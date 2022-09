Lähteet: Cara Delevignen koko ajan sekavammaksi muuttunut käytös huolestuttaa – lähipiiri suunnittelee jo väliintuloa

Näyttelijä ja malli Cara Delevignen viimeaikainen käytös on saanut lähipiirin suunnittelemaan toimenpiteitä, kertoo brittimedia.

Malli ja näyttelijä Cara Delevignen, 30, terveyden- ja mielentilasta ollaan erittäin huolissaan sekä sosiaalisessa mediassa että lähipiirissä. Malli on viime aikoina käyttäytynyt erittäin poikkeavasti, eikä sille ole toistaiseksi vahvistettua syytä.

Huoli Delevignen terveydestä alkoi 1. syyskuuta, kun hänet kuvattiin autossaan Los Angelesissa, missä hän kaivoi pipetin esille ja tiputti tuntemattomia tippoja suuhunsa. Kyseisen teon jälkeen malli alkoi polttamaan savuketta auton sisällä ja myöhemmin hän imi putken näköistä esinettä. Kyseisen esineen tarkasta sisällöstä ei ole toistaiseksi tietoa.

Delevignen kummallinen käytös sai jatkoa maanantaina 5. syyskuuta, kun hän saapui avustajan saattelemana Van Nuys -lentokentälle sekavan oloisena. Delevignellä oli mukanaan koiransa Alfie ja näyttelijällä oli yllään epäsiistit vaatteet. Delevignen vaatetuksessa pisti silmään erityisesti se, että malli asteli lentokentällä likaisissa sukissaan.

Lentokentällä Delevigne odotti pääsyä räppäri Jay-Z:n yksityiskoneeseen. Odottaessaan Delevigne poltti savuketta samalla, kun hän puhui puhelimessa. Daily Mail -julkaisun saamien kuvien ja tietojen mukaan Delevigne pyöri ja kumarteli puhelun aikana niin levottomasti, että hän pudotti puhelimensa monta kertaa. Näyttelijällä vaikutti olevan vaikeuksia pysyä paikoillaan.

Lopulta Delevigne päästettiin yksityiskoneen sisälle, josta hän tuli yllättäen ulos noin 45 minuuttia myöhemmin eikä kone koskaan lähtenyt. Toistaiseksi on epäselvää, että pyydettiinkö sekavanoloista mallia poistumaan lentokoneesta vai lähtikö Delevigne pois muista syistä.

Delevignen monet fanit ovat pohtineet sosiaalisessa mediassa idolinsa huolestuttavaa käytöstä. Nyt Daily Mail -julkaisun saamien tietojen mukaan Delevignen lähipiiri on ryhtymässä toimenpiteisiin, jotta näyttelijälle saataisiin hankittua apua. Delevignen läheinen ystävä kertoo asiasta tarkemmin The Sun -julkaisussa.

– Olemme äärimmäisen huolissamme. Tilanne on kehittynyt parin viikon ajan ja nyt Caran perhe on osallisena, läheinen ystävä sanoo.

– On ollut puhetta jonkinlaisen väliintulon järjestämisestä, jotta varmistettaisiin, että Cara saa apua, jota hän saattaa tarvita. Hän on polttanut itsensä loppuun ja se on selkeästi vaatinut veronsa, läheinen ystävä lisää.

Delevignen kerrotaan viettäneen elo-syyskuun vaihteessa useita päiviä vaihtoehtoisesta menosta tunnetuilla Burning Man -festivaaleilla autiomaassa ja lähteiden mukaan nainen ei juuri syönyt tai peseytynyt tuona aikana.

Delevigne ei ole toistaiseksi kommentoinut vointiaan julkisesti. Delevignen virallisella Instagram-tilillä ei ole toistaiseksi nähtävissä merkkejä mistään huolestuttavasta. Sen sijaan Delevignen viimeaikaiset julkaisut painottuvat enemmän mallin mainostöihin.

Mikäli linkki ei näy, voit katsoa mallin viimeisimmän julkaisun täältä.

Delevigne on näytellyt muun muassa Suicide Squad - ja Paper Towns -elokuvissa ja viimeisimpänä Only Murders in the Building -sarjassa, mutta toistaiseksi ei ole selvyyttä, tuleeko mallin nykyinen elämäntilanne vaikuttamaan hänen näyttelijän uraansa.