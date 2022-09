Huhut tähtiparin aviokriisistä kiihtyvät – supermallivaimo häipyi Väli-Amerikkaan, Tom Bradyltä kryptinen lausunto

Giselle Bündchenin ja aviopuoliso Tom Bradyn välit ovat viilenneet viime aikoina. Huhujen mukaan parin avioliitto on kriisin partaalla.

Tom Bradyn ja Giselle Bündchenin 13 vuotta kestänyt avioliitto on huhujen mukaan ongelmissa.

Huippumalli Giselle Bündchenin, 42, ja hänen puolisonsa, NFL-tähti Tom Bradyn, 45, avioliitto on ajautunut väitteiden mukaan kriisiin. Parin ympärillä on vellonut jo pitkään huhuja ongelmista, ja sisäpiirilähteiden mukaan he olisivat jopa eron partaalla.

Daily Mailin mukaan Bündchen häipyi syyskuun alussa parin kodista Floridasta Costa Ricaan rajun riidan päätteeksi. Lehti kertoo, että kiista alkoi, kun Brady päätti palata pelaamaan amerikkalaista jalkapalloa, vaikka hän oli aiemmin luvannut eläköityä lajin parista ja keskittyä vaimoonsa ja perheeseensä.

Daily Mailin mukaan päätös palata ammattilaiseksi NFL:ään oli Bündchenille liikaa ja hän matkusti Väli-Amerikkaan viettämään aikaa ilman puolisoaan.

Peoplen mukaan Brady puolestaan piti 11 vuorokauden henkilökohtaisen vapaan jalkapalloseurastaan Tampa Bay Buccaneerista.

Tom Bradyn piti jäädä eläkkeelle ammattilaisuraltaan, mutta hän pyörsikin päätöksensä.

Brady antoi kryptisen lausunnon, jossa hän selitti poissaoloaan hankalalla tilanteella, jollaisia kaikilla tulee elämässä vastaan.

– Kaikilla on erilaisia tilanteita, joita he käyvät läpi, ja meillä kaikilla on ainutlaatuisia haasteita elämissämme, Brady kommentoi vapaataan Peoplen mukaan.

– Olen 45-vuotias mies. On meneillään paljon pas***, joten on vain yritettävä ymmärtää elämää parhaansa mukaan. Tiedättekö, se on jatkuva prosessi, hän totesi.

Nyt Bündchen on palannut Floridaan, mutta hetken erillään olosta huolimatta tilanne parin välillä on huhujen mukaan yhä huono. Daily Mailin mukaan Bündchen ei ole palannut takaisin parin yhteiseen kotiin, vaan viettänyt aikaa muualla lastensa kanssa.

– Giselle ei ole palannut Tomin luo. Hän lensi takaisin Floridaan ollakseen lastensa kanssa, mutta ei palannut heidän kotiinsa Tampaan, sisäpiirilähde supisee Page Sixille.

Sivuston lähteiden mukaan huhut parin avioerosta ovat kuitenkin liioiteltuja, eivätkä ne pidä paikkansa. Toisen parin läheisen lähteen mukaan he saattavat kuitenkin olla kovaa vauhtia matkalla kohti todellista aviokriisiä.

– Tom toivoo edelleen, että he voisivat sopia asiat. Gisele on kertonut hänelle aiemminkin, että hän jättää hänet, mutta he aina sopivat ja hän leppyi, perheen läheinen lähde paljastaa.

Bündchen ja Brady menivät naimisiin vuonna 2009. Heillä on kaksi yhteistä lasta: tytär Vivian, 9, ja poika Benjamin, 12. Perheeseen kuuluu lisäksi Bradyn 14-vuotias John-poika hänen edellisestä suhteestaan.