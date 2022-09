Rosa Meriläinen ja Kari Häkämies tulivat täysin erilaisista taustoista, mutta päättivät kirjoittaa dekkarin – näin poikkeuksellinen yhteistyö sujui

Entiset kansanedustajat Rosa Meriläinen ja Kari Häkämies kirjoittivat yhdessä dekkarin. – On hyvä, että politiikasta kirjoittavat ne, jotka tuntevat sen aihepiirin eivätkä ne, jotka arvailevat. Meille ei kukaan voi tulla sanomaan, että ei se noin mene, Kari Häkämies sanoo.

Ajatus yhteisestä dekkarista oli aluksi spontaani heitto.

Kari Häkämies ja Rosa Meriläinen ovat olleet saman kustantajan kirjailijoita yli kymmenen vuotta. Yhteisestä dekkarista oli puhuttu pitkään. Nyt se on valmis.

– Syytän ajopuuteoriaa. Tähän on vain päädytty, Rosa Meriläinen sanoo.

Kari Häkämiehen mielestä Rosa Meriläinen oli ainoa mahdollinen kumppani yhteisen poliittisen ja yhteiskunnallisen dekkarin kirjoittajaksi.

– On hyvä, että politiikasta kirjoittavat ne, jotka tuntevat sen aihepiirin eivätkä ne, jotka arvailevat. Meille ei kukaan voi tulla sanomaan, että ei se noin mene, Kari Häkämies sanoo.

Kari Häkämies toimi oikeusministerinä 1996–1998. Ministeri Häkämies kuvattuna eduskunnassa 1996.

Häkämiehellä ja Meriläisellä on kummallakin pitkä ura politiikassa ja politiikan liepeillä. Se käy heti ilmi, kun tapaamme helsinkiläisessä kahvilassa. Kun mainitsee jonkun poliitikon nimen, Häkämiehellä on saman tien tarina kerrottavana.

Häkämiehen verkostot ulottuvat 1980-luvulle asti, jolloin hän oli kokoomuksen kansanedustaja 1987–1998, oikeusministeri 1996–98 ja sisäministeri 1999– 2000.

Nykyisin monta dekkaria kirjoittanut Kari Häkämies on Varsinais-Suomen maakuntajohtaja.

– En voisi kuvitellakaan sijoittavani dekkaria johonkin muuhun maailmaan kuin yhteiskunnalliseen tai politiikkaan, hän sanoo.

Rosa Meriläinen tuli tunnetuksi vihreiden kansanedustajana 2000-luvun alussa. Kuvassa Meriläinen eduskunnassa 2004.

27-vuotiaana eduskuntaan noussut Rosa Meriläinen tuli tunnetuksi vihreiden yhden kauden kansanedustajana 2000-luvun alussa, sittemmin järjestöaktiivina, lobbarina ja kirjailijana. Nyt hän on Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteeri.

– Meillä on Karin kanssa vallan kammareista ensikäden tietoa. Pystymme avaamaan lukijalle oven sellaisiin paikkoihin, joissa lukija ei välttämättä ole ollut, Rosa Meriläinen sanoo.

22. syyskuuta ilmestyvä Epäpyhä liitto (Teos) on eroottinen ekotrilleri, joka kertoo suurvalta- ja energiapolitiikasta ja myös pettämisestä ja ystävyydestä.

– Epäpyhä liitto viittaa myös meihin kirjoittajiin, Rosa Meriläinen sanoo.

– Emme ole pari, jonka näkemykset ovat hioutuneet yhdeksi ja samaksi. Kyllä tässä on ollut tuli ja vesi kirjoittamassa, Kari Häkämies sanoo.

” Suomalainen yhteiskunta on salliva. En usko, että edes Ruotsissa olisi mahdollista, että vihervassari ja porvari kirjoittavat kirjan yhdessä.

Erilaisista taustoista huolimatta he tulevat hyvin juttuun. Kari Häkämies muistelee, että vielä sotien jälkeen asenneilmapiiri oli hyvin erilainen. Esimerkiksi Skdl:n ja kokoomuksen kansanedustajat eivät istuneet eduskunnassa koskaan samassa pöydässä.

– Suomalainen yhteiskunta on salliva. En usko, että edes Ruotsissa olisi mahdollista, että vihervassari ja porvari kirjoittavat kirjan yhdessä, Kari Häkämies sanoo.

– Ruotsi on paljon polarisoituneempi, vaikka muuten Ruotsin yhteiskunta on lähellä meitä, Rosa Meriläinen sanoo.

