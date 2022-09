Sointu Borg kertoo IS:lle, miten Jaajo Linnonmaa yritti vaientaa hänet – paljastaa kaksikon hyiset välit

Sointu Borg toi keskiviikkona julkaistussa kirjassaan esiin, mitä Diili-voiton jälkeen tapahtui. Nyt Borg kertoo IS:lle, mikä sai hänet lopulta tuomaan julki asiat, joita hän aiemmin peitteli.

Yrittäjä Sointu Borg julkaisi tänään keskiviikkona esikoiskirjansa, jossa hän kertoo totuuden Diili-voiton jälkeisistä tapahtumista.

Borg, 30, paljastaa Suplassa julkaistussa Röyhkeästi rohkea – Kuinka haistattaa asialliset vitut? -kirjassaan, ettei ohjelmassa luvattua kehitysjohtajan pestiä ollut olemassakaan ja että hän teki töitä viikkojen ajan ilman asianmukaisia palkkaneuvotteluja tai työsopimuksia. Borgin mukaan hänellä oli huijattu olo ja hän on jopa katunut ohjelmaan lähtemistä.

Borg ei kirjassaan nimeä ketään henkilöitä, mutta nyt hän puhuu suunsa puhtaaksi radiotähti Jaajo Linnonmaasta, jonka yrityksiin Diilissä haettiin kehitysjohtajaa.

– Ohjelmaan oli otettu kärkikasvoksi Jaajo Linnonmaa, joka sitoutui työllistämään voittajan. Hän ei olisi saanut rekrytoida ihmistä pestiin, jota ei ole olemassa, Borg kertoo IS:lle.

– En kritisoi Diili-formaattia, koska nautin kuvauksista ja se on hyvä formaatti. Haluan pestä ulostulostani pois tuotantoyhtiön, kanavan sekä neuvonantajat, hän tarkentaa.

Borgin mukaan Linnonmaan pitäisi ottaa vastuu toiminnastaan.

– Arvostan Jaajoa tietyissä asioissa. Hän on mahtava seuramies ja hirveän karismaattinen. Hän on kovalla työllä rakentanut itselleen hienon henkilöbrändin. En voi kuitenkaan loputtomasti taputella häntä päähän, sillä hän hoiti kyseisen Diili-kauden vasemmalla kädellä, Borg sanoo.

– Kirjani yksi teema on valtarakenteiden keinuttaminen. Oli ihminen kuinka vaikutusvaltainen tahansa, ei hän voi olla immuuni kritiikille.

Borg kertoo silotelleensa totuutta haastatteluissa, vaikka kulissien takana kuohui. Hänen mukaansa viimeinen pisara oli, kun hänet yritettiin vaimentaa.

– En pitänyt siitä asetelmasta, että minulle suututtaisiin, jos kertoisin asioiden todellisen laidan.

– Jaajo ei suoraan sitä kieltänyt, mutta hän pyysi minua suoraan sekä epäsuorasti olemaan kommentoimatta asiaa julkisuuteen. Sain karua palautetta silloin, kun menin kommentoimaan. Silloin kamelin selkä katkesi ja päätin, etten aio omilla kasvoillani valehdella tai peitellä.

Sointu Borg paljasti viime kesäkuussa IS:lle, ettei hän työskentele enää Jaajo Linnonmaalle. Hän ei myöskään ole enää verkkovarainhankintaan keskittyvän Kolla-yrityksen toiminnassa mukana. Borg tekee puhekeikkoja ja pyörittää omaa Viphost-yritystään.

Borgin mukaan hän oli vielä kuvauksissa luottavainen tulevan suhteen. Hän sanoo olleensa yllättynyt ja pettynyt siitä, miten asiat menivät.

– Totta kai ymmärrän sen, että viihdemaailman ja todellisuuden välillä on kuilu, mutta olen todella ihmeissäni, miten asiat kohdallani hoidettiin. Vasta jälkikäteen näin tilanteen kirkkaasti ja aloin pohtimaan, eikö kenelläkään käynyt mielessäkään hoitaa perusasioita kohdallani kuntoon. Sitten mietin, miksi enää suojelisin muita, kun kukaan ei suojellut minua.

Borg kuvailee tunteneensa suurta pettymystä. Viimeisen kuvauspäivän jälkeen työn aloitukseen oli puoli vuotta aikaa, jolloin Borg olisi toivonut jonkinlaista valmistelua uuteen työhön.

– Kun hommat lopulta alkoivat, kaikki oli epämääräistä. Vastassa oli paljon mukavia ja kohteliaita ihmisiä, mutta perusasiat työsopimuksesta lähtien puuttuivat. Minä jopa sanoin yhdessä kohtaa ääneen, että media tarkkailee meitä ja jos julkisuuteen paljastuu, miten retuperällä kaikki on, me kaikki näytetään tyhmiltä.

Vuonna 2020 esitetyllä Diili-kaudella haettiin kehitysjohtajaa Jaajo Linnonmaan yrityksiin.

Viime vuonna Linnonmaa ja Borg kiistivät toistuvasti huhut välirikosta. Borg myöntää nyt silotelleensa totuutta haastatteluissa.

– Ei ole savua ilman tulta, eli ei niitä otsikoita päästä vedetty. Se oli raskasta, kun siitä jatkuvasti kyseltiin ja jouduin kiertelemään, vaikka kulisseissa meillä oli Jaajon kanssa iso vääntö.

– Kuten kirjassa sanoin, lopulta itselläni alkoi mennä sekaisin, mikä on todellisuutta ja mikä medialle maalattua kuvaa. Siinä olin kuitenkin aina tarkka, etten suoraan valehtele koskaan, koska se vie uskottavuuden lopullisesti.

Mitkä ovat välisi Jaajon kanssa tällä hetkellä?

– Ei varmasti kovin hyvät. Hän on varmasti todella pettynyt ja surullinen. Tuskin menemme yhdessä sunnuntaibrunssille, Borg muotoilee.

– Näin hänet viimeksi kesällä, mutta olen estänyt hänen numeronsa. On hyvä ottaa täysi pesäero nyt. Voihan se olla, että joskus paiskaamme kättä, mutta tuskin se tapahtuu pian.

Borg alleviivaa, ettei hän ole katkera tapahtuneesta.

– Kaiken tämän jälkeen toivon hänelle hyvää, mutta toivon että ulostuloni on hänelle pieni opetus. Uskon, että viihdemaailmassa hän on sen verran vaikutusvaltainen, etteivät ihmiset uskalla häntä kritisoida. Toivon, että tämä muistuttaa hänelle, että hänenkin pitää muistaa hoitaa tonttinsa.

Borg myöntää miettineensä vakavasti, mitä hänen ulostulostaan seuraa. Hän kuitenkin aikoo seisoa sanojensa takana.

– En ole riidanhaluinen ihminen, mutta olen kertakaikkisen kyllästynyt viihde- ja liike-elämässä siihen, että joku on henkisesti niskan päällä.

Hän on varautunut siihen, että ulostulo voi vaikuttaa hänen tuleviin töihinsä.

– Tiedän, että lopputuloksena voi sillat palaa ja ovia sulkeutua, mutta urani aikana minulta on vedetty ovia nenän edestä aiemminkin ja kestän sen tarvittaessa nytkin.

– Tiedostan myös sen, että vastapuolella on isoja koneistoja ja vaikutusvaltaisia ihmisiä. En ole hölmö ja ajattele, että läväytän tällaisia asioita ilman seuraamuksia. Tämä on kuitenkin minun totuuteni ja koko kirja opettaa vetämään rajoja. En voi pelätä muiden ihmisten suuttumista. Tähän pätee sanonta: mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu.

IS:n keskiviikkoaamuna tehdyssä haastattelussa Borg kuuli ensi kertaa Linnonmaan kommentit, jotka hän antoi Helsingin Sanomille. Linnonmaan mukaan ”keinoja saada yhteistyö toimimaan” yritettiin löytää pitkään ohjelman esittämisen jälkeen. Niin ei kuitenkaan Linnonmaan mukaan valitettavasti lopulta käynyt.

Tämän kuultuaan Borg naurahti.

– Jep, keinoja ei varmasti löytynyt näin hankalan naisen kanssa. Ymmärrän kyllä sen, miksi hän kommentoi noin epämääräisesti, koska onhan tämä kiusallista. En usko, että hän tulee ottamaan vastuuta. Varauduin siihen, että tämä käännetään niin, että minä olin yksinkertaisesti niin hankala.

Myöhemmin keskiviikkona Linnonmaa julkaisi Instagram-päivityksen, jossa hän pyysi Borgilta anteeksi.

– Erityisen itsetutkiskelun paikka mulle Soinnun kirjaa lukiessa oli, että hän koki minun jättäneen hänet kuvausten jälkeen oman onnensa nojaan ja etten pitänyt häntä prioriteettina, Linnonmaa kirjoitti.

– Useamman eri yritykseni kautta tapahtuma- ja ravintola-alan yrittäjänä myönnän, että ajatukseni olivat juuri tuolloin hyvin paljon muualla ja tästä olen todella pahoillani. Tässä olisin voinut olla parempi.

Lue lisää: Jaajo Linnonmaa pyytää Sointu Borgilta anteeksi – kertoo oman näkemyksensä Diilin jälkeisistä tapahtumista

Linnonmaa kuvaili ohjelman ja sen jälkeisen työsuhteen aloittamisen olleen uutta kaikille. Hän ei omien sanojensa mukaan myöskään saanut tavata voittaja Borgia, ettei voittajan henkilöllisyys paljastuisi ennen finaalin tv-lähetystä.

– Finaalijakson tultua tv:stä pääsimme vihdoin tapaamaan. Yhteistä säveltä ja molempia tyydyttävää ratkaisua yritettiin löytää, mutta kynnyskysymykseksi muodostui muun muassa se, ettei Soinnun aika riittäisi minun firmojen kehittämiseen kokoaikaisesti, koska osa viikosta menisi aina hänen omiin projekteihinsa, Linnonmaa kirjoitti ja lisäsi, että kaksikko sopi yhdessä, että Borg ottaisi Diilin finaalissa esitetyn Kolla-yrityksen hoitaakseen.

Borgin mukaan Linnonmaan lausunto oli odotettu.

– Totta kai Jaajo julkaisee vastineen, hänellä on siihen täysi oikeus, pakkohan hänen on omaa puoltansa avata. Uskon, että elämme kertakaikkisesti erilaisissa todellisuuksissa. Paljon silottelua, mikä on odotettua, Borg sanoo.

IS tavoitti Linnonmaan ja kertoi Borgin väitteestä, että Linnonmaa olisi pyytänyt olemaan kommentoimatta kulisseissa muhineita asioita julkisuuteen. Linnonmaan mukaan hän ei halua kommentoida asiaa enempää kuin mitä hän Instagram-päivityksessään sanoi.

Näin kanava kommentoi

Diili-ohjelmaa esittäneen Nelosen kotimaisen viihteen päällikön Mirko Baasin mukaan he olivat kanavalla tietoisia siitä, että Linnonmaa ja Borg eivät lopulta päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitä työ pitää sisällään ja miten paljon aikaa se vaatii.

Kyseisellä Diilin tuotantokaudella luvattiin palkinnoksi kehitysjohtajan pesti. Eikö ohjelman pidä varmistaa, että tämä pesti on olemassa ja toteutuu?

– Kehitysjohtajan työpaikka oli olemassa, ja kaikki osapuolet olisivat varmasti toivoneet, että voittaja saa siitä pitkäikäisen työpaikan. Kun kyseessä on oikea työsopimus, aivan kuten oikeassakin elämässä, sopimusta ei synny mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen sopimuksen ehdoista, Baas kertoo sähköpostitse.

Baasin mukaan Nelonen ei kehottanut Borgia vaikenemaan tilanteesta tai ollut yhteydessä häneen kuvausten jälkeen.

– Kanava ei ole ollut Soinnun kanssa yhteydessä ohjelmaan liittyen voiton jälkeen. Sointu on puhunut epäonnistuneesta työsuhteesta julkisuudessa useaan otteeseen, viimeksi viime kesänä, eikä sitä ole häneltä estetty. Lopullisen työsuhteen osapuolia ovat kuitenkin vain ohjelman keulahahmo ja voittaja, jotka päättävät keskenään työsuhteen ehdoista, eivät formaatti, tuotantoyhtiö tai kanava.

IS ei tavoittanut tuotantoyhtiötä kommentoimaan asiaa.

Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.