kohutuimmaksi kohtaukseksi. Julkisuutta lietsoivat ohjaajan ja tähden ristiriitaiset lausunnot siitä, oliko paljastava otos ennalta sovittu vai ei.

– Ohjaaja pyysi minua poistamaan pikkuhousuni, koska ne näkyivät kuvassa eikä roolihenkilölläni pitäisi olla niitä. Hän vakuutti, etteivät intiimit osani näkyisi kuvassa, Stone on kertonut.

Nähtyään lopputuloksen studion koenäytöksessä hän läimäytti Verhoevenia kasvoille.

Elokuva teki Stonesta tähden, mutta on myös varjostanut hänen myöhempää uraansa. Seksisymbolille ei tarjota luonnerooleja.

Bradley Cooper

Alastonkohtausten teko ei ole helppoa miehillekään. Bradley Cooper esiintyi ensikertaa nakuna viimevuotisessa jännärissä Nightmare Alley. Kylpyhuoneeseen sijoittuvassa kohtauksessa hän istuu ammeessa ja kävelee alastomana vastanäyttelijänsä Toni Colletten edessä.

– Se oli rankkaa. Olin kuusi tuntia alastomana koko kuvausryhmän edessä, Cooper muisteli The Business -podcastissa. Ja se oli Toni Colletten ensimmäinen kuvauspäivä!

Kokovartalon alastomuutta sisältävä kohtaus oli Cooperin mukaan kuitenkin välttämätön elokuvan tarinalle eikä siitä siksi voinut kieltäytyä.

Oscar Isaac ja Jessica Chastain

Star Wars -elokuvistakin tuttu Oscar Isaac nakuili enemmän kuin tajusikaan HBO:n tv-sarjassa Kohtauksia eräästä avioliitosta. Hän ja Jessica Chastain esittävät sarjassa eroon päätyvää avioparia. Toisen jakson kylpyhuonekohtauksessa molemmat paljastavat alastoman vartalonsa.

The View -verkkosivulla Isaac kertoo saaneensa kohtauksen etukäteen hyväksyttäväksi, mutta katsoneensa sen vain kannettavalta tietokoneelta. Kun sarja oli julkaistu, hän yllättyi kommenteista, joiden mukaan kohtaus paljastaa kaiken.

– Vasta silloin katsoin jakson isolta tv-ruudulta. Ja siinähän se oli kaikkien nähtävissä, Isaac päivitteli.

Isaacin tietämättä Jessica Chastain oli ilmoittanut sarjan ohjaajalle suostuvansa alastonkohtauksiin vain sillä ehdolla, että Isaacin vartaloa paljastetaan tasan yhtä paljon.