Rosa Meriläisen ja Kari Häkämiehen dekkarissa yksi päähenkilöistä on freelance-toimittaja Timo Ruuti. Hän saa vihjeen, jonka mukaan energiayhtiö Podex Powerin yhtiökokouksessa tulee tapahtumaan outoja. Sitten yhtiön toimitusjohtaja löytyy ammuttuna. Pyörätuolilla liikkuva rikostutkija Sara Silas alkaa tutkia tapausta.

Monimutkaiseen vyyhtiin kietoutuu niin ulkopolitiikkaa, Venäjän kiemuroita kuin investointipankkiirimaailmaa. Koko hallitus on vaarassa horjua, kun vihreät yrittävät saada energiayhtiön valtion hoidettavaksi.

– Jos olisin kansanedustaja, minulla ei olisi oikeutta kirjoittaa tällaisia kirjoja, Kari Häkämies sanoo.

– Rikosromaanissa pitää osata ohjata lukija harhaan. Onneksi olemme paljon osanneet tehdä sitä jo poliitikkoina, Rosa Meriläinen sanoo ja remahtaa nauramaan.

Sanavalmis Kari Häkämies iskee humoristisesti heti takaisin.

– Tässä näkyy mikä on kokoomuksen ja vihreiden ero. Me olemme toisista välittävä hyvää ajatteleva liike ja vihreät on selkään ampujien joukko!

Ei ole aivan tavallista, että Rosa Meriläisen ja Kari Häkämiehen kirjoittamassa dekkarissa kuvataan vammaista harrastamassa seksiä. – En kutsu sitä rohkeaksi avaukseksi, mutta joku voi sen nähdä, Kari Häkämies sanoo.

Kirja alkaa monen sivun seksikohtauksella. Osapuolina ovat Sara Silas ja hänen naimisissa oleva työparinsa Hannu. Ei ole aivan tavallista, että dekkarissa kuvataan vammaista harrastamassa seksiä.

– En kutsu sitä rohkeaksi avaukseksi, mutta joku voi sen nähdä, Kari Häkämies sanoo.

Rosa Meriläinen on samaa mieltä.

– Se, että seksuaalisuus tuo jännitettä romaaniin, ei ole aivan uusi keksintö, hän sanoo.

Rosa Meriläisen mukaan seksikohtaus on hyvä tapa esitellä keskeistä henkilöä.

– On tärkeää, että rikosromaanin ihmiset ovat ihmisiä eivätkä pelkästään työroolissa. Onhan sellaisiakin rikosromaaneita nähty, joissa rikospoliisilla ei ole yksityiselämää, mutta se ei ole kiinnostavaa.

” Se, että seksuaalisuus tuo jännitettä romaaniin, ei ole aivan uusi keksintö.

Vammainen päähenkilö on Häkämiehen mukaan myös puolustuspuhe. Rikostutkijan tehtävässä vamma vaikuttaa työhön varsin vähän.

– Maailma on sillä lailla muuttunut, että jos murharyhmän johtaja vammautuu työtilanteessa, aiemmin hän olisi löytänyt itsensä löytötavaratoimiston johtajana, mutta uskon, että tänä päivänä hän voisi jatkaa entisessä tehtävässä.

Häkämiehen mielestä rikosromaanin kirjoittajan pitää löytää myöskin perinteisiin rikosromaanimyytteihin jotain uutta.

– Perinteisin rikosromaanityyppi on tunnevammainen mies, jolla on huono suhde vaimoonsa ja kahteen tyttöystäväänsä. Siitä halusimme irti.

Toisaalta Sara Silaksen rikostutkijakumppani Hannu on Häkämiehen mukaan rikostutkijan perustyyppi.

– Keskustelimme ainoastaan, että onko oikein, että Hannu on kokoomuslainen, vaikka poliisit ovat nykyään persuja, Rosa Meriläinen sanoo ja purskahtaa taas raikuvaan nauruun.

Yksikään dekkarin hahmo ei ole sataprosenttisesti kummankaan keksimä. Kirjassa ei ole myöskään ketään todellista ihmistä sellaisenaan.

Yhteistyö on ollut hauskaa ja tuskatonta. Ensin suunniteltiin kirjaa ja kirjoitettiin mind mappeja.

Ihan käytännön syistä he eivät istuneet samassa pöydässä kirjoittamassa.

Rosa Meriläisen mukaan kirjassa on kuvattu politiikka sellaisena kuin he ovat sen nähneet.– En ajattele, että se on raadollinen kuvaus. Se ei ole raadollista, että ihmiset ajattelevat toisistaan välillä myös happamia asioita eikä pelkästään kauniita. Se on elämää.

Aikaiset arkiaamut ja sunnuntaiaamut olivat kummallekin hyviä hetkiä kirjoittaa. He käyvät päivätöissä.

Sunnuntaiaamuna saattoi olettaa, että toinen antoi heti palautetta. Se oli tärkeää, sillä muuten kertomus ei olisi edennyt kovin nopeasti.

– Olemme hätähousuja. Aloitimme kirjoittaa viime syksynä. Meille ei sopisi, että kirjoittaisimme kirjaa kaksi vuotta, Kari Häkämies sanoo.

Enää he eivät edes muista, kumpi minkäkin kohdan kirjoitti. Molemmilla oli oikeus muutella toisen kirjoittamia lukuja.

– Meillä on omat vahvuutemme. Poliisityö on tuntemaani. Rosalla on luontokapinassa parempi asiantuntemus kuin minulla

– Kerran yritin kuvailla poliisityötä ja Kari soitti, ettei se Rosa noin mene.

Riitoja kaksikolle ei ollut kertaakaan.

” Olemme hätähousuja. Aloitimme kirjoittaa viime syksynä. Meille ei sopisi, että kirjoittaisimme kirjaa kaksi vuotta.

– Pari kertaa sanoin, ettei tämä mene rikosmaailmassa näin ja sanoin, ettei tällainen kohtaus kirjassa käy, Kari Häkämies kertoo.

He ovat eri sukupolvea ja edustavat eri maailmankuvaa. Siksi oli välillä eri käsitys siitä, miten ihmiset toimivat eri tilanteissa.

– Emme todellakaan ajattele maailmasta samalla tavalla, mutta Rosa on harvinaisuus. Hän on suvaitsevainen vihervassari.

– Mutta niinhän se on myös rikosromaanin henkilöillä, jokaisella on oma maailmansa, Rosa Meriläinen sanoo.

Alussa he kävivät arvokeskustelun. Kirjassa ei ole kidutuskohtauksia eikä raakoja rikoksia. Sellaisia he eivät halunneet kuvata. Eivätkä myöskään seksuaalista väkivaltaa.

– Tämä on pohdiskeleva romaani, jossa ei koko ajan rytise ja rätise. Tämä ei ole toimintatrilleri, Kari Häkämies sanoo.

Rosa Meriläisen mukaan kirjassa on kuvattu politiikka sellaisena kuin he ovat sen nähneet.

– En ajattele, että se on raadollinen kuvaus. Se ei ole raadollista, että ihmiset ajattelevat toisistaan välillä myös happamia asioita eikä pelkästään kauniita. Se on elämää.

Kari Häkämiehen mukaan politiikan ongelma on siinä, että kaikki tapahtuu kuin näyttämöllä.

– Jos muualla joku ei tule valituksi toimitusjohtajaksi, ihminen häviää siitä yrityksestä ja asia hoidetaan tyylikkäästi, mutta politiikassa kaikki näyttäytyy julkisesti.

– Me taidamme Rosan kanssa kuulua siihen ihmisryhmään, joka kykenee puhumaan myös oman puheensa päälle, Kari Häkämies sanoo.

Jatko-osasta on jo puhuttu varovaisesti. Molemmista on ollut hienoa puhua yhteiskunnasta dekkarin kautta. Yhteinen kirja ei ole kuitenkaan pamfletti, se on vain rikosromaani.

– Emme tarjoa yhtenäistä näkemystä yhteiskunnasta ja sen suunnasta, saati sen toivottomasta suunnasta, Rosa Meriläinen kertoo.

– Olisi hieno puolueen nimi: Epäpyhä liitto, Kari Häkämies miettii.

– Jätetään kuitenkin välistä, Rosa Meriläinen sanoo.

Kumpikaan ei koe enää vetoa pyrkiä kansanedustajaksi. Rosa Meriläinen ei ole ollut ehdolla vaaleissa 20 vuoteen. Nyt hän on lobbarina palvelevalla puolella tuottamassa tietoa päätöksentekijöille.

– Ihan muut ihmiset saavat seistä tuulessa, Rosa Meriläinen sanoo.

– Poltin omat siipeni politiikassa sen verran pahasti, että ei ole ollut vetoa takaisin. Lobbarina olen tosin tämän haastattelun jälkeen menossa eduskuntaan.

Maakunnan julkishallinnon lobbarin työn takia Kari Häkämiehen pitää seurata politiikkaa aktiivisesti.

– Olen aina sanonut, että jokaisen entisen poliitikon tekee mieli politiikkaan takaisin, mutta sitten kun sitä miettii, ei halua.

– Sain olla tärkeissä tehtävissä. Ymmärrän, ettei kannata mennä hyviä muistoja pilaamaan.

Kansanedustajavuosinaan Rosa Meriläinen oppi hyvän ohjenuoran, joka pätee elämässä ja politiikassa.

Kaikkien kanssa on hyvä pystyä olemaan samassa pöydässä – ja tarvittaessa samalla puolen pöytää.