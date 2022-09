Jaajo Linnonmaa pyytää Sointu Borgilta anteeksi – kertoo oman näkemyksensä Diilin jälkeisistä tapahtumista

Jaajo Linnonmaa julkaisi Instagramissa pitkän kirjoituksen.

Radiojuontaja Jaajo Linnonmaa julkaisi Instagramissaan pitkän tekstin liittyen Sointu Borgin uuden kirjan paljastuksiin. Keskiviikkona julkaistussa esikoiskirjassaan Borg sanoo, ettei Diili-ohjelman voittajalle luvattua kehitysjohtajan pestiä ollut olemassa.

– Välillä kadun koko kisaan osallistumista, koen tulleeni jopa huijatuksi. En saa kysymyksiini ja vaatimuksiini suoria vastauksia, ja kaikki on epämääräistä kaaosta. Asioista ei puhuta suoraan, ideana on leikkiä, että kaikki on kunnossa, Borg lataa kirjassaan.

– Finaalin jälkeen olisi ollut aikaa suunnitella työn alkamista puoli vuotta. En selvästi ole prioriteetti. Esimiestäni ei tunnu kiinnostavan, että kyseessä on oikeasti elämäni ja talouteni. Tarvitsen oikeaa palkkaa, en ympäripyöreitä lupauksia ja korulauseita.

Linnonmaa aloittaa tekstinsä kertomalla, että hän on tänään saanut luettavakseen Borgin Röyhkeästi rohkea – Kuinka haistattaa asialliset vitut? -kirjan.

– Erityisen itsetutkiskelun paikka mulle Soinnun kirjaa lukiessa oli, että hän koki minun jättäneen hänet kuvausten jälkeen oman onnensa nojaan ja etten pitänyt häntä prioriteettina, Linnonmaa kirjoittaa.

Tekstin yhteydessä radiojuontaja ja Diilin keulahahmo on julkaissut kuvan, missä hän poseeraa yhdessä ohjelman voittajan Borgin sekä tuomarien Noora Fagerströmin ja Toni Lähteen kanssa.

Borgin voittaman kauden kuvaukset loppuivat vuoden 2020 lopulla ja tv-esitys oli seuraavana keväänä.

– Useamman eri yritykseni kautta tapahtuma- ja ravintola-alan yrittäjänä myönnän, että ajatukseni olivat juuri tuolloin hyvin paljon muualla ja tästä olen todella pahoillani. Tässä olisin voinut olla parempi.

Linnonmaa kertoo ohjelman ja sen jälkeisen työsuhteen aloittamisen olleen uutta kaikille. Hän ei omien sanojensa mukaan myöskään saanut tavata voittaja Borgia, ettei voittajan henkilöllisyys paljastuisi ennen finaalin tv-lähetystä.

Pitkässä tekstissä Linnonmaa ottaa myös kantaa siihen, miten tapahtumat Diilin kuvausten jälkeen etenivät.

Borg kertoo kirjassaan kokevansa olonsa huijatuksi. Hänen mukaansa hän teki töitä viikkojen ajan ilman asianmukaisia palkkaneuvotteluja tai työsopimuksia.

Borg kertoo joutuneensa paiskimaan voiton jälkeen muitakin töitä elättääkseen itsensä, kuten tekemään puhujakeikkoja, haastatteluja, someyhteistöitä sekä tv-esiintymisiä.

Sointu Borg voitti Diilin vuonna 2021.

– Finaalijakson tultua tv:stä pääsimme vihdoin tapaamaan. Yhteistä säveltä ja molempia tyydyttävää ratkaisua yritettiin löytää, mutta kynnyskysymykseksi muodostui muun muassa se, ettei Soinnun aika riittäisi minun firmojen kehittämiseen kokoaikaisesti, koska osa viikosta menisi aina hänen omiin projekteihinsa, Linnonmaa kirjoittaa.

Linnonmaan mukaan kaksikko sopi yhdessä, että Borg ottaisi Diilin finaalissa esitetyn Kolla-yrityksen hoitaakseen.

– Sointu saneli omat toiveensa ja ehtonsa palkan, omistajuuden, työviikon ja työsuhteen pituuden osalta. Kaikki hyväksyttiin ja niillä mentiin.

Linnonmaa kertoo vielä julkaisunsa kommenteissa olevansa harmissaan tilanteen lopputuloksesta.

– En saanut etsimääni kehitysjohtajaa ja Sointu ei selkeästi saanut unelmiensa työpaikkaa. Olen kuitenkin iloinen, että hän pääsi voiton myötä toteuttamaan kaikki ne unelmat, jotka liittyivät hänen henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa. Olen ylpeä hänen saavutuksistaan.

Juontajan mukaan tällä hetkellä kuvattavan Diili-kauden osallistujille on jo tuotantosopimuksessa ilmoitettu voittajan työsuhteen yksityiskohdista ja palkasta.