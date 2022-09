Kuvat ennen ja jälkeen: lapsiperheen tursuava koti kokee mykistävän muutoksen Remppa vai muutto -sarjan avausjaksossa

Venla-palkitun Remppa vai muutto Suomi -tv-sarjan uuden kauden avausjaksossa sisustusarkkitehti Marko Paananen ja kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay saavat tehtäväkseen auttaa Petraa ja Tuomasta asuntonsa suhteen. Viisihenkisen perheen talossa ei ollut tarpeeksi säilytystilaa, minkä vuoksi noin 240-neliöinen asunto pursui tavaraa. Lisäksi talosta puuttui tarvittava neljäs makuuhuone, minkä vuoksi kolmannen lapsen makuuhuone oli pienikokoisessa vaatehuoneessa.

Perhe antoi Paanaselle 55 000 euron remonttibudjetin ja Ramsaylle 450 043,65 muuttobudjetin. Muuttamisesta haaveileva Petra toivoi Ramsayn löytävän perheelle modernin ja avaran kodin, jossa olisi suojaisa piha. Remontista haaveileva Tuomas taas olisi valmis muuttamaan, jos uudesta asunnosta löytyisi palju.

Ramsay ja Paananen eivät suinkaan päässeet tehtävästä helpolla, sillä pariskunnan tiukat vaatimukset koettelivat heitä jatkuvasti. Jaksossa esimerkiksi nähtiin, kun Petra vastusti vahvasti Paanasen ehdotusta rakentaa asunnon alakertaan toinen suihku.

– Olen ehkä vähän eri mieltä siitä, että tarvitsemmeko me oikeasti kahta suihkua, Petra totesi.

– Oli se nyt tai myöhemmin, teidän jälkeenne tulee toinen perhe ja he tulevat arvostamaan toista suihkua, Paananen perusteli ehdotustaan asiallisesti.

Petra ei myöskään uskonut, että Ramsay onnistuisi vastaamaan perheen toiveisiin uuden asunnon suhteen. Haasteista huolimatta Ramsay onnistui löytämään perheelle asunnon, joka sai erityisesti Petran uskomaan, että he päätyisivät muuttamaan.

– Markon koko projekti on jo unohtunut. En rehellisesti sanottuna tiedä, miten hän saa meidät valitsemaan remontin, Petra totesi suorasanaisesti.

Juuri ennen remontoidun asunnon paljastusta Petra kertoo jännittävänsä, että onko talon vanha vessa edelleen tallella. Petran epäilyksistä huolimatta Paananen on itsevarma ja innoissaan, että hän saa näyttää avioparille remontoidun asunnon.

Remppa vai muutto Suomi -ohjelman avausjaksossa kiinteistövälittäjä Anne Ramsay (vas.) ja sisustusarkkitehti Marko Paananen (oik.) tapaavat Petran ja Tuomaksen.

Paananen ei ollut itsevarma turhaan, sillä pariskunta mykistyi astuessaan sisään remontoituun kerrokseen. Ahdas tuulikaappi oli poistettu ja sen tilalla oli säilytystilaa tarjoavat kaapit. Lasten leikkihuone muuttui vanhempien makuuhuoneeksi, jonka ansiosta yläkerrassa vaatehuoneessa nukkunut perheen pienin sai myös oman huoneen.

Ennen remonttia kylpyhuoneen tilalla oli makuuhuone.

Kylpyhuone remontin jälkeen.

Ennen remonttia perheen vanhempien makuuhuoneen tilalla oli lasten harrastushuone.

Remontin jälkeen lasten harrastushuoneesta tuli iso makuuhuone.

Aluksi kahta suihkua vastustanut Petra joutui lopulta tunnustamaan, että arkkitehdin ehdotus oli ehkä sittenkin hyvä idea.

– Kun on prosessoinut asiaa, on ihan järkevää, että molemmissa kerroksissa on suihku, Petra myönsi.

Lisäksi Petra oli tyytyväinen siihen, että Paananen kuunteli hänen toivettaan siitä, että vessa olisi erillään kylpyhuoneesta.

– Oli huojentavaa löytää vessa, joka oli omassa tilassa. Ettei toteutunut kauhuskenaario, että se olisi kylpyhuoneen kanssa samassa tilassa, Petra huokaisi helpotuksesta.

Vaikka pariskunta aluksi vastusti myös sviittiä, loisti heistä onnellisuus, kun he näkivät oman makuuhuoneensa.

Vaikka remontin myötä kodin myyntihinta nousi 430 000 euroon, perhe päätti lopulta pysyä nykyisessä kodissaan. Avausjakson haasteen voitti siis Paananen, jonka voitonriemua vahvisti erityisesti Ramsayn rangaistus. Kiinteistövälittäjä joutui nimittäin tappionsa vuoksi matkustamaan Raisiosta takaisin Helsinkiin auton takakontissa.

– Kyllä minä olen oikeasti Markon pikku prinsessa. Hän oli ihanasti laittanut minulle sinne valmiiksi tyynyjä ja skumppaa, Ramsay kertoi hymyillen.

Remppa vai muutto Suomi -sarjan uusia jaksoja voi seurata torstaisin kello 20:00 Nelosella ja Ruudussa.

Nelonen ja Ilta-Sanomat ovat molemmat osa Sanoma-konsernia.