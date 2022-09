Zac Efronin kasvot muuttuivat dramaattisesti viime vuonna – paljastaa nyt syyn

Näyttelijä Zac Efron kertoo tuoreessa haastattelussa kotonaan sattuneesta onnettomuudesta.

Hollywood-näyttelijä Zac Efron, 34, on kertonut haastattelussa, miksi hänen leukansa näyttää nykyään erilaiselta.

Näyttelijä kertoo Men’s Health -lehden haastattelussa murtaneensa leukansa kaatumisen seurauksena.

Efron kertoo juosseensa sukkasillaan kotonaan ja kaatuneensa niin, että hänen leukansa iskeytyi graniittiin.

Zac Efron kertoo kaatuneensa kotonaan, minkä seurauksena hänen poskilihaksensa olisivat kasvaneet.

Hetkellisesti tajuntansa menettänyt tähti oli herätessään tajunnut leuan ”roikkuneen hänen kasvoistaan.”

Efronin mukaan hänen leuassaan olevat lihakset ovat joutuneet kompensoimaan kaatumisessa kärsineitä purentalihaksia, joten ne lihakset kasvoivat ja sen seurauksena hänen leukansa ulkonäkö muuttui ja leveni.

Zac Efron vuonna 2019.

Näyttelijä kuuli netissä kiertävistä huhuista kauneusleikkauksiin liittyen vasta, kun hänen äitinsä soitti kysyäkseen asiasta.

Huhtikuussa 2021 näyttelijän muuttunut ulkonäkö sai ihmiset spekuloimaan, oliko tämä käynyt plastiikkakirurgilla.

Zac Efron tähditti 17 Again -elokuvaa vuonna 2009.

Efronin lähipiiri kielsi huhut todeten, ettei Efron todellakaan ollut leikkauttanut kasvojaan, kertoo Daily Mail.

Zac Efron on ollut tunnettu näyttelijä jo vuosien ajan.

Hän tuli tunnetuksi High School Musical -elokuvista, mutta on sittemmin tähdittänyt muun muassa Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile ja The Greatest Showman -elokuvia.

IS uutisoi aiemmin näyttelijän saaneen tarpeekseen Hollywoodista ja muuttaneen Australiaan vuonna 2020. Efron kertoi halunneensa irtioton julkkiselämästä.

Zac Efron tuli tunnetuksi vuoden 2006 High School Musical -elokuvasta.

Haastatteluissa Efron on kehunut uutta asuinpaikkaansa vuolaasti.

– Olen rakastunut Australiaan. Rakastan ihmisiä, maan kulttuuria ja rantoja, Efron on intoillut.

