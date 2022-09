Nicolas Cagesta, 58, isä 30 vuotta nuoremman puolison kanssa – tyttölapsen nimi muuttui viime metreillä

Nicolas Cage, 58, ja vaimo Riko Shibata, 27, ilmoittivat odottavansa ensimmäistä yhteistä lastaan viime tammikuussa.

Näyttelijä Nicolas Cagen, 58, ja hänen vaimonsa Riko Shibatan, 27, ensimmäinen yhteinen lapsi on syntynyt. Pariskunnan tiedottaja ilmoitti People-julkaisulle, että Cagen ja Shibatan vauva syntyi keskiviikkona 7. syyskuuta Los Angelesissa.

– Nicolaksella ja Rikolla on suuri ilo ilmoittaa, että heidän tyttärensä on syntynyt. Äiti ja tytär voivat hyvin, tiedottaja kertoo ytimekkäästi.

Pariskunta ei ole toistaiseksi kommentoinut lapsensa syntymää enempää tai julkaissut vauvastaan mitään kuvia sosiaalisessa mediassa.

Hollywood Life -julkaisun mukaan pariskunta avioitui helmikuussa 2021 ja he ilmoittivat viime tammikuussa odottavansa ensimmäistä yhteistä lastaan. Lapsi on Shibatalle ensimmäinen, mutta Cagelle jo kolmas. Cagella on entuudestaan pojat Weston, 31, ja Kal-El, 16, jotka ovat syntyneet näyttelijän aikaisemmista avioliitoista.

Cage kertoi viime huhtikuussa The Kelly Clarkson Show -ohjelmassa, että heidän lapsensa nimettäisiin Lennon Augieksi. Ensimmäinen nimi on saanut inspiraatiota The Beatles-yhtyeen edesmenneen laulajan John Lennonin nimestä, kun taas tyttären toisen nimen taustat tulevat Cagen isältä.

Tiedottajan mukaan pariskunnan vastasyntyneen lapsen nimeksi on kuitenkin annettu August Francesca Coppola Cage. Pariskunta ei ole toistaiseksi kertonut, mikä sai heidät toisiin aatoksiin lapsen nimen suhteen